Csütörtöki sportműsor: Ferencváros–Rangers az El-ben, kezdődik darts-vb

DECEMBER 11., CSÜTÖRTÖK

FUTBALLPROGRAM

EURÓPA-LIGA

ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ

18.45: FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!

18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol)

18.45: Young Boys (svájci)–Lille OSC (francia)

18.45: FC Midtjylland (dán)–Genk (belga)

18.45: Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög)

18.45: Sturm Graz (osztrák)–Crvena zvezda (szerb)

18.45: Nice (francia)–Braga (portugál)

18.45: VfB Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)

18.45: Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol)

21.00: FC Porto (portugál)–Malmö (svéd)

21.00: Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)

21.00: Celtic (skót)–Roma (olasz)

21.00: FC Basel (svájci)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2)

21.00: Freiburg (német)–Salzburg (osztrák)

21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)

21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)

21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)

21.00: Brann (norvég)–Fenerbahce (török)

KONFERENCIALIGA

ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ

18.45: Fiorentina (olasz)–Dinamo Kijev (ukrán)

18.45: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Rayo Vallecano (spanyol)

18.45: Drita (koszovói)–AZ (holland)

18.45: Breidablik (izlandi)–Shamrock Rovers (ír)

18.45: Samsunspor (török)–AEK Athén (görög)

18.45: Shkëndija (északmacedón)–Slovan Bratislava (szlovák)

18.45: Häcken (svéd)–AEK Larnaca (ciprusi)

18.45: Universitatea Craiova (román)–Sparta Praha (cseh)

18.45: Noa (örmény)–Legia Warszawa (lengyel)

21.00: Rapid (osztrák)–Omonia (ciprusi)

21.00: Lech Poznan (lengyel)–Mainz (német)

21.00: HNK Rijeka (horvát)–Celje (szlovén)

21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Sigma Olomouc (cseh)

21.00: Kuopion PS (finn)–Lausanne (svájci)

21.00: Aberdeen (skót)–Strasbourg (francia)

21.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)

21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Sahtar Doneck (ukrán)

21.00: Shelbourne (ír)–Crystal Palace (angol)

TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK

AMERIKAI FUTBALL

NFL

2.15: Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)

DARTS

PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON

1. forduló

20.00 (Tv: Sport1)

Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német)

Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol)

Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván)

Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland)

JÉGKORONG

NŐI NÉGY NEMZET TORNA, DUNKERQUE

1. FORDULÓ

15.00: Magyarország–Japán

19.30: Franciaország–Szlovákia

KÉZILABDA

FÉRFI NB I

17.00: Csurgói KK–HE-DO B.Braun Gyöngyös

17.00: CYEB-Budakalász–Balatonfüredi KSE

18.00: PLER-Budapest–Szigetszentmiklósi KSK

18.00: ETO University HT–Carbonex-Komló

NÉMET BAJNOKSÁG

18.45: Flensburg–Füchse Berlin (Tv: Sport2)

KOSÁRLABDA

NŐI EURÓPA-KUPA, RÁJÁTSZÁS A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT

1. MÉRKŐZÉSEK

18.00: Besiktas (török)–Sopron Basket

20.00: Gernika (spanyol)–NKA Universitas Pécs

FÉRFI NB I

17.00: MVM-OSE Lions–Egis Körmend

19.00: Endo Plus Service-Honvéd–NKA Universitas Pécs

FÉRFI EUROLIGA

ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ

20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–ASVEL Villeurbanne (francia)

20.30: Milan (olasz)–Panathinaikosz (görög)

20.30: Valencia (spanyol)–Anadolu Efes (török)

20.45: Paris Basketball (francia)–Zalgiris Kaunas (litván)

21.00: Real Madrid (spanyol)–Baskonia (spanyol)

RÖPLABDA

Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés

19.00: DEAC–Vegyész RC Kazincbarcika

RÚDSPORT

Rúdsport és légtorna-világbajnokság, Budaörs

SZNÚKER

European series, Shoot out

13.45: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

19.45: 1. forduló (Tv: Eurosport1)

TÉLI SPORTOK

13.35: Síkrossz, világkupa, Val Thorens (Tv: Eurosport2)

A NEMZETI SPORTRÁDIÓ MŰSORA

Sportreggel

Műsorvezető: Risztov Éva, Szalai Kristóf, Marosán György Szerkesztő: Bikfalvi Tamás

6.00: Sporteredmények. Nemzeti Sport-lapszemle

7.00: Játszhat-e az eredménnyel az edző, hogy elkerüljön egy erős ellenfelet?

8.00: Nemzeti Sport-jegyzet. A vonalban Holczer Ádám

9.00: Pálinger Katalint hívjuk. A női kézilabda-vb összefoglalója Ballai Attilával

10.00: Visszajátszás Edvi Lászlóval: ez történt a sport világában 20 éve

12.00: Bajnokok

12.40: Nemzeti sportkrónika

14.00: 40x20 – kézilabda-magazin

14.35: Dupla tízes. Nemzeti sporthíradó

14.35: Újratöltve

Hazafutás

Műsorvezető: Műsorvezető: Csisztu Zsuzsa Szerkesztő: L. Pap István

15.00: Kézilabda, magyar–holland negyeddöntő után a női világbajnokságon

16.00: Nemzeti Sportkör, vendég: Bittmann Emil, Bobory Balázs, Deák Zsigmond

17.00: Beszéljünk magyarul! Sárközy-emléktorna előtt a férfi jégkorong-válogatott

17.20: Nemzeti sportkrónika

17.30: Labdarúgás, erre az évre befejeződött a Bajnokok Ligája alapszakasza

Körkapcsolás

Műsorvezető: Tóth Béla Szerkesztő: Erdei Márk

18.00: Európa-liga-mérkőzés előtt a Ferencváros, a stúdióban: Wukovics László

18.45: Közvetítés a Ferencváros-Rangers Európa-liga alapszakasz-mérkőzésről, kommentátor: Balogh Balázs és Virányi Zsolt, szakértő: Wukovics László

20.00: Közvetítés a Gernika–NKA Universitas Pécs női kosárlabda Európa-kupa-találkozóról, amely a 16 közé jutásért zajlik, riporter: Nyáguly Gergely

21.30: Kezdődik a PDC darts-világbajnokság, interjú Rucska Józseffel

22.00: Pénteken kezdődik a jégkorong Sárközy Tamás-emléktorna, Spiller István beszélt a várakozásairól

22.30: Sportvilág