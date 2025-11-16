Nemzeti Sportrádió

Hét góllal nyert, hét forduló után is hibátlan a BVSC a férfi vízilabda ob I-ben

K. Zs.K. Zs.
2025.11.16. 21:04
Mészáros Mátyás három góllal járult hozzá a BVSC győzelméhez (Fotó: Dömötör Csaba)
Semmelweis OSC OSC BVSC férfi vízilabda ob I
Hét forduló után is százszázalékos a BVSC a férfi vízilabda ob I-ben: a sárga-kékek 14–7-re győztek a Semmelweis OSC ellen a bajnokság vasárnapi mérkőzésén a Nyéki-uszodában.

FÉRFI VÍZILABDA OB I
7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés
SEMMELWEIS OSC–BVSC-MANNA ABC 7–14 (1–3, 2–2, 2–5, 2–4)
Nyéki uszoda, 200 néző. V: Csizmadia, Pintér J.
OSC: Szitás – HESSELS S. 2, MÉSZÁROS CS. 2, Varga B., Klár, Sziládi 1, Sedlmayer. Csere: Farkas D. (kapus), Tátrai T. 1, Simon S., Gál D., Hessels B. 1, Illés H., Kerényi. Edző: Tóth László
BVSC: GYAPJAS – TÁTRAI D. 2, MÉSZÁROS M. 3, Jansik D. 1, KOVÁCS P. 2, CSACSOVSZKY E. 1, Susiasvili. Csere: CSAPÓ M. 2, Ekler Zs. 1, Benedek M. 1, Bundschuh 1, Batizi, Simon B. Edző: Varga Dániel
Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 5/3
Gól – ötméteresből: 1/0, ill. –
MESTERMÉRLEG
Tóth László: – Annak ellenére, hogy kikaptunk, pozitív dolgokat láttam a vízben – amit megbeszéltünk, azt igyekeztek betartani a srácok, sőt volt, aki erőn felül helytállt. Nem vagyok szomorú a vereség miatt, ennek a gólkülönbségnek van realitása.
Varga Dániel: – A jól küzdő OSC ellen eredményességben elértük azt, amit vártam, és a hozzáállással maximálisan elégedett vagyok. Tény, hogy nem most voltunk a legélesebbek, de jelentős sorozatterhelésben vagyunk, utazásokkal fűszerezve.
Tudósított: FÜZESI BÁLINT

Szombati eredmények
Honvéd–Szolnok 15–8
Szeged–Vasas 11–12
Kaposvár–FTC 9–22
KSI–UVSE 10–15
Miskolc–Eger 14–16
Szentes–Debrecen 9–14

A FÉRFI OB I ÁLLÁSA

M

GY

HGY

HV

V

L–K

Gk 

  1. FTC

7

7

169–55

+114

21 

  2. BVSC

7

7

127–69

+58

21 

  3. Vasas

7

7

110–80

+30

21 

  4. Honvéd

7

7

101–72

+29

21 

  5. Szolnok

7

4

1

1

1

99–81

+18

15 

  6. Szeged

7

3

1

3

92–93

–1

11 

  7. Eger

7

3

1

3

87–104

–17

11 

  8. Debrecen

7

3

1

3

85–97

–12

10 

  9. OSC

7

3

4

85–83

+2

10. UVSE

7

2

5

78–112

–34

11. Kaposvár

7

1

6

93–129

–36

12. Miskolc

7

7

72–114

–42

13. Szentes

7

7

69–116

–47

14. KSI

7

7

61–123

–62


 

 

Ezek is érdekelhetik