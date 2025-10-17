A Vasas az utolsó negyedben háromgólos hátrányból fordított a férfi vízilabda ob I-ben

Sokáig úgy tűnt, az UVSE több mint öt év után ismét bravúrgyőzelmet ér el a Vasas ellen – három perc után 3–0-ra vezetett a Hajós uszodában, s az egész mérkőzésen tetszetős támadásokat vezetett, elsősorban Fülöp Bence, Besenyei Áron és Korbács Gábor szórta a gólokat.

A Vasas többnyire emberelőnyből férkőzött közelebb, legfeljebb egyenlített, de még öt perccel a vége előtt is háromgólos hátrányban volt. A parázs meccs hajrájában azonban Bogdan Djurdjics kétszer is megvillant, Bátori Bence egyenlített, másfél perccel a vége előtt pedig Lakatos Soma révén először vezetett a vendégcsapat. Korbács harmadik góljával még egalizált a hazai együttes, de Szalai Péter találatára már nem volt válasza. 14–15

FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ

3. FORDULÓ

UVSE–VASASPLAKET 14–15 (5–3, 3–3, 4–4, 2–5)

Hajós uszoda, 150 néző. V: Bereczki M., Kun Gy.

UVSE: CSISZER – Hegedűs Cs. 1, Hegedűs Z. 1, FÜLÖP B., 3, Kovács L. 1, BESENYEI 3, KORBÁCS 3. Csere: Budai, Gelányi, Szabó Á., Makarenko 1, Kovács K. 1, Gidófalvy. Edző: Vincze Balázs

VASAS: Fernandes – Várnai, Bátori 1, SZALAI P. 4, Gábor L., Lakatos S. 1, Csorba. Csere: MIZSEI (kapus), Gyárfás T. 2, DJURDJICS 5, FOSZKOLOSZ 2, Ragács, Dala D. Edző: Szlobodan Nikics

Emberelőny-kihasználás: 11/6, ill. 10/6

Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –

Kipontozódott: Gelányi (15. p.), Fülöp B. (24. p.), Gyárfás T. (30. p.)

MESTERMÉRLEG

Vincze Balázs: – Nagyon elégedett vagyok a játékkal, persze ez az érzés akkor lenne teljes értékű, ha pontot szereztünk volna. Nem mindig sikerül egy éles BL-meccs után két-három nappal csúcsra pörögni, ezt próbáltuk kihasználni, szerintem sikerült is. Négy perccel a vége előtt még hárommal vezettünk, de onnantól nem voltunk elég rutinosak, illetve a Vasas megérezte a veszélyt, és megoldotta a találkozót.

Szlobodan Nikics: – Kicsit fáradtak voltunk a kragujevaci meccs után, ám nem szeretném erre fogni: nem játszottunk jól, sok gólt kaptunk, és a támadásaink sem voltak hatékonyak, ha nem voltunk emberelőnyben. Remekül teljesítettek a hazaiak. Még nem vagyunk azon a szinten, hogy egy jó BL-találkozó után feltétlenül ugyanazt a teljesítményt hozzuk a bajnokságban is.

