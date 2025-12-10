A kéziszövetség elnöke elégedett a válogatott hetedik helyével

Az MKSZ első embere, Ilyés Ferenc az MTI-nek a társházigazda holland csapattal szemben 28–23-ra elvesztett szerdai negyeddöntőt követően azt mondta: ahogy a stáb és a játékosok, úgy ő is csalódott.

„Azt gondolom, nem játszottunk jó meccset. A mérkőzés alatt én is nagyon mérges voltam a játékvezetés miatt, de mindent összevetve azért mi is nagyon sokat hibáztunk, ezért alakult így ez a végeredmény” – emelte ki.

Így a hetedik helyen zárt a magyar válogatott, amellyel elmaradt az MKSZ előzetes várakozásától, a hat közé jutástól, ugyanakkor így is a legjobb vb-eredményt érte el az elmúlt húsz évben.

„Amikor az elnökség meghozta ezt a célkitűzést, akkor is tudtuk, hogy ha nem nyerjük meg a kritikus meccseket, akkor lehet, hogy hetedik vagy nyolcadik helyen végzünk, de szerettünk volna egy olyan célt adni a lányoknak, amit el tudnak érni, amiért küzdeni kell. Formálódóban lévő, fiatal csapatunk van, ami azért egyre jobban teljesít” – fejtette ki. Előre tekintve bizakodva hozzátette, bízik benne, hogy két év múlva, a hazai rendezésű világbajnokságon „ezeket az akadályokat majd sikerrel tudjuk venni, addigra több lesz a rutin”.

„Vannak olyan fiatal játékosok, akiknek az első világversenyük volt ez, addig ők is érni fognak és tapasztalatot szereznek. Ebből még tovább tudnak lépni" – fogalmazott az MKSZ első embere.

Ilyés felidézte: két évvel korábban a nemzeti csapat „azzal a csodálatos fordítással” Horvátország ellen a vb 10. helyét szerezte meg, aminek akkor nagyon örültek.

„Most már bejutottunk a nyolc közé, azért küzdöttünk most a hazai pályán játszó hollandokkal, hogy négy közé jussunk” – emelte ki, hozzáfűzve: így a hetedik hely megszerzése pozitívum. Mint mondta, előre tudni lehetett, hogy a negyeddöntőbe jutás esetén a holland vagy a címvédő francia válogatott ellen kell sorsdöntő meccset játszani, márpedig mindkettő nagyon erős ellenfél.

„Sajnálom, hogy nem játszottunk jobban, hogy tényleg lássuk, hogy ez a holland csapat mennyire is jó, mert így, hogy nem tudtuk a maximumunkat nyújtani, így nem annyira reális ez az eredmény” – vélekedett.

A négy közé legutóbb 2005-ben jutott be a magyar válogatott, akkor bronzérmet szerzett Szentpéterváron. Azt követően kétszer volt nyolcadik, 2007-ben és 2013-ban, utóbbi óta egészen mostanáig a negyeddöntőbe sem került be a nemzeti csapat.