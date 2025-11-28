Nemzeti Sportrádió

Férfi vízilabda ob I: nagy csatában nyert a Semmelweis OSC

2025.11.28. 20:37
OSC férfi vízilabda ob I UVSE
A Semmelweis OSC nagy csatában egy góllal nyert pénteken az UVSE vendégeként a férfi vízilabda ob I alapszakaszának kilencedik fordulójában.

Az OSC-nek a kilencedik mérkőzésén ez volt az ötödik győzelme.

VÍZILABDA
E.ON férfi ob I, alapszakasz, 9. forduló
UVSE–Semmelweis OSC 12–13 (2–4, 4–3, 2–2, 4–4)

 
AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGkP
1. FTC88185–64+12124
2. BVSC88147–77+7024
3. Vasas871121–94+2721
4. Honvéd871110–88+2221
5. Szolnok85111113–92+2118
6. OSC954112–106+615
7. Szeged8413107–106+114
8. Eger8314100–119–1911
9. Debrecen831496–111–1510
10. UVSE936110–140–309
11. Szentes81783–129–463
12. Kaposvár817108–149–411
13. Miskolc8885–128–430
14. KSI8869–143–740

 

 

Ezek is érdekelhetik