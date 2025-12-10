Csütörtöki sportműsor: Ferencváros–Rangers az El-ben, kezdődik darts-vb
DECEMBER 11., CSÜTÖRTÖK
FUTBALLPROGRAM
EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
18.45: FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol)
18.45: Young Boys (svájci)–Lille OSC (francia)
18.45: FC Midtjylland (dán)–Genk (belga)
18.45: Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Nice (francia)–Braga (portugál)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol)
21.00: FC Porto (portugál)–Malmö (svéd)
21.00: Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Celtic (skót)–Roma (olasz)
21.00: FC Basel (svájci)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Freiburg (német)–Salzburg (osztrák)
21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Brann (norvég)–Fenerbahce (török)
KONFERENCIALIGA
ALAPSZAKASZ, 5. FORDULÓ
18.45: Fiorentina (olasz)–Dinamo Kijev (ukrán)
18.45: Jagiellonia Bialystok (lengyel)–Rayo Vallecano (spanyol)
18.45: Drita (koszovói)–AZ (holland)
18.45: Breidablik (izlandi)–Shamrock Rovers (ír)
18.45: Samsunspor (török)–AEK Athén (görög)
18.45: Shkëndija (északmacedón)–Slovan Bratislava (szlovák)
18.45: Häcken (svéd)–AEK Larnaca (ciprusi)
18.45: Universitatea Craiova (román)–Sparta Praha (cseh)
18.45: Noa (örmény)–Legia Warszawa (lengyel)
21.00: Rapid (osztrák)–Omonia (ciprusi)
21.00: Lech Poznan (lengyel)–Mainz (német)
21.00: HNK Rijeka (horvát)–Celje (szlovén)
21.00: Lincoln Red Imps (gibraltári)–Sigma Olomouc (cseh)
21.00: Kuopion PS (finn)–Lausanne (svájci)
21.00: Aberdeen (skót)–Strasbourg (francia)
21.00: Raków Czestochowa (lengyel)–Zrinjski Mostar (bosznia-hercegovinai)
21.00: Hamrun Spartans (máltai)–Sahtar Doneck (ukrán)
21.00: Shelbourne (ír)–Crystal Palace (angol)
TOVÁBBI ÉLŐ KÖZVETÍTÉSEK ÉS FONTOSABB SPORTESEMÉNYEK
AMERIKAI FUTBALL
NFL
2.15: Tampa Bay Buccaneers–Atlanta Falcons (Tv: Arena4)
DARTS
PDC-VILÁGBAJNOKSÁG, LONDON
1. forduló
20.00 (Tv: Sport1)
Kim Huybrechts (belga)–Arno Merk (német)
Michael Smith (angol, 28.)–Lisa Ashton (angol)
Luke Littler (angol, 1. kiemelt)–Darius Labanauskas (litván)
Madars Razma (lett)–Jamai van den Herik (holland)
JÉGKORONG
NŐI NÉGY NEMZET TORNA, DUNKERQUE
1. FORDULÓ
15.00: Magyarország–Japán
19.30: Franciaország–Szlovákia
KÉZILABDA
FÉRFI NB I
17.00: Csurgói KK–HE-DO B.Braun Gyöngyös
17.00: CYEB-Budakalász–Balatonfüredi KSE
18.00: PLER-Budapest–Szigetszentmiklósi KSK
18.00: ETO University HT–Carbonex-Komló
NÉMET BAJNOKSÁG
18.45: Flensburg–Füchse Berlin (Tv: Sport2)
KOSÁRLABDA
NŐI EURÓPA-KUPA, RÁJÁTSZÁS A 16 KÖZÉ JUTÁSÉRT
1. MÉRKŐZÉSEK
18.00: Besiktas (török)–Sopron Basket
20.00: Gernika (spanyol)–NKA Universitas Pécs
FÉRFI NB I
17.00: MVM-OSE Lions–Egis Körmend
19.00: Endo Plus Service-Honvéd–NKA Universitas Pécs
FÉRFI EUROLIGA
ALAPSZAKASZ, 15. FORDULÓ
20.05: Maccabi Tel-Aviv (izraeli)–ASVEL Villeurbanne (francia)
20.30: Milan (olasz)–Panathinaikosz (görög)
20.30: Valencia (spanyol)–Anadolu Efes (török)
20.45: Paris Basketball (francia)–Zalgiris Kaunas (litván)
21.00: Real Madrid (spanyol)–Baskonia (spanyol)
RÖPLABDA
Férfi Magyar Kupa, negyeddöntő, 1. mérkőzés
19.00: DEAC–Vegyész RC Kazincbarcika
RÚDSPORT
Rúdsport és légtorna-világbajnokság, Budaörs
SZNÚKER
European series, Shoot out
13.45: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
19.45: 1. forduló (Tv: Eurosport1)
TÉLI SPORTOK
13.35: Síkrossz, világkupa, Val Thorens (Tv: Eurosport2)
