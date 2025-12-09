Szoboszlai góljával győzött a Liverpool az Internazionale ellen!

BAJNOKOK LIGÁJA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0–1 (0–0)

Milánó, San Siro. Vezette: Zwayer (német)

Inter: Sommer – Akanji, Acerbi (Bisseck, 31.), Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Zielinski, 11.), Mhitarjan (Sucic, 82.), Dimarco (Carlos Augusto, 83.) – M. Thuram (Bonny, 83.), Lautaro Martínez. Vezetőedző: Christian Chivu

Liverpool: Alisson – Joe Gomez (Bradley, 68.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Curtis Jones – Isak (Wirtz, 68.), Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot

Gólszerző: Szoboszlai (88. – 11-esből)

Nemcsak a futball került főszerepbe az Internazionale–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt: Mohamed Szalah nagy vihart kavart a nyilatkozatával, így a csatár nem is szerepelt a „vörösök” keretében. Szoboszlai Dominik viszont természetesen ott volt az olaszok elleni kezdőben – a másik magyar válogatott, Kerkez Milos a kispadon kezdett (és ott is ragadt).

Az Internazionale önbizalommal telve várhatta a mérkőzést, hiszen az utóbbi 18 (!) hazai Bajnokok Ligája-találkozóján veretlen maradt… A mérkőzés csendes mederben kezdődött, egyik oldalon sem alakult ki helyzet, sokáig az tűnt a legérdekesebbnek, hogy Hakan Calhanoglu, az Inter 102-szeres török válogatott játékosa combsérülése miatt cserét kért. A vendégek próbáltak sebességet váltani, ennek eredményeként előbb Curtis Jones, majd Ryan Gravenberch nyújtóztatta meg Yann Sommert, aki előbb a jobb alsó sarokba, majd a kapu jobb oldalába tartó labdát is magabiztosan ütötte ki.

A kisebb fölény gólban is megmutatkozott – „apró” szépséghiba, hogy Ibrahima Konaté találata előtt Hugo Ekitiké kézzel ért a labdába, így a VAR-vizsgálat után a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Az első félidő hosszabbításában az Inter megszerezhette volna a vezetést, de Lautaro Martínez fejese után bravúrral védett Alisson.

A fordulás után sem változott jelentősen a játék képe, úgy tűnt, mindkét félnek megfelel az egy pont, a hajrában ugyanakkor Alessandro Bastoni visszahúzta Florian Wirtzet, a megítélt büntetőt pedig Szoboszlai Dominik hidegvérrel gólra váltotta – ezzel nyert a Liverpool. 0–1

Fotó: AFP