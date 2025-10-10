Férfi vízilabda ob I: százszázalékos maradt a Honvéd

Nemzeti Sportrádió

Az öt góllal elveszített második negyed ellenére a Honvéd vendéglátóként legyőzte a Szentes csapatát, így három mérkőzés után százszázalékos mérleggel vezeti a férfi vízilabda ob I-et.

A pénteki összecsapás legjobbja Nikola Moskov, a Honvéd montenegrói légiósa volt öt góllal.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ
ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–METALCOM-SZENTES 15–13 (6–4, 0–5, 6–2, 3–2)
Kőér utca, 200 néző. V: Rubos K., Kollár Gy.
HONVÉD: Csoma – SIMON H. 2, MOSZKOV 5, EKLER B. 4, Sugár, VADOVICS 2, Vicskovics 2. Csere: Kevi, Bencz, Vékony, Kiss B., Imre. Edző: Szivós Márton
SZENTES: Grieszbacher – TÓTH GY. 4, ASANIN 5, Bozó 1, SZATMÁRI K. 1, Horváth Ákos 1, Hajdú A. 1. Csere: Takács J., Makán, Pellei F., Varga M., Kiss Z. Edző: Somogyi Balázs
Emberelőny-kihasználás: 12/5, ill. 6/2
Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 2/2
Kipontozódott: Hajdú A. (32. p.)
MESTERMÉRLEG
Szivós Márton: – Mindenképpen itthon akartuk tartani a három pontot. A Szentes ellen mindig nehéz játszani. Úgy kezdtünk, ahogy kell egy ilyen mérkőzésen, de mégsem éreztem a kellő hőfokot. A harmadik negyedben elkezdtünk védekezni, és ezáltal megfordítottuk a mérkőzést.
Somogyi Balázs: – Az utóbbi időben háromszor is játszottunk egymás ellen, de most játszottunk a legjobban, akkor is, ha ebből a háromból csak egyet nyertünk meg. Nagyon jól játszottunk, büszke vagyok a játékosaimra, volt tartásunk. Megmutattuk, hogy nem csak Szentesen vagyunk jó csapat, miközben a Honvéd erős ellenfél volt.

SEMMELWEIS OSC–KAPOSVÁRI VK 17–13 (6–5, 4–4, 5–1, 2–3)
Nyéki uszoda, 200 néző. V: ifj. Kenéz, Petik
OSC: Farkas D. – HESSELS S. 4, MÉSZÁROS Cs. 2, Varga B., TÓTH K. 1, SZILÁDI 3, Sedlmayer 2. Csere: Szilágyi Ádám (kapus), Klár, Simon S. 1, Tátrai T. 1, Török B., Gál D. 2, Hessels B. 1. Edző: Tóth László
KAPOSVÁR: Szilágyi Ábel – Juhász-Szelei, HÁRAI 2, Dőry, Berta J., Takács K. 1, Dóczi. Csere: SZABÓ GERGŐ 3, GASZT 3, Bede, Pellei K. 2, Bede 2, Somogyvári. Edző: Surányi László
Emberelőny-kihasználás: 8/4, ill. 10/6
Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1
Gól – ötméteresből: 4/3, ill. 1/0
Kipontozódott: Varga B. (18. p.), Takács K. (22. p.), Tátrai T. (31. p.)
Kiállítva (végleg, cserével): Sedlmayer (14. p.), Berta J. (14. p.)
Kiállítva (végleg, brutalitásért): Dóczi (16. p.)
MESTERMÉRLEG
Tóth László: – Tartottunk a Kaposvártól. Nem volt igazán színvonalas meccs, de számítottam is rá, hogy lesznek feszült pillanatok a vízben, viszont ezekből jól jöttünk ki. Remélem, hogy a jövőben stabilizálódik a játékunk.
Surányi László: – Csalódott vagyok, mert nyerni jöttünk, ám megint becsúsztak fegyelmezetlenségek, így az a csapat győzött, amelyik kevesebbet hibázott. Az OSC mindig akkor talált fontos gólt, amikor kellett, s ez lélektanilag sokat számított.

 
AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGkP
1. Honvéd3342–27+159
2. OSC2233–25+86
3. FTC1128–7+213
4. Szolnok1117–9+83
5. Vasas1115–10+53
6. BVSC1117–13+43
7. Szeged1118–16+23
8. Eger1113–17–40
9. Miskolc117–12–50
9. Debrecen1110–15–50
11. Szentes2225–31–60
11. Kaposvár2229–35–60
13. UVSE119–17–80
14. KSI2214–43–290

 

 

