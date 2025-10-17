Nemzeti Sportrádió

A Vasas az utolsó negyedben háromgólos hátrányból fordított a férfi vízilabda ob I-ben

2025.10.17. 20:33
null
Egyetlen góllal nyert a Vasas (Fotó: Vasas Vízilabda/Facebook, archív)
A Vasas 15–14-re nyert az UVSE vendégeként a férfi vízilabda ob I alapszakaszának 3. fordulójában.

Sokáig úgy tűnt, az UVSE több mint öt év után ismét bravúrgyőzelmet ér el a Vasas ellen – három perc után 3–0-ra vezetett a Hajós uszodában, s az egész mérkőzésen tetszetős támadásokat vezetett, elsősorban Fülöp Bence, Besenyei Áron és Korbács Gábor szórta a gólokat.

A Vasas többnyire emberelőnyből férkőzött közelebb, legfeljebb egyenlített, de még öt perccel a vége előtt is háromgólos hátrányban volt. A parázs meccs hajrájában azonban Bogdan Djurdjics kétszer is megvillant, Bátori Bence egyenlített, másfél perccel a vége előtt pedig Lakatos Soma révén először vezetett a vendégcsapat. Korbács harmadik góljával még egalizált a hazai együttes, de Szalai Péter találatára már nem volt válasza. 14–15

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
UVSE–VASASPLAKET 14–15 (5–3, 3–3, 4–4, 2–5)
Hajós uszoda, 150 néző. V: Bereczki M., Kun Gy.
UVSE: CSISZER – Hegedűs Cs. 1, Hegedűs Z. 1, FÜLÖP B., 3, Kovács L. 1, BESENYEI 3, KORBÁCS 3. Csere: Budai, Gelányi, Szabó Á., Makarenko 1, Kovács K. 1, Gidófalvy. Edző: Vincze Balázs
VASAS: Fernandes – Várnai, Bátori 1, SZALAI P. 4, Gábor L., Lakatos S. 1, Csorba. Csere: MIZSEI (kapus), Gyárfás T. 2, DJURDJICS 5, FOSZKOLOSZ 2, Ragács, Dala D. Edző: Szlobodan Nikics
Emberelőny-kihasználás: 11/6, ill. 10/6
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –
Kipontozódott: Gelányi (15. p.), Fülöp B. (24. p.), Gyárfás T. (30. p.)
MESTERMÉRLEG
Vincze Balázs: – Nagyon elégedett vagyok a játékkal, persze ez az érzés akkor lenne teljes értékű, ha pontot szereztünk volna. Nem mindig sikerül egy éles BL-meccs után két-három nappal csúcsra pörögni, ezt próbáltuk kihasználni, szerintem sikerült is. Négy perccel a vége előtt még hárommal vezettünk, de onnantól nem voltunk elég rutinosak, illetve a Vasas megérezte a veszélyt, és megoldotta a találkozót.
Szlobodan Nikics: – Kicsit fáradtak voltunk a kragujevaci meccs után, ám nem szeretném erre fogni: nem játszottunk jól, sok gólt kaptunk, és a támadásaink sem voltak hatékonyak, ha nem voltunk emberelőnyben. Remekül teljesítettek a hazaiak. Még nem vagyunk azon a szinten, hogy egy jó BL-találkozó után feltétlenül ugyanazt a teljesítményt hozzuk a bajnokságban is.

A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
11.30: KSI SE–Debreceni VSE-Master Good 
15.00: Szegedi VE–OSC 
17.00: Kaposvári VK–EPS-Honvéd 
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–BVSC-Manna ABC
Szerda 
19.00: Metalcom-Szentes–Szolnoki Dózsa
20.00: One Eger–FTC-Telekom Waterpolo

 
AZ ÁLLÁSMGYHGYHVVL–KGkP
1. Honvéd3342–27+159
2. Vasas3346–35+119
3. FTC2252–15+376
4. BVSC2242–25+176
5. Szolnok2233–19+146
6. OSC2233–25+86
7. Szeged2232–25+76
8. Szentes2225–31–60
8. Kaposvár2229–35–60
10. Eger2224–33–90
11. Miskolc2217–28–110
12. Debrecen2218–39–210
13. UVSE3335–57–220
14. KSI3323–57–340

 

 

