Vízilabda: a Szolnok kapusa, Szabó Gergő a süti miatt lőtt gólt a Vasas ellen

Izgalmas rangadót nyert meg múlt vasárnap a Szolnok idegenben 14–11-re a Vasas ellen a Komjádi uszodában, ezzel a bajnokságban ötödik Tisza-partiak 18 ponttal állnak, és feljöttek három pontra a Ferencvárostól szombaton, szintén a Komjádiban 16–9-re alulmaradó Honvédra, míg a 21 pontos angyalföldiek ugyan maradtak a harmadik helyen, de hét győzelem után elvesztették a veretlenségüket. A Vasassal szemben a Szolnok az első negyedben remekül használta ki a helyzeteit, Szlobodan Nikics öt perc után már időt kért – az első felvonásban megszerzett háromgólos előnyt Hangay Zoltán együttese megőrizte a nagyszünetig. A fordulás után a Szolnok több emberfórt is kihagyott, míg a Vasas megtalálta a rést a vendégek pajzsán: a négygólos Bátori Bence három találatát ebben a szakaszban szerezte, Szalai Péter is eredményes volt, Angelosz Foszkolosz 13.3 másodperccel a negyed vége előtt belőtt góljával pedig már a Vasas vezetett 10–9-re, 5–8-as félidei eredményről.

A záró negyedben azonban ismét a vendégek sáfárkodtak jobban a helyzeteikkel, miközben a hátsó alakzat is kellett a sikerhez – a Józsa Ottót váltó cserekapus, Szabó Gergő két perccel a meccs vége előtt kétszer is védett emberhátrányban. Az utolsó percben pedig, amikor 12–11-es szolnoki vezetésnél a Vasas mindent feltett egy lapra, és hét a hat ellen támadott, Bogdan Djurdjics a kapufára lőtte a labdát, a Szolnok pedig nem bíbelődött a támadásépítéssel – a rosszkéz-oldalon félpályánál Zeman Márton kapta meg a labdát, aki az üres kapuba ívelt. A találkozó eldőlt, de még nem volt vége: próbálkoztak a hazaiak, ám az utolsó támadásuknak labdavesztés lett a vége, a labdára lecsapó Szabó Gergő pedig a dudaszó előtt lőtt – és egészpályás gólt szerzett. Ezzel állította be a 14–11-es végeredményt a vendégek javára.

„Elég parázs meccs volt, a Vasas otthonában mindig nehéz nyerni. Aki sportol, annak eszméletlen érzés, hogy egy ilyen párharcban felülkerekedik, hogy megbíznak benne, beküldik, és utána jól is tud teljesíteni – mondta a sikerről és a csereként beállításáról Szabó Gergő, akit arról is kérdeztünk, hogy gondolkodás nélkül lőtt-e, amikor két másodperccel a vége előtt hozzá került a labda. Ezzel kapcsolatban pedig felidézett egy régi szokást a sportágban. – Ha rajtam múlik, én nem lőttem volna rá, inkább biztosra mentem volna, valamelyik csapattársam kiáltott rám, hogy lőjem rá. Szerintem csak azért, mert sütit akart! Ez mindig is így volt a vízilabdában: akik feljátszottak az ifjúságiból a felnőttcsapatba, majd meglőtték az első góljukat, az első adandó alkalommal süteményt hoztak a csapat többi tagjának.”

Két hete a Szolnok két rossz mérkőzésen volt túl, előbb az Eurokupa csoportkörében, a B-csoportban elszenvedte az első vereségét, otthon kapott ki a spanyol CN Barcelonától 14–10-re, majd a bajnokságban is először maradt alul a rendes játékidőben, a Kőér utcában a Honvéd győzött viszonylag simán 15–8-ra. Hangay Zoltán vezetőedző utóbbi találkozót követően többek között úgy is fogalmazott: a következő hét nagyon fontos lesz, mert ezen eldől, milyen irányt vesz a csapata. Ezek után múlt csütörtökön az Eurokupában is javítottak, hazai medencében magabiztosan, 16–9-re győzték le a román Dinamo Bucuresti-et, ezt követte vasárnap a Vasas elleni rangadón elért siker. „Úgy érzem, hogy elindultunk felfelé. A Vasas legyőzésével maradt esélyünk a legjobb négy közé jutni a bajnokság alapszakaszában, és az Eurokupában is egy erős csapattal szemben nyertünk, ott is jól állunk a tabellán. Szerintem a következő fordulóban a Trieste elleni vendégjátékunk dönthet a továbbjutásunkról” – tette hozzá a Szolnok 20 éves kapusa.

A Szolnoki Dózsa a férfi vízilabda ob I-ben szombaton a Debrecen otthonában folytatja, míg jövő csütörtökön ismét idegenben van jelenése, az Eurokupában az olasz Pallanuoto Trieste lesz az ellenfél. A második számú nemzetközi kupasorozat B-csoportjában a Barcelona és a Szolnok egyaránt 9-9 pontos, őket követi a Trieste 6 egységgel, míg a Dinamo pont nélkül áll négy forduló után. A csoport első két helyezettje továbbjut a nyolcaddöntőbe.