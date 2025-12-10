Nemzeti Sportrádió

A Rangers edzője tudja, több vereség nem fér bele

2025.12.10. 21:42
Danny Röhl (Fotó: Getty Images)
A skót Rangers FC vezetőedzője, a német Danny Röhl nincs könnyű helyzetben a csütörtök esti, Ferencváros elleni mérkőzést megelőzően, hiszen csapatát jelentős sérüléshullám sújtja.

 

„Öt héttel ezelőtt még alig volt sérültünk, ám miután a játékosok közül sokan elutaztak a különböző válogatottakhoz, a visszaérkezés óta megszaporodtak a gondjaink – nyilatkozta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Danny Röhl. Sajnos a Ferencváros ellen sem számíthatok több játékosomra, de megpróbáljuk kezelni a helyzetet, hiszen mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy Európában több vereség már nem fér bele. Három mérkőzés maradt az alapszakaszból, ezeken kilenc pontot lehet gyűjteni, szóval egyáltalán nem mondtuk le róla, hogy ott legyünk a rájátszásban, és bejussunk a legjobb tizenhat közé. Úgy gondolom, a sok problémánk ellenére az elmúlt időszakban léptünk előre, néhány játékos formája is javult. Lesznek olyanok is, akik csütörtökön nem tudnak még teljes mérkőzést játszani a visszatérésüket követően. De mindenkire szükségünk lesz a jó eredmény eléréséhez. Ahogy mondtam, több vereség nem fér bele Európában!”

EURÓPA-LIGA
ALAPSZAKASZ, 6. FORDULÓ
18.45: FERENCVÁROSI TC–Rangers FC (skót) (Tv: M4 Sport) – élőben az NSO-n!
18.45: Dinamo Zagreb (horvát)–Real Betis (spanyol)
18.45: Young Boys (svájci)–Lille OSC (francia)
18.45: FC Midtjylland (dán)–Genk (belga)
18.45: Ludogorec (bolgár)–PAOK (görög)
18.45: Sturm Graz (osztrák)–Crvena zvezda (szerb)
18.45: Nice (francia)–Braga (portugál)
18.45: VfB Stuttgart (német)–Maccabi Tel-Aviv (izraeli)
18.45: Utrecht (holland)–Nottingham Forest (angol)
21.00: FC Porto (portugál)–Malmö (svéd)
21.00: Lyon (francia)–Go Ahead Eagles (holland)
21.00: Celtic (skót)–Roma (olasz)
21.00: FC Basel (svájci)–Aston Villa (angol) (Tv: Sport2)
21.00: Freiburg (német)–Salzburg (osztrák)
21.00: FCSB (román)–Feyenoord (holland)
21.00: Celta Vigo (spanyol)–Bologna (olasz)
21.00: Panathinaikosz (görög)–Viktoria Plzen (cseh)
21.00: Brann Bergen (norvég)–Fenerbahce (török)

