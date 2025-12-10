Nemzeti Sportrádió

Debrecenben is nyeretlen maradt a Kaposvár a férfi vízilabda ob I-ben

2025.12.10. 19:21
Nyert a DVSE (Fotó: debrecenivse.hu)
A férfi vízilabda ob I alapszakaszának 10. fordulójában a Kaposvár 11–10-re kikapott a DVSE vendégeként.

A DVSE csapatából Pónya Tibor és Mihov Attila emelkedett ki egyaránt három góllal, a túloldalon Berta József jutott ugyancsak három találatig.

VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
DVSE-Master Good–Kaposvári VK 11–10 (3–2, 4–4, 2–3, 2–1)

Részletes jegyzőkönyv később.

FÉRFI OB1 ÁLLÁSA

M

GY

HGY

HV

V

L–K    

Gk 

  1. FTC

9

9

201–  71

+130

27 

  2. BVSC

9

8

1

154–  93

+61

24 

  3. Vasas

9

8

1

140–100

+40

24 

  4. Honvéd

9

8

1

127–104

+23

24 

  5. Szolnok

9

6

1

1

1

131–103

+28

21 

  6. OSC

9

5

4

112–106

+6

15 

  7. Szeged

9

4

1

4

121–123

–2

14 

  8. Debrecen

10

4

1

5

118–139

–21

13 

  9. Eger

9

3

1

5

116–136

–20

11 

10. UVSE

9

3

6

110–140

–30

11. Szentes

9

2

7

99–143

–44

12. Miskolc

9

1

8

102–142

–40

13. Kaposvár

10

1

9

132–176

–44

14. KSI

9

9

75–162

–87

 

 

