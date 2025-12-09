Szoboszlai góljával győzött a Liverpool az Internazionale ellen!
BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0–1 (0–0)
Milánó, San Siro. Vezette: Zwayer (német)
Inter: Sommer – Akanji, Acerbi (Bisseck, 31.), Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Zielinski, 11.), Mhitarjan (Sucic, 82.), Dimarco (Carlos Augusto, 83.) – M. Thuram (Bonny, 83.), Lautaro Martínez. Vezetőedző: Christian Chivu
Liverpool: Alisson – Joe Gomez (Bradley, 68.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Curtis Jones – Isak (Wirtz, 68.), Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Szoboszlai (88. – 11-esből)
Nemcsak a futball került főszerepbe az Internazionale–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt: Mohamed Szalah nagy vihart kavart a nyilatkozatával, így a csatár nem is szerepelt a „vörösök” keretében. Szoboszlai Dominik viszont természetesen ott volt az olaszok elleni kezdőben – a másik magyar válogatott, Kerkez Milos a kispadon kezdett (és ott is ragadt).
Az Internazionale önbizalommal telve várhatta a mérkőzést, hiszen az utóbbi 18 (!) hazai Bajnokok Ligája-találkozóján veretlen maradt… A mérkőzés csendes mederben kezdődött, egyik oldalon sem alakult ki helyzet, sokáig az tűnt a legérdekesebbnek, hogy Hakan Calhanoglu, az Inter 102-szeres török válogatott játékosa combsérülése miatt cserét kért. A vendégek próbáltak sebességet váltani, ennek eredményeként előbb Curtis Jones, majd Ryan Gravenberch nyújtóztatta meg Yann Sommert, aki előbb a jobb alsó sarokba, majd a kapu jobb oldalába tartó labdát is magabiztosan ütötte ki.
A kisebb fölény gólban is megmutatkozott – „apró” szépséghiba, hogy Ibrahima Konaté találata előtt Hugo Ekitiké kézzel ért a labdába, így a VAR-vizsgálat után a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Az első félidő hosszabbításában az Inter megszerezhette volna a vezetést, de Lautaro Martínez fejese után bravúrral védett Alisson.
A fordulás után sem változott jelentősen a játék képe, úgy tűnt, mindkét félnek megfelel az egy pont, a hajrában ugyanakkor Alessandro Bastoni visszahúzta Florian Wirtzet, a megítélt büntetőt pedig Szoboszlai Dominik hidegvérrel gólra váltotta – ezzel nyert a Liverpool. 0–1
|AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSA
|M
|Gy
|D
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Arsenal
|5
|5
|–
|–
|14–1
|+13
|15
|2. Bayern München
|6
|5
|–
|1
|18–7
|+11
|15
|3. Atalanta
|6
|4
|1
|1
|8–6
|+2
|13
|4. Paris SG
|5
|4
|–
|1
|19–8
|+11
|12
|5. Internazionale
|6
|4
|–
|2
|12–4
|+8
|12
|6. Real Madrid
|5
|4
|–
|1
|12–5
|+7
|12
|7. Atlético Madrid
|6
|4
|–
|2
|15–12
|+3
|12
|8. Liverpool
|6
|4
|–
|2
|11–8
|+3
|12
|9. Tottenham
|6
|3
|2
|1
|13–7
|+6
|11
|10. Borussia Dortmund
|5
|3
|1
|1
|17–11
|+6
|10
|11. Chelsea
|6
|3
|1
|2
|13–8
|+5
|10
|12. Manchester City
|5
|3
|1
|1
|10–5
|+5
|10
|13. Sporting
|6
|3
|1
|2
|12–8
|+4
|10
|14. Barcelona
|6
|3
|1
|2
|14–11
|+3
|10
|15. Newcastle United
|5
|3
|–
|2
|11–4
|+7
|9
|16. Marseille
|6
|3
|–
|3
|11–8
|+3
|9
|17. Galatasaray
|6
|3
|–
|3
|8–8
|0
|9
|18. Monaco
|6
|2
|3
|1
|7–8
|–1
|9
|19. PSV Eindhoven
|6
|2
|2
|2
|15–11
|+4
|8
|20. Bayer Leverkusen
|5
|2
|2
|1
|8–10
|–2
|8
|21. Qarabag
|5
|2
|1
|2
|8–9
|–1
|7
|22. Napoli
|5
|2
|1
|2
|6–9
|–3
|7
|23. Juventus
|5
|1
|3
|1
|10–10
|0
|6
|24. Pafosz
|5
|1
|3
|1
|4–7
|–3
|6
|25. Royale Union SG
|6
|2
|–
|4
|7–15
|–8
|6
|26. Olympiakosz Pireusz
|6
|1
|2
|3
|6–13
|–7
|5
|27. FC Bruges
|5
|1
|1
|3
|8–13
|–5
|4
|28. Athletic Bilbao
|5
|1
|1
|3
|4–9
|–5
|4
|29. Köbenhavn
|5
|1
|1
|3
|7–14
|–7
|4
|30. Eintracht Frankfurt
|6
|1
|1
|4
|8–16
|–8
|4
|31. Benfica
|5
|1
|–
|4
|4–8
|–4
|3
|32. Slavia Praha
|6
|–
|3
|3
|2–11
|–9
|3
|33. Bodö/Glimt
|5
|–
|2
|3
|7–11
|–4
|2
|34. Villarreal
|5
|–
|1
|4
|2–10
|–8
|1
|35. Kajrat Almati
|6
|–
|1
|5
|4–15
|–11
|1
|36. Ajax
|5
|–
|–
|5
|1–16
|–15
|0