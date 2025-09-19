Férfi vízilabda ob I: harmincgólos meccsen nyert a BVSC

FÉRFI VÍZILABDA OB I
ONE EGER–BVSC-MANNA ABC 13–17 (1–4, 3–5, 4–6, 5–2)
Eger, 300 néző. V: Csizmadia, Sikter
EGER: BORBÉLY – Salamon 1, Berényi 1, Sári 1, Hughes 1, RÁDLI 3, SZALAI G. 3. Csere: Klebovitz, Bright 1, Ádám E. 1, Mihál 1, Moldisz, Tomozi. Edző: Tóth Kálmán
BVSC: Korom – Tátrai D. 1, Susiasvili 1, Jansik D. 1, MÉSZÁROS M. 3, Batizi 1, CSACSOVSZKY E. 5. Csere: Kovács P., Csapó M. 2, EKLER ZS. 2, Kormány, Bundschuh 1, Simon B. Edző: Varga Dániel
Emberelőny-kihasználás: 14/4, ill. 6/4
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 5/2
MESTERMÉRLEG
Tóth Kálmán: – Nagyszerűen felkészített ellenféllel találkoztunk, jó eredményt értünk el. Igyekszünk hasonló elánnal folytatni a bajnokságot, de az emberelőnyös helyzetkihasználásunkon mindenképpen javítanunk kell.
Varga Dániel: – Jó volt a lelkes egri közönség előtt villanyfényes mérkőzést játszani. A tizenhárom kapott gól miatt nem lehetek elégedett, a védekezésünk nem volt rendben. A kupa négyes döntőjére ebben muszáj előrelépnünk.
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Szolnok
|1
|1
|–
|–
|–
|17–9
|+8
|3
|2. Vasas
|1
|1
|–
|–
|–
|15–10
|+5
|3
|2. Honvéd
|1
|1
|–
|–
|–
|12–7
|+5
|3
|4. OSC
|1
|1
|–
|–
|–
|16–12
|+4
|3
|4. BVSC
|1
|1
|–
|–
|–
|17–13
|+4
|3
|6. Szeged
|0
|–
|–
|–
|–
|0–0
|0
|0
|6. KSI
|0
|–
|–
|–
|–
|0–0
|0
|0
|6. Kaposvár
|0
|–
|–
|–
|–
|0–0
|0
|0
|6. FTC
|0
|–
|–
|–
|–
|0–0
|0
|0
|10. Szentes
|1
|–
|–
|–
|1
|12–16
|–4
|0
|10. Eger
|1
|–
|–
|–
|1
|13–17
|–4
|0
|12. Miskolc
|1
|–
|–
|–
|1
|7–12
|–5
|0
|12. Debrecen
|1
|–
|–
|–
|1
|10–15
|–5
|0
|14. UVSE
|1
|–
|–
|–
|1
|9–17
|–8
|0