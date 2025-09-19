Férfi vízilabda ob I: harmincgólos meccsen nyert a BVSC

Nemzeti Sportrádió

A BVSC az öt gólt szerző Csacsovszky Erik vezérletével 17–13-ra nyert az Eger vendégeként a férfi vízilabda ob I első fordulójában, péntek este.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
ONE EGER–BVSC-MANNA ABC 13–17 (1–4, 3–5, 4–6, 5–2)
Eger, 300 néző. V: Csizmadia, Sikter
EGER: BORBÉLY – Salamon 1, Berényi 1, Sári 1, Hughes 1, RÁDLI 3, SZALAI G. 3. Csere: Klebovitz, Bright 1, Ádám E. 1, Mihál 1, Moldisz, Tomozi. Edző: Tóth Kálmán
BVSC: Korom – Tátrai D. 1, Susiasvili 1, Jansik D. 1, MÉSZÁROS M. 3, Batizi 1, CSACSOVSZKY E. 5. Csere: Kovács P., Csapó M. 2, EKLER ZS. 2, Kormány, Bundschuh 1, Simon B. Edző: Varga Dániel
Emberelőny-kihasználás: 14/4, ill. 6/4
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 5/2
MESTERMÉRLEG
Tóth Kálmán: – Nagyszerűen felkészített ellenféllel találkoztunk, jó eredményt értünk el. Igyekszünk hasonló elánnal folytatni a bajnokságot, de az emberelőnyös helyzetkihasználásunkon mindenképpen javítanunk kell.
Varga Dániel: – Jó volt a lelkes egri közönség előtt villanyfényes mérkőzést játszani. A tizenhárom kapott gól miatt nem lehetek elégedett, a védekezésünk nem volt rendben. A kupa négyes döntőjére ebben muszáj előrelépnünk.

 
AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGkP
1. Szolnok1117–9+83
2. Vasas1115–10+53
2. Honvéd1112–7+53
4. OSC1116–12+43
4. BVSC1117–13+43
6. Szeged00–000
6. KSI00–000
6. Kaposvár00–000
6. FTC00–000
10. Szentes1112–16–40
10. Eger1113–17–40
12. Miskolc117–12–50
12. Debrecen1110–15–50
14. UVSE119–17–80

 

 

