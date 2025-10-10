Férfi vízilabda ob I: százszázalékos maradt a Honvéd

A pénteki összecsapás legjobbja Nikola Moskov, a Honvéd montenegrói légiósa volt öt góllal.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ALAPSZAKASZ, 2. FORDULÓ

ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD–METALCOM-SZENTES 15–13 (6–4, 0–5, 6–2, 3–2)

Kőér utca, 200 néző. V: Rubos K., Kollár Gy.

HONVÉD: Csoma – SIMON H. 2, MOSZKOV 5, EKLER B. 4, Sugár, VADOVICS 2, Vicskovics 2. Csere: Kevi, Bencz, Vékony, Kiss B., Imre. Edző: Szivós Márton

SZENTES: Grieszbacher – TÓTH GY. 4, ASANIN 5, Bozó 1, SZATMÁRI K. 1, Horváth Ákos 1, Hajdú A. 1. Csere: Takács J., Makán, Pellei F., Varga M., Kiss Z. Edző: Somogyi Balázs

Emberelőny-kihasználás: 12/5, ill. 6/2

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 2/2

Kipontozódott: Hajdú A. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Szivós Márton: – Mindenképpen itthon akartuk tartani a három pontot. A Szentes ellen mindig nehéz játszani. Úgy kezdtünk, ahogy kell egy ilyen mérkőzésen, de mégsem éreztem a kellő hőfokot. A harmadik negyedben elkezdtünk védekezni, és ezáltal megfordítottuk a mérkőzést.

Somogyi Balázs: – Az utóbbi időben háromszor is játszottunk egymás ellen, de most játszottunk a legjobban, akkor is, ha ebből a háromból csak egyet nyertünk meg. Nagyon jól játszottunk, büszke vagyok a játékosaimra, volt tartásunk. Megmutattuk, hogy nem csak Szentesen vagyunk jó csapat, miközben a Honvéd erős ellenfél volt.

SEMMELWEIS OSC–KAPOSVÁRI VK 17–13 (6–5, 4–4, 5–1, 2–3)

Nyéki uszoda, 200 néző. V: ifj. Kenéz, Petik

OSC: Farkas D. – HESSELS S. 4, MÉSZÁROS Cs. 2, Varga B., TÓTH K. 1, SZILÁDI 3, Sedlmayer 2. Csere: Szilágyi Ádám (kapus), Klár, Simon S. 1, Tátrai T. 1, Török B., Gál D. 2, Hessels B. 1. Edző: Tóth László

KAPOSVÁR: Szilágyi Ábel – Juhász-Szelei, HÁRAI 2, Dőry, Berta J., Takács K. 1, Dóczi. Csere: SZABÓ GERGŐ 3, GASZT 3, Bede, Pellei K. 2, Bede 2, Somogyvári. Edző: Surányi László

Emberelőny-kihasználás: 8/4, ill. 10/6

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1

Gól – ötméteresből: 4/3, ill. 1/0

Kipontozódott: Varga B. (18. p.), Takács K. (22. p.), Tátrai T. (31. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Sedlmayer (14. p.), Berta J. (14. p.)

Kiállítva (végleg, brutalitásért): Dóczi (16. p.)

MESTERMÉRLEG

Tóth László: – Tartottunk a Kaposvártól. Nem volt igazán színvonalas meccs, de számítottam is rá, hogy lesznek feszült pillanatok a vízben, viszont ezekből jól jöttünk ki. Remélem, hogy a jövőben stabilizálódik a játékunk.

Surányi László: – Csalódott vagyok, mert nyerni jöttünk, ám megint becsúsztak fegyelmezetlenségek, így az a csapat győzött, amelyik kevesebbet hibázott. Az OSC mindig akkor talált fontos gólt, amikor kellett, s ez lélektanilag sokat számított.