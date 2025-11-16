Hét góllal nyert, hét forduló után is hibátlan a BVSC a férfi vízilabda ob I-ben
FÉRFI VÍZILABDA OB I
7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés
SEMMELWEIS OSC–BVSC-MANNA ABC 7–14 (1–3, 2–2, 2–5, 2–4)
Nyéki uszoda, 200 néző. V: Csizmadia, Pintér J.
OSC: Szitás – HESSELS S. 2, MÉSZÁROS CS. 2, Varga B., Klár, Sziládi 1, Sedlmayer. Csere: Farkas D. (kapus), Tátrai T. 1, Simon S., Gál D., Hessels B. 1, Illés H., Kerényi. Edző: Tóth László
BVSC: GYAPJAS – TÁTRAI D. 2, MÉSZÁROS M. 3, Jansik D. 1, KOVÁCS P. 2, CSACSOVSZKY E. 1, Susiasvili. Csere: CSAPÓ M. 2, Ekler Zs. 1, Benedek M. 1, Bundschuh 1, Batizi, Simon B. Edző: Varga Dániel
Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 5/3
Gól – ötméteresből: 1/0, ill. –
MESTERMÉRLEG
Tóth László: – Annak ellenére, hogy kikaptunk, pozitív dolgokat láttam a vízben – amit megbeszéltünk, azt igyekeztek betartani a srácok, sőt volt, aki erőn felül helytállt. Nem vagyok szomorú a vereség miatt, ennek a gólkülönbségnek van realitása.
Varga Dániel: – A jól küzdő OSC ellen eredményességben elértük azt, amit vártam, és a hozzáállással maximálisan elégedett vagyok. Tény, hogy nem most voltunk a legélesebbek, de jelentős sorozatterhelésben vagyunk, utazásokkal fűszerezve.
Tudósított: FÜZESI BÁLINT
Szombati eredmények
Honvéd–Szolnok 15–8
Szeged–Vasas 11–12
Kaposvár–FTC 9–22
KSI–UVSE 10–15
Miskolc–Eger 14–16
Szentes–Debrecen 9–14
|A FÉRFI OB I ÁLLÁSA
M
GY
HGY
HV
V
L–K
Gk
P
|1. FTC
7
7
–
–
–
169–55
+114
21
|2. BVSC
7
7
–
–
–
127–69
+58
21
|3. Vasas
7
7
–
–
–
110–80
+30
21
|4. Honvéd
7
7
–
–
–
101–72
+29
21
|5. Szolnok
7
4
1
1
1
99–81
+18
15
|6. Szeged
7
3
1
–
3
92–93
–1
11
|7. Eger
7
3
1
–
3
87–104
–17
11
|8. Debrecen
7
3
–
1
3
85–97
–12
10
|9. OSC
7
3
–
–
4
85–83
+2
9
|10. UVSE
7
2
–
–
5
78–112
–34
6
|11. Kaposvár
7
–
–
1
6
93–129
–36
1
|12. Miskolc
7
–
–
–
7
72–114
–42
0
|13. Szentes
7
–
–
–
7
69–116
–47
0
|14. KSI
7
–
–
–
7
61–123
–62
0