Debrecenben is nyeretlen maradt a Kaposvár a férfi vízilabda ob I-ben
A férfi vízilabda ob I alapszakaszának 10. fordulójában a Kaposvár 11–10-re kikapott a DVSE vendégeként.
A DVSE csapatából Pónya Tibor és Mihov Attila emelkedett ki egyaránt három góllal, a túloldalon Berta József jutott ugyancsak három találatig.
VÍZILABDA
FÉRFI OB I, ALAPSZAKASZ
10. FORDULÓ
DVSE-Master Good–Kaposvári VK 11–10 (3–2, 4–4, 2–3, 2–1)
Részletes jegyzőkönyv később.
|FÉRFI OB1 ÁLLÁSA
M
GY
HGY
HV
V
L–K
Gk
P
|1. FTC
9
9
–
–
–
201– 71
+130
27
|2. BVSC
9
8
–
–
1
154– 93
+61
24
|3. Vasas
9
8
–
–
1
140–100
+40
24
|4. Honvéd
9
8
–
–
1
127–104
+23
24
|5. Szolnok
9
6
1
1
1
131–103
+28
21
|6. OSC
9
5
–
–
4
112–106
+6
15
|7. Szeged
9
4
1
–
4
121–123
–2
14
|8. Debrecen
10
4
–
1
5
118–139
–21
13
|9. Eger
9
3
1
–
5
116–136
–20
11
|10. UVSE
9
3
–
–
6
110–140
–30
9
|11. Szentes
9
2
–
–
7
99–143
–44
6
|12. Miskolc
9
1
–
–
8
102–142
–40
3
|13. Kaposvár
10
–
–
1
9
132–176
–44
1
|14. KSI
9
–
–
–
9
75–162
–87
0
