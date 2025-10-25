Szétlövésben nyert a Szolnok és az Eger a férfi vízilabda ob I-ben

A Szolnok házigazdaként szétlövésben legyőzte a Kaposvárt, a mérkőzést Berta József a tizedik párban kihagyott kísérlete döntötte el. A hazaiaktól Krasznai Bendegúz, a somogyiaktól a szintén ötgólos Dőry Farkas volt a legeredményesebb játékos. A szolnokiak így négy mérkőzés után továbbra is veretlenek, míg a kaposváriak nyeretlenek.

A Debrecen–Eger összecsapáson a rendes játékidő 10–10-es döntetlennel zárult, így ez volt az első mérkőzés az idényben, amelyet az ötméteresek döntöttek el. A rendes játékidőben a hevesiek legeredményesebb játékosa Rádli Rajmund volt hat góllal, Szalai Gábor pedig háromszor volt eredményes. A hazaiaknál Macsi Patrik négy találattal zárt.

A Bajnokok Ligájában, a bajnokságban és a Magyar Kupában is címvédő Ferencváros otthon 23–7-re verte az UVSE-t. Fekete Gergő négy gólt lőtt, hárman pedig három találattal zártak a hazaiaknál.

Továbbra is százszázalékos a BVSC, a zuglóiak hazai medencéjükben 19–11-re győzték le a Szentest. A fővárosiaktól Tátrai Dávid és Mészáros Mátyás egyaránt négyszer volt eredményes.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 4. FORDULÓ

FTC-TELEKOM–UVSE 23–7 (5–3, 7–3, 8–0, 3–1)

Népliget, 150 néző. V: ifj. Kenéz, Varga M.

FTC: VOGEL SOMA – ARGIROPULOSZ 3, VARGA V. 3, MANHERCZ K. 3, Lugosi, Nagy Ákos 2, Haverkampf 1. Csere: SZAKONYI (kapus), De Toro 2, FEKETE G. 4, Vismeg Zs. 2, Sárfalvi 1, Jámbor 1, Paján 1. Edző: Nyéki Balázs

UVSE: Csiszer – Hegedűs Z., Korbán 1, Hegedűs Cs. 1, Makarenko, BESENYEI 3, Budai. Csere: Király (kapus), KOVÁCS K. 2, Gidófalvy, Dobricza, Prinz, Orbán, Fazekas. Edző: Vincze Balázs

Emberelőny-kihasználás: 6/4, ill. 6/3

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – A héten a válogatottal játszott edzőmeccs és a mostani UVSE elleni párharc is fontos állomás volt a Brescia elleni idegenbeli BL-mérkőzés előtt. Figyelemre méltó volt, ahogy a fiatalokból álló UVSE a múlt héten óriási bravúrral majdnem legyőzte a Vasast, ezúttal is jól álltak bele a meccsbe, komolyan kellett vennünk őket. Nálunk nehezen indult el a góllövés, de jól váltottunk ritmust, és végül magabiztos sikert arattunk.

Vincze Balázs: – Úgy érkeztünk a Népligetbe, hogy a Vasas ellenihez hasonlóan szeretnénk megint jó meccset játszani, ez két negyedig úgy is történt. Sajnálom, hogy a harmadik negyed tönkretette mindezt. Attól függetlenül, hogy jól kezdtünk, kár lenne kijelenteni, hogy bármilyen esélyünk is lett volna ezen a mérkőzésen. Az UVSE erőn felül teljesít, hogy az első osztályban maradjon.

DEBRECENI VSE-MASTER GOOD–ONE-EGER 10–10 (3–2, 1–2, 2–4, 4–2) – szétlövésben: 3–4

Debrecen, 300 néző. V: Fodor, Kollár

DEBRECEN: KRÉMER – Gluhaic 1, Vidovenyecz 1, MACSI P. 4, MIHOV 1, TŐZSÉR 2, Kis. Csere: Pónya 1, Macsi M., Smitula, Niklász. Edző: Kádár Kálmán

EGER: BORBÉLY – RÁDLI 6, SALAMON F. 1, SZALAI G. 3, Sári, Bright, Berényi. Csere: Nagy K. (kapus), Hughes, Ádám E., Biros V., Tomozi, Mihál, Moldisz. Edző: Tóth Kálmán

Emberelőny–kihasználás: 7/4, ill, 10/3

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 3/3

Kipontozódott: Tőzsér (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Kádár Kálmán: – Nem érdemeltük meg ezt a döntetlent. Az Eger nagyon felkészült és sok extrát vitt a játékba. Az elején kis szerencsével még vezettünk, de aztán kiengedtük az irányítást a kezünkből. Le kell vonni a következtetéseket a mai találkozóból, ki kell javítani azt a sok hibát, amit elkövettünk.

Tóth Kálmán: A mai meccsen a kihagyott helyzetek miatt lehetek kicsit csalódott, de egy nagyon jó csapat otthonában tudtunk pontokat szerezni az ötméteresek után. Büszke vagyok a csapatra.

Szolnoki Dózsa–Kaposvári VK 11–11 (4–4, 2–4, 3–2, 2–1, 9–8) – ötméteresekkel 9–8

BVSC-Manna ABC–Metalcom Szentes 19–11 (2–2, 5–3, 5–2, 7–4)

KÉSŐBB

18.00: VasasPlaket–PannErgy-Miskolci VLC

19.00: EPS-Honvéd–Szegedi VE

19.00: Semmelweis OSC–KSI SE