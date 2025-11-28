Férfi vízilabda ob I: nagy csatában nyert a Semmelweis OSC

A Semmelweis OSC nagy csatában egy góllal nyert pénteken az UVSE vendégeként a férfi vízilabda ob I alapszakaszának kilencedik fordulójában.
Az OSC-nek a kilencedik mérkőzésén ez volt az ötödik győzelme.
VÍZILABDA
E.ON férfi ob I, alapszakasz, 9. forduló
UVSE–Semmelweis OSC 12–13 (2–4, 4–3, 2–2, 4–4)
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. FTC
|8
|8
|–
|–
|–
|185–64
|+121
|24
|2. BVSC
|8
|8
|–
|–
|–
|147–77
|+70
|24
|3. Vasas
|8
|7
|–
|–
|1
|121–94
|+27
|21
|4. Honvéd
|8
|7
|–
|–
|1
|110–88
|+22
|21
|5. Szolnok
|8
|5
|1
|1
|1
|113–92
|+21
|18
|6. OSC
|9
|5
|–
|–
|4
|112–106
|+6
|15
|7. Szeged
|8
|4
|1
|–
|3
|107–106
|+1
|14
|8. Eger
|8
|3
|1
|–
|4
|100–119
|–19
|11
|9. Debrecen
|8
|3
|–
|1
|4
|96–111
|–15
|10
|10. UVSE
|9
|3
|–
|–
|6
|110–140
|–30
|9
|11. Szentes
|8
|1
|–
|–
|7
|83–129
|–46
|3
|12. Kaposvár
|8
|–
|–
|1
|7
|108–149
|–41
|1
|13. Miskolc
|8
|–
|–
|–
|8
|85–128
|–43
|0
|14. KSI
|8
|–
|–
|–
|8
|69–143
|–74
|0
Legfrissebb hírek
Férfi vízilabda ob I: másodszor nyert az UVSE
Vízilabda
2025.11.15. 13:50
Ezek is érdekelhetik