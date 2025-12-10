Férfi kosár Ek: vereséggel kezdett a Falco a második körben

Európa negyedik számú sorozata, a FIBA Európa-kupa egyik legnagyobb esélyese otthonában lépett pályára a Falco-Vulcano Energia KC Szombathely a második csoportkör nyitányán, és az első félidőben tisztességgel tartotta magát a kiváló edző, Sito Alonso vezette Murcia otthonában. Az olló a harmadik negyedben nyílt szét, fokozatosan őrölte fel a spanyol bajnokságban, az ACB-ligában is remekelő gárda a magyar bajnoki ezüstérmest. A továbbjutáshoz persze nem ezt a találkozót kellett megnyernie Milos Konakov együttesének, hanem a maradék ötből kell majd minél többet – a jövő héten például odahaza a német Rostockot, amihez közepes bravúrra lesz szükség.

KOSÁRLABDA

FÉRFI EURÓPA-KUPA

K-CSOPORT, 1. FORDULÓ

UCAM MURCIA–FALCO-VULCANO ENERGIA KC SZOMBATHELY 97–67 (19–20, 25–18, 29–16, 24–13)

Murcia, 3800 néző. Vezette: Kukelcík (szlovák), Agrafiotisz (görög), Sakaci (török)

MURCIA: DE JULIUS 15/15, ENNIS 13, Falk 5/3, Raieste 5, CATE 14. Csere: Sant-Roos 5, Hicks, Forrest 13/9, Radebaugh 7/6, Diagne 7, D. García 6/6, De La Torre 7. Edző: Sito Alonso

FALCO: Sz. Jovanovics 6/3, Tanoh Dez 10, Novakovics 3/3, Wójcik 4, Belo 6. Csere: Keller Á. 1, Bognár 3, PERL 19, Váradi 7/3, Whelan 8/6. Edző: Milos Konakov

Az eredmény alakulása. 4. perc: 10–0. 7. p.: 13–10. 10. p.: 16–17. 13. p.: 22–25. 17. p.: 34–28. 19. p.: 41–32. 21. p.: 44–41. 25. p.: 63–45. 28. p.: 66–54. 31. p.: 78–54. 34. p.: 86–59. 37. p.: 92–63.

Kipontozódott: Falk (40. p.)

MESTERMÉRLEG

Milos Konakov: – Az első 15 percben nagyon jól játszottunk, a következő ötben kissé elvesztettük a ritmust, vissza tudtak jönni a hazaiak. A második félidőben kétszer, a harmadik negyed végén és a negyedik negyed elején fel tudtunk zárkózni, de ezek után teljesen elvesztettük a ritmust, összeestünk fizikailag. Olyan módon veszítettünk, ahogyan szerintem nem érdemeltük meg. Beszéltünk erről és készültünk is rá, a 19 támadólepattanó volt a kulcs az ellenfélnél. Tudom, hogy 16-ot átlagolnak a spanyol bajnokságban, ami nagyon kemény. Nem reagáltunk az agresszivitásukra a második félidőben, főként támadásban. Tizenkilenc eladott labdánk volt, az említett két játékelemből ötven pontot szereztek. Nagyobb intenzitással játszottak a második félidőben, megérdemelten nyertek.

A másik mérkőzésen: Rostock Seawolves (német)–Energa Trefl Sopot (lengyel) 97–72