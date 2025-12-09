Szoboszlai góljával győzött a Liverpool az Internazionale ellen!

Nemzeti Sportrádió

2025.12.09.
Nyerőember (Fotó: AFP)
Az Internazionale otthonában 1–0-ra nyert a Liverpool a Bajnokok Ligája alapszakaszának 6. fordulójának keddi játéknapján.

 

BAJNOKOK LIGÁJA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
Internazionale (olasz)–Liverpool (angol) 0–1 (0–0)
Milánó, San Siro. Vezette: Zwayer (német)
Inter: Sommer – Akanji, Acerbi (Bisseck, 31.), Bastoni – Luis Henrique, Barella, Calhanoglu (Zielinski, 11.), Mhitarjan (Sucic, 82.), Dimarco (Carlos Augusto, 83.) – M. Thuram (Bonny, 83.), Lautaro Martínez. Vezetőedző: Christian Chivu
Liverpool: Alisson – Joe Gomez (Bradley, 68.), I. Konaté, Van Dijk, Robertson – Szoboszlai, Gravenberch, A. Mac Allister – Curtis Jones – Isak (Wirtz, 68.), Ekitiké. Vezetőedző: Arne Slot
Gólszerző: Szoboszlai (88. – 11-esből)

Nemcsak a futball került főszerepbe az Internazionale–Liverpool Bajnokok Ligája-mérkőzés előtt: Mohamed Szalah nagy vihart kavart a nyilatkozatával, így a csatár nem is szerepelt a „vörösök” keretében. Szoboszlai Dominik viszont természetesen ott volt az olaszok elleni kezdőben – a másik magyar válogatott, Kerkez Milos a kispadon kezdett (és ott is ragadt).

Az Internazionale önbizalommal telve várhatta a mérkőzést, hiszen az utóbbi 18 (!) hazai Bajnokok Ligája-találkozóján veretlen maradt… A mérkőzés csendes mederben kezdődött, egyik oldalon sem alakult ki helyzet, sokáig az tűnt a legérdekesebbnek, hogy Hakan Calhanoglu, az Inter 102-szeres török válogatott játékosa combsérülése miatt cserét kért. A vendégek próbáltak sebességet váltani, ennek eredményeként előbb Curtis Jones, majd Ryan Gravenberch nyújtóztatta meg Yann Sommert, aki előbb a jobb alsó sarokba, majd a kapu jobb oldalába tartó labdát is magabiztosan ütötte ki.

A kisebb fölény gólban is megmutatkozott – „apró” szépséghiba, hogy Ibrahima Konaté találata előtt Hugo Ekitiké kézzel ért a labdába, így a VAR-vizsgálat után a játékvezető érvénytelenítette a gólt. Az első félidő hosszabbításában az Inter megszerezhette volna a vezetést, de Lautaro Martínez fejese után bravúrral védett Alisson.

A fordulás után sem változott jelentősen a játék képe, úgy tűnt, mindkét félnek megfelel az egy pont, a hajrában ugyanakkor Alessandro Bastoni visszahúzta Florian Wirtzet, a megítélt büntetőt pedig Szoboszlai Dominik hidegvérrel gólra váltotta – ezzel nyert a Liverpool. 0–1

Fotó: AFP
    
AZ ALAPSZAKASZ ÁLLÁSAMGyDVL–KGkP
  1. Arsenal5514–1+1315
  2. Bayern München65118–7+1115
  3. Atalanta64118–6+213
  4. Paris SG54119–8+1112
  5. Internazionale64212–4+812
  6. Real Madrid54112–5+712
  7. Atlético Madrid64215–12+312
  8. Liverpool64211–8+312
  9. Tottenham632113–7+611
10. Borussia Dortmund531117–11+610
11. Chelsea631213–8+510
12. Manchester City531110–5+510
13. Sporting631212–8+410
14. Barcelona631214–11+310
15. Newcastle United53211–4+79
16. Marseille63311–8+39
17. Galatasaray6338–809
18. Monaco62317–8–19
19. PSV Eindhoven622215–11+48
20. Bayer Leverkusen52218–10–28
21. Qarabag52128–9–17
22. Napoli52126–9–37
23. Juventus513110–1006
24. Pafosz51314–7–36
25. Royale Union SG6247–15–86
26. Olympiakosz Pireusz61236–13–75
27. FC Bruges51138–13–54
28. Athletic Bilbao51134–9–54
29. Köbenhavn51137–14–74
30. Eintracht Frankfurt61148–16–84
31. Benfica5144–8–43
32. Slavia Praha6332–11–93
33. Bodö/Glimt5237–11–42
34. Villarreal5142–10–81
35. Kajrat Almati6154–15–111
36. Ajax551–16–150

 

 

