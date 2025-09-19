Férfi vízilabda ob I: harmincgólos meccsen nyert a BVSC

FÉRFI VÍZILABDA OB I

ONE EGER–BVSC-MANNA ABC 13–17 (1–4, 3–5, 4–6, 5–2)

Eger, 300 néző. V: Csizmadia, Sikter

EGER: BORBÉLY – Salamon 1, Berényi 1, Sári 1, Hughes 1, RÁDLI 3, SZALAI G. 3. Csere: Klebovitz, Bright 1, Ádám E. 1, Mihál 1, Moldisz, Tomozi. Edző: Tóth Kálmán

BVSC: Korom – Tátrai D. 1, Susiasvili 1, Jansik D. 1, MÉSZÁROS M. 3, Batizi 1, CSACSOVSZKY E. 5. Csere: Kovács P., Csapó M. 2, EKLER ZS. 2, Kormány, Bundschuh 1, Simon B. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 14/4, ill. 6/4

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. 5/2

MESTERMÉRLEG

Tóth Kálmán: – Nagyszerűen felkészített ellenféllel találkoztunk, jó eredményt értünk el. Igyekszünk hasonló elánnal folytatni a bajnokságot, de az emberelőnyös helyzetkihasználásunkon mindenképpen javítanunk kell.

Varga Dániel: – Jó volt a lelkes egri közönség előtt villanyfényes mérkőzést játszani. A tizenhárom kapott gól miatt nem lehetek elégedett, a védekezésünk nem volt rendben. A kupa négyes döntőjére ebben muszáj előrelépnünk.

AZ ÁLLÁS M GY HGY HV V L–K Gk P 1. Szolnok 1 1 – – – 17–9 +8 3 2. Vasas 1 1 – – – 15–10 +5 3 2. Honvéd 1 1 – – – 12–7 +5 3 4. OSC 1 1 – – – 16–12 +4 3 4. BVSC 1 1 – – – 17–13 +4 3 6. Szeged 0 – – – – 0–0 0 0 6. KSI 0 – – – – 0–0 0 0 6. Kaposvár 0 – – – – 0–0 0 0 6. FTC 0 – – – – 0–0 0 0 10. Szentes 1 – – – 1 12–16 –4 0 10. Eger 1 – – – 1 13–17 –4 0 12. Miskolc 1 – – – 1 7–12 –5 0 12. Debrecen 1 – – – 1 10–15 –5 0 14. UVSE 1 – – – 1 9–17 –8 0