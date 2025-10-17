A Vasas az utolsó negyedben háromgólos hátrányból fordított a férfi vízilabda ob I-ben
Sokáig úgy tűnt, az UVSE több mint öt év után ismét bravúrgyőzelmet ér el a Vasas ellen – három perc után 3–0-ra vezetett a Hajós uszodában, s az egész mérkőzésen tetszetős támadásokat vezetett, elsősorban Fülöp Bence, Besenyei Áron és Korbács Gábor szórta a gólokat.
A Vasas többnyire emberelőnyből férkőzött közelebb, legfeljebb egyenlített, de még öt perccel a vége előtt is háromgólos hátrányban volt. A parázs meccs hajrájában azonban Bogdan Djurdjics kétszer is megvillant, Bátori Bence egyenlített, másfél perccel a vége előtt pedig Lakatos Soma révén először vezetett a vendégcsapat. Korbács harmadik góljával még egalizált a hazai együttes, de Szalai Péter találatára már nem volt válasza. 14–15
FÉRFI VÍZILABDA OB I, ALAPSZAKASZ
3. FORDULÓ
UVSE–VASASPLAKET 14–15 (5–3, 3–3, 4–4, 2–5)
Hajós uszoda, 150 néző. V: Bereczki M., Kun Gy.
UVSE: CSISZER – Hegedűs Cs. 1, Hegedűs Z. 1, FÜLÖP B., 3, Kovács L. 1, BESENYEI 3, KORBÁCS 3. Csere: Budai, Gelányi, Szabó Á., Makarenko 1, Kovács K. 1, Gidófalvy. Edző: Vincze Balázs
VASAS: Fernandes – Várnai, Bátori 1, SZALAI P. 4, Gábor L., Lakatos S. 1, Csorba. Csere: MIZSEI (kapus), Gyárfás T. 2, DJURDJICS 5, FOSZKOLOSZ 2, Ragács, Dala D. Edző: Szlobodan Nikics
Emberelőny-kihasználás: 11/6, ill. 10/6
Gól – ötméteresből: 1/1, ill. –
Kipontozódott: Gelányi (15. p.), Fülöp B. (24. p.), Gyárfás T. (30. p.)
MESTERMÉRLEG
Vincze Balázs: – Nagyon elégedett vagyok a játékkal, persze ez az érzés akkor lenne teljes értékű, ha pontot szereztünk volna. Nem mindig sikerül egy éles BL-meccs után két-három nappal csúcsra pörögni, ezt próbáltuk kihasználni, szerintem sikerült is. Négy perccel a vége előtt még hárommal vezettünk, de onnantól nem voltunk elég rutinosak, illetve a Vasas megérezte a veszélyt, és megoldotta a találkozót.
Szlobodan Nikics: – Kicsit fáradtak voltunk a kragujevaci meccs után, ám nem szeretném erre fogni: nem játszottunk jól, sok gólt kaptunk, és a támadásaink sem voltak hatékonyak, ha nem voltunk emberelőnyben. Remekül teljesítettek a hazaiak. Még nem vagyunk azon a szinten, hogy egy jó BL-találkozó után feltétlenül ugyanazt a teljesítményt hozzuk a bajnokságban is.
A TOVÁBBI PROGRAM
Szombat
11.30: KSI SE–Debreceni VSE-Master Good
15.00: Szegedi VE–OSC
17.00: Kaposvári VK–EPS-Honvéd
17.00: PannErgy-Miskolci VLC–BVSC-Manna ABC
Szerda
19.00: Metalcom-Szentes–Szolnoki Dózsa
20.00: One Eger–FTC-Telekom Waterpolo
|AZ ÁLLÁS
|M
|GY
|HGY
|HV
|V
|L–K
|Gk
|P
|1. Honvéd
|3
|3
|–
|–
|–
|42–27
|+15
|9
|2. Vasas
|3
|3
|–
|–
|–
|46–35
|+11
|9
|3. FTC
|2
|2
|–
|–
|–
|52–15
|+37
|6
|4. BVSC
|2
|2
|–
|–
|–
|42–25
|+17
|6
|5. Szolnok
|2
|2
|–
|–
|–
|33–19
|+14
|6
|6. OSC
|2
|2
|–
|–
|–
|33–25
|+8
|6
|7. Szeged
|2
|2
|–
|–
|–
|32–25
|+7
|6
|8. Szentes
|2
|–
|–
|–
|2
|25–31
|–6
|0
|8. Kaposvár
|2
|–
|–
|–
|2
|29–35
|–6
|0
|10. Eger
|2
|–
|–
|–
|2
|24–33
|–9
|0
|11. Miskolc
|2
|–
|–
|–
|2
|17–28
|–11
|0
|12. Debrecen
|2
|–
|–
|–
|2
|18–39
|–21
|0
|13. UVSE
|3
|–
|–
|–
|3
|35–57
|–22
|0
|14. KSI
|3
|–
|–
|–
|3
|23–57
|–34
|0