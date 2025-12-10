A Rangers edzője tudja, több vereség nem fér bele

„Öt héttel ezelőtt még alig volt sérültünk, ám miután a játékosok közül sokan elutaztak a különböző válogatottakhoz, a visszaérkezés óta megszaporodtak a gondjaink – nyilatkozta a mérkőzés előtti sajtótájékoztatón Danny Röhl. – Sajnos a Ferencváros ellen sem számíthatok több játékosomra, de megpróbáljuk kezelni a helyzetet, hiszen mindannyian tisztában vagyunk vele, hogy Európában több vereség már nem fér bele. Három mérkőzés maradt az alapszakaszból, ezeken kilenc pontot lehet gyűjteni, szóval egyáltalán nem mondtuk le róla, hogy ott legyünk a rájátszásban, és bejussunk a legjobb tizenhat közé. Úgy gondolom, a sok problémánk ellenére az elmúlt időszakban léptünk előre, néhány játékos formája is javult. Lesznek olyanok is, akik csütörtökön nem tudnak még teljes mérkőzést játszani a visszatérésüket követően. De mindenkire szükségünk lesz a jó eredmény eléréséhez. Ahogy mondtam, több vereség nem fér bele Európában!”