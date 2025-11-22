Vízilabda ob I: a domináns FTC győzött a Honvéd ellen

Nem ez az első összecsapás ebben az idényben a Ferencváros és a Honvéd között, szeptember végén ugyanez a két csapat játszotta az emlékezetes Magyar Kupa-döntőt. Akkor Szivós Márton együttese pariban volt a zöld-fehérekkel, akik csak a legvégén lehettek biztosak a sikerben (17–15). A szombati bajnoki rangadón Nyéki Balázs csapata már a kezdetektől irányította a találkozót, meglógott 3–0-ra. A Honvéd hiába védekezett ki több zöld-fehér támadást a beállós védekezéssel, a második negyed elején Jansik Szilárd lövése utat talált a kapuba, majd Vigvári Vendel találatát és az újabb Jansik-gólt sem tudta megakadályozni. Nikola Moszkov cserés kiállítása a felvonás hajrájában sem javította a Honvéd helyzetét, amely nem tudott hozzátenni az első negyed két góljához, ellenben a dudaszóig kapott újabb kettőt Vámos Mártontól és Sztilianosz Argiropulosztól – ezzel a Ferencváros már hét góllal vezetett.

A fordulás után szebbnél szebb hazai összjátékokat láthattak a Komjádi uszoda nézői – Manhercz Krisztián a bal fától remekül adta centerbe a labdát a harmadik gólját megszerző Jansik Szilárdnak, nem sokkal később pedig szintén Manhercztől jött a gólpassz, előreívelte a fent lévő Vigvári Vendelnek, aki nem hibázott, és a sérülésből visszatérő Dusan Mandics is betalált. Ugyan a második félidőben a népligeti hátsó alakzat nehezen találta az ellenszert Ekler Bendegúz ellen, egy perccel a vége előtt a csereként beküldött Maser Márk pedig ötméterest hárított, de ez kevés volt ahhoz, hogy a Honvéd visszatérjen a versenybe.

A nyolcadik forduló szombati mérkőzései után az FTC mellett a KSI-t legyőző BVSC maradt százszázalékos – az vasárnap derül ki, hogy a Vasas a Szolnok ellen is megőrzi-e hibátlan mérlegét. A Szeged idegenben szakította meg az Eger négymeccses győzelmi szériáját, míg a Semmelweis OSC a Debrecen otthonában, három elveszített párharc után tért vissza a győztes útra. Az UVSE végig vezetve biztos sikert aratott a Kaposvár ellen hazai medencében, a Miskolc–Szentes találkozón pedig két, addig pont nélküli csapat nézett szembe egymással – a Szentes szerezte meg idénybeli első pontjait.

FÉRFI VÍZILABDA OB I

8. FORDULÓ

FTC-TELEKOM–ENDO PLUS SERVICE-HONVÉD 16–9 (4–2, 5–0, 4–2, 3–5)

Komjádi uszoda, 500 néző. V: Petik, Fodor R.

FTC: Vogel Soma – MANHERCZ K. 1, VIGVÁRI VENDEL 2, ARGIROPULOSZ 3, Di Somma 1, Vámos 1, JANSIK SZ. 3. Csere: SZAKONYI (kapus), Vismeg Zs. 2, Mandics 1, Fekete G. 1, Nagy Ákos 1, Haverkampf, Varga V. Edző: Nyéki Balázs

HONVÉD: Csoma – Kiss Bálint, Kevi 1, Moszkov, SIMON H., Vadovics, Vicskovics. Csere: Maser (kapus), EKLER B. 7, Sugár 1, Bencz, Szépfalvi, Vékony, Hargitai. Edző: Szivós Márton

Emberelőny-kihasználás: 7/2, ill. 15/4

Kettősemberelőny-kihasználás: –, ill. 1/1

Gól – ötméteresből: 2/1, ill. –

Kipontozódott: Varga V. (20. p.), Di Somma (27. p.)

Kiállítva (végleg, cserével): Moszkov (14. p.)

MESTERMÉRLEG

Nyéki Balázs: – Nagy különbség volt a két csapat között, elégedett vagyok. Bár sok labda ment be centerbe, mert a zónavédekezést többször elrontottuk, de kimagasló volt a hozzáállásunk, emberhátrányban különösen. Négy gólt kaptunk a harmadik negyedig, és ez a mérvadó. A Honvédot dicséret illeti, hogy egy pillanatra sem adta föl.

Szivós Márton: – Próbálkoztunk különféle taktikával, de hamar elment a Fradi. Összességében azt gondolom, ha egy rosszul játszó Honvéd tizenhat kilencre kikap az FTC-től, akkor egy jól játszó Honvéd pariban lenne vele, ráadásul majdnem teljes csapattal állt ki ellenünk a bajnok. Sokat hibáztunk elöl, amiből tanulni kell.

KSI SE–BVSC-MANNA ABC 8–20 (1–4, 3–6, 3–3, 1–7)

Budapest, Komjádi uszoda, 70 néző. Vezette: Juhász T., Weszelovszky

KSI: Fejes – CSENDES 2, Fiedler 1, Kósi-Kelly 1, Balogh D., Kiss Cs. 2, Kovács M. Csere: Fórián (kapus), PETŐ Á. 1, Turán, Skoflek, Végső, Fodor D., Cenadan 1. Edző: Horváth János

BVSC: Korom – Bundschuh, MÉSZÁROS M. 4, EKLER Zs. 3, Batizi 1, Susiasvili 2, Tátrai D. 1. Csere: Szeghalmi 2, SIMON B. 2, BENEDEK M. 3, Csapó M., Divják 1, Kormány 1. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 5/2, ill. 7/3

Gól – ötméteresből: 3/3, ill. 3/2

Kipontozódott: Végső (19. p.)

MESTERMÉRLEG

Horváth János: – Megtisztelt minket a BVSC azzal, hogy igen erős kerettel érkezett ellenünk, ezt köszönet illeti, mert mindig nagy élmény ilyen szintű játékosok és csapat ellen játszani. A harmadik negyed végéig erőn felül teljesítettünk, utána összetörtek minket a vendégek, de az addigiakkal elégedettek lehetünk.

Varga Dániel: – Örülök, hogy végül simán nyertünk. Néhány percig hullámvölgybe kerültünk, ebből lett a tíz-ötös részeredmény a fordulás után, egyénileg előfordultak helyezkedési hibák, figyelmetlenségek, de minden mással elégedett vagyok, a hozzáállással is.

DEBRECENI VSE-MASTER GOOD–SEMMELWEIS OSC 11–14 (4–3, 1–3, 2–2, 4–6)

Debrecen, 300 néző. V: Bereczki, Tordai

DEBRECEN: Krémer – Smitula 1, Gluhaic, Macsi P. 2, MIHOV 2, PÓNYA 3, Macsi M. Csere: Rajna (kapus), VIDOVENYECZ 2, Gagulic 1, Tőzsér, Kis, Niklász, Borsos. Edző: Kádár Kálmán

OSC: Farkas D. – SZILÁDI 3, Sedlmayer, MÉSZÁROS CS. 5, Hessels S. 1, Tóth K., VARGA B. 2. Csere: Szitás (kapus), Klár, Simon S., HESSELS B. 2, Tátrai T., Gál D. 1, Illés H. Edző: Tóth László

Emberelőny-kihasználás: 6/2, ill. 9/5

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

MESTERMÉRLEG

Kádár Kálmán: – Tudtuk, hogy nagyon kemény csata vár ránk, és ez be is igazolódott. A találkozó sokszor a durvaságoktól sem volt mentes, és ez a nagyon kemény szoros védekezés rengeteg energiát kivett a csapatból. A héten négyen is betegek voltak, ez sem segített a helyzeten, hogy ők nem tudtak teljes erőbedobással játszani.

Tóth László: – Debrecenben nagyon nehéz győzni, hiszen kiváló csapatról van szó, nem hiába állt előttünk a tabellán a fordulót megelőzően. Fokozatosan javult a játékunk, és amikor visszajött döntetlenre ellenfelünk, akkor is jól kezeltük a helyzetet és tudtunk váltani. Boldog vagyok, hogy három vesztes mérkőzés után ismét győztünk.

UVSE–KAPOSVÁRI VK 20–15 (6–5, 6–3, 4–3, 4–4)

Hajós uszoda, 70 néző. V: Varga M., Rubos

UVSE: Csiszer – Hegedűs Cs. 1, KORBÁN 3, BESENYEI 4, FÜLÖP B. 3, Korbács 2, Gidófalvy. Csere: Budai, Gál M., Szabó Á., Makarenkó, Kovács L. 2, KOVÁCS K. 5. Edző: Vincze Balázs

KAPOSVÁR: Kósik – Berta 2, Juhász-Szelei 2, Takács K. 1, Hárai 1, DŐRY 2, Vindisch 1. Csere: Szilágyi Á. (kapus), Pellei K. 2, Baj, DÓCZI 2, Gaszt 1, Szabó Gergő 1. Edző: Surányi László

Emberelőny-kihasználás: 7/4, ill. 9/1

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/0, ill. 1/0

Gól – ötméteresből: 2/2, ill. –

Kipontozódott: Budai (29. p.)

MESTERMÉRLEG

Vincze Balázs: – Különösen támadásban erőn felül teljesítettek a srácok, néhány gólunk csodaszámba ment. A tizenöt gól sok, nem hittem volna előzetesen, hogy ennyi kapott góllal mérkőzést nyerhetünk, de nagyon boldog vagyok, hogy sikerült. Mindig öröm edzőnek lenni, de ilyenkor különösen az. Amit begyakoroltunk, az kijött a találkozón.

Surányi László: – Nehéz sorozat után ezen a mérkőzésen győzelmi reményeink voltak, de pszichésen nem tudtunk felnőni a feladathoz, teljes káosz uralkodott, egy pillanatig sem voltunk meccsben. Borzasztóan szégyellem magam, mert nagyon sokat készültünk, időnk is volt rá, de semmi nem valósult meg ebből. Ha ez így megy tovább, a kiesés ellen fogunk küzdeni, nem a nyolc közé jutásért.

ONE EGER–SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL 13–15 (2–2, 1–4, 5–5, 5–4)

Eger, 500 néző. V: Csanádi, Kollár

EGER: Borbély – Berényi 1, RÁDLI 3, Hughes 1, Salamon F. 2, Tomozi, Moldisz 1. Csere: Nagy K. (kapus) Ádám E., SÁRI 3, BRIGHT 1, Mihál 1, Klebovicz, Rónai. Edző: Tóth Kálmán

SZEGED: Danka – Doroszlai, Bóbis B. 1, GÓLYA 4, KÜRTI 3, Pető A. 2, Kasza. Csere: Gyovai (kapus), SÁNTA 3, Horváth V., Pörge 1, Spitz, Báthory 1. Edző: Kiss Csaba

Emberelőny-kihasználás: 14/4, ill. 12/6

Kettősemberelőny-kihasználás: 1/1, ill. –

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Tomozi (9. p.), Doroszlai (24. p.), Kasza (28. p.)

MESTERMÉRLEG

Tóth Kálmán: – Csalódott vagyok. Sajnos a támadásainknál nem koncentráltunk eléggé. Az előnyös-hátrányos helyzetekből rosszul jöttünk ki. A védekezésünk és a fórkihasználásunk elmaradt a várakozásoktól.

Kiss Csaba: – Győzni jöttünk. Sokkal dominánsabb játékot vártam a csapatomtól. Nem tudtuk leszakítani az Egert, de végig kézben tartottuk a mérkőzést. Összességében van hiányérzetem, de a győzelemnek örülök.

PANNERGY-MISKOLCI VLC–METALCOM-SZENTES 13–14 (1–3, 4–3, 4–3, 4–5)

Miskolc, 100 néző. V: Kovács Cs. T., Sikter

MISKOLC: Moravcsik – Bikki-Petró, NÉMETHY 3, Dubinák 2, GUSZAKOV 3, Regős, Várkonyi Á. 1. Csere: Almási, Baricska, Szabó I., KEDVES 4, Fedac. Edző: Popovics Miklós

SZENTES: Grieszbacher – ASZANIN 4, Tóth Gy. 2, Szatmári 1, Horváth Ákos 2, BOZÓ 3, Hajdu A. Csere: Varga M., Kürti-Szabó 1, Makán, Kiss Z., TAKÁCS J. 1, Pellei F. Edző: Somogyi Balázs

Emberelőny-kihasználás: 16/5, ill. 16/7

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 1/1

Kipontozódott: Hajdu A. (23. p.), Baricska (30. p.), Kürti-Szabó (31. p.), Bikki-Petró (32. p.), Pellei F. (32. p.)

MESTERMÉRLEG

Popovics Miklós: – Közönségszórakoztató meccset játszottunk, ez most a Szentesnek sikerült jobban. A játékunkban látok előrelépést, vannak ugyan hiányzóink, de ez nem lehet kifogás. A játékosaimra nem lehet panasz, de el kell kezdenünk gyűjteni a pontokat.

Somogyi Balázs: – Jó meccset játszottunk a Miskolccal. Hasonló előjelekkel érkezett mindkét csapat a mai meccsre, mindkét csapatnak szüksége volt egy rangadón elért győzelemre. Örülök, hogy ez nekünk sikerült, büszke vagyok a csapatomra.