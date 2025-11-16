Hét góllal nyert, hét forduló után is hibátlan a BVSC a férfi vízilabda ob I-ben

FÉRFI VÍZILABDA OB I

7. FORDULÓ, vasárnapi mérkőzés

SEMMELWEIS OSC–BVSC-MANNA ABC 7–14 (1–3, 2–2, 2–5, 2–4)

Nyéki uszoda, 200 néző. V: Csizmadia, Pintér J.

OSC: Szitás – HESSELS S. 2, MÉSZÁROS CS. 2, Varga B., Klár, Sziládi 1, Sedlmayer. Csere: Farkas D. (kapus), Tátrai T. 1, Simon S., Gál D., Hessels B. 1, Illés H., Kerényi. Edző: Tóth László

BVSC: GYAPJAS – TÁTRAI D. 2, MÉSZÁROS M. 3, Jansik D. 1, KOVÁCS P. 2, CSACSOVSZKY E. 1, Susiasvili. Csere: CSAPÓ M. 2, Ekler Zs. 1, Benedek M. 1, Bundschuh 1, Batizi, Simon B. Edző: Varga Dániel

Emberelőny-kihasználás: 8/2, ill. 5/3

Gól – ötméteresből: 1/0, ill. –

MESTERMÉRLEG

Tóth László: – Annak ellenére, hogy kikaptunk, pozitív dolgokat láttam a vízben – amit megbeszéltünk, azt igyekeztek betartani a srácok, sőt volt, aki erőn felül helytállt. Nem vagyok szomorú a vereség miatt, ennek a gólkülönbségnek van realitása.

Varga Dániel: – A jól küzdő OSC ellen eredményességben elértük azt, amit vártam, és a hozzáállással maximálisan elégedett vagyok. Tény, hogy nem most voltunk a legélesebbek, de jelentős sorozatterhelésben vagyunk, utazásokkal fűszerezve.

Tudósított: FÜZESI BÁLINT

Szombati eredmények

Honvéd–Szolnok 15–8

Szeged–Vasas 11–12

Kaposvár–FTC 9–22

KSI–UVSE 10–15

Miskolc–Eger 14–16

Szentes–Debrecen 9–14

A FÉRFI OB I ÁLLÁSA M GY HGY HV V L–K Gk P 1. FTC 7 7 – – – 169–55 +114 21 2. BVSC 7 7 – – – 127–69 +58 21 3. Vasas 7 7 – – – 110–80 +30 21 4. Honvéd 7 7 – – – 101–72 +29 21 5. Szolnok 7 4 1 1 1 99–81 +18 15 6. Szeged 7 3 1 – 3 92–93 –1 11 7. Eger 7 3 1 – 3 87–104 –17 11 8. Debrecen 7 3 – 1 3 85–97 –12 10 9. OSC 7 3 – – 4 85–83 +2 9 10. UVSE 7 2 – – 5 78–112 –34 6 11. Kaposvár 7 – – 1 6 93–129 –36 1 12. Miskolc 7 – – – 7 72–114 –42 0 13. Szentes 7 – – – 7 69–116 –47 0 14. KSI 7 – – – 7 61–123 –62 0



