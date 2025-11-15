Férfi vízilabda ob I: kis híján újabb bravúrt ért el a Szeged

A szegediek önbizalommal várhatták a mérkőzést, hiszen a hónap elején az Eurokupában szereplő Szolnokot is legyőzték. Most is sokáig reális esély mutatkozott a pontszerzésre, ugyanis a negyedik negyed elején még a hazaiak vezettek. A hajrá azonban a piros-kékeknek kedvezett: Szlobodan Nikics együttese a korábbi fordulókban látott hatékony végjátékot ismét előhúzta, és megfordította az összecsapást.

A találkozó legeredményesebb játékosaként a válogatott keretbe is meghívott Gólya Noel négy gólig jutott, teljesítményével pedig ismét meghatározó szerepet játszott csapatában.

A Ferencváros az év utolsó idegenbeli bajnokiját játszotta, győzelme nem forgott veszélyben a Kaposvár otthonában.



VÍZILABDA

FÉRFI OB I, 7. FORDULÓ

SZEGEDI VE GOODWILL PHARMA FORTACELL–VASASPLAKET 11–12 (3–2, 3–3, 4–4, 1–3)

Szeged, 300 néző. Vezette: Ercse, Petik A.

SZEGED: DANKA – Bóbis B. 1, GÓLYA 4, BÁTHORY 2, Sánta, Kürti, Pető A. Csere: HORVÁTH V. 2, Pörge 1, Nyíri B., Spitz 1, Kasza. Edző: Kiss Csaba

VASAS: Fernandes – Bátori, DJURDJICS 2, Sélley-Rauscher, Foszkolosz 1, Ragács, GYÁRFÁS T. 3. Csere: MIZSEI (kapus), Dala D., LAKATOS S. 3, Csorba, Várnai 1, GÁBOR L. 2. Edző: Szlobodan Nikics

Emberelőny-kihasználás: 14/3, ill. 7/2

Gól – ötméteresből: 1/1, ill 1/1

Kiállítva (végleg, cserével): Nyíri B. (8. p)

Kipontozódott: Ragács (30. p), Djurdics (31. p.)

MESTERMÉRLEG

Kiss Csaba: – A végére elfáradtunk, ami elsősorban a lövéseink minőségében mutatkozott meg. Büszke vagyok a játékosokra, akik három negyeden át tartották a lépést a Bajnokok Ligája-szinten pólózó Vasassal.

Szlobodan Nikics: – A keddi, Mladost Zagreb elleni Bajnokok Ligája-mérkőzés után nehéz volt ráhangolódni a soros bajnokira. Azért nyertünk, mert az utolsó negyedben a bravúrokat bemutató Mizsei Márton vezérletével fegyelmezetten védekeztünk.

KAPOSVÁRI VK–FTC-TELEKOM 9–22 (3–5, 2–7, 3–5, 1–5)

Kaposvár, 400 néző. Vezette: Bereczki, Varga M.

KAPOSVÁR: Szilágyi Á. – Dőry, Dóczi, Takács K., Baj 2, Gaszt 1, Juhász-Szelei. Csere: Kósik (kapus), PELLEI K. 4, Somogyvári, Bede 1, Vadas, Szabó Gergő 1, Hugó. Edző: Surányi László

FTC: Szakonyi – FEKETE G. 2, ARGIROPULOSZ 6, Lugosi 1, DI SOMMA 2, Nagy Á. 2, Vismeg Zs. 1. Csere: Horváth L. (kapus), De Toro, Jámbor, Vigvári Vendel 2, Haverkampf 2, VARGA V. 4, Paján. Edző: Nyéki Balázs

Emberelőny-kihasználás: 4/2, ill. 6/5

Gól ötméteresből: 1/0, ill. 1/1

Kipontozódott: Takács K. (22. p.)

MESTERMÉRLEG

Surányi László: – Igyekeztünk tíz gólt szerezni a Fradi ellen, amire volt is esélyünk, de az ötméteresünk talán az NFL-ben lett volna jó. Voltak jó periódusaink a találkozón, de ugyanúgy hibák is, utóbbiak amiatt, hogy keményen edzettünk a héten, azonban nem kell szépíteni: a két csapat között van ekkora különbség.

Nyéki Balázs: – Amit kértem a játékosoktól, hellyel-közzel megvalósították, javult a védekezésünk, amibe néha csúsztak hibák, így nem vagyok teljesen elégedett. A minimális célt, hogy tíz gól alatt tartsuk az ellenfelet, sikerült elérni.

PANNERGY MISKOLC–ONE EGER 14–16 (4–4, 3–4, 3–5, 4–3)

Miskolc, Kemény Dénes Uszoda, 120 néző. Vezette: Kun Gy., Kovács S.

MISKOLC: Moravcsik – Regős, Némethy, Dubinák 6, Gusakov 2, Kedves, Várkonyi 2. Csere: Sipos (kapus), Almási 1, Bikki-Petró, Szabo, Titz, Molnár 1, Fedac 2. Edző: Popovics Miklós

EGER: Borbély – Rádli 4, Hughes 1, Szalai 2, Salamon 4, Sári 1, Mihál 1. Csere: Nagy (kapus), Bright 1, Tomozi, Berényi, Ádám 2, Klebovicz, Moldisz. Edző: Tóth Kálmán

Emberelőny-kihasználás: 15/7, ill. 10/2

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 2/2

Kipontozódott: Berényi (29. p.), Klebovicz (12. p.), Szalai (30. p.), Mihál (25. p)

MESTERMÉRLEG

Popovics Miklós: – Gratulálok az Egernek és személyesen Kálmánnak is. Ugyanazokat a hibákat követük el, mint egy hete és amíg ebből nem tanulunk, nem fogunk tudni megnyerni egy rangadót. A jövőhéttől kezdve vagy csodát teszünk, vagy maradunk a gödörben, de mindent meg kell tennünk a sikerért.

Tóth Kálmán: – Gratulálok a Miskolcnak, mert szépen vízilabdáztak. Gratulálok a saját csapatomnak is, nehéz mérkőzést sikerült megnyernünk, aminek nagyon örülök.

Később

19.00: Metalcom Szentes–Debreceni VSE-Master Good

19.00: Endo Plus Service-Honvéd–Szolnoki Dózsa (Tv: M4 Sport+)

Korábban

KSI SE–UVSE 10–15 (2–1, 2–4, 2–6, 4–4)