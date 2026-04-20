Légióskörkép: magyar gólok és gólpasszok öt országból – Eppelnek megvan a 20. találata
A múlt héten folytatta a gólgyártást a román élvonalban a Csíkszereda nyolcszoros magyar válogatott csatára, Eppel Márton, aki múlt hétfőn a Metaloglobus ellen győztes gólt szerzett tizenegyesből, majd hétvégén az Unirea Slobozia ellen 3–2-re megnyert meccsen is betalált, ráadásul azon a mérkőzésen Szalay Szabolcs is gólt szerzett, aki negyedszer volt eredményes ebben az idényben. Eppel pedig már a bajnokságban 11 gólnál tart (negyedik helyen áll a Superliga góllövőlistáján), kilencet pedig a Román Kupában ért el, így összesen húsznál jár ebben az idényben.
EPPEL BÜNTETŐJE A METALOBLOBUS ELLEN
EPPEL GÓLJA 1:34-NÉL, SZALAYÉ 10:21-NÉL A CSÍKSZEREDA–UNIREA SLOBOZIA MECCSEN
A tebegentúli profi ligában, az MLS-ben Sallói Dániel egy felpattanó labdából, közelről volt eredményes a Torontóban, csapata 3–3-as döntetlenre végzett, ez vol a támadó harmadik találata ebben az idényben.
SALLÓI DÁNIEL GÓLJA AZ AUSTIN ELLEN
Vasárnap az osztrák élvonalban Bolla Bendegúz lőtt gólt a Hartberg ellen 2–2-re végző Rapid Wienben. A válogatott szélső az idénybeli 23. bajnoki meccsén a negyedik találatát jegyezt: egy legurított labdából lőtt 16 méterről, ami egy védőn irányt változtatva jutott a kapuba.
BOLLA BENDEGÚZ MEGPATTANÓ LÖVÉSE ÉS GÓLJA
A gólok mellett említést érdemelnek a gólpasszok is. A román másodosztályú Steauában az első gólpaszát jegyző Huszti András egy nagy bedobással juttata el a labdát a gólszerző társ fejére, Szoboszlai Dominik pedig a Liverpoolban a 100. Premier League-meccsén szögletből adott gólpasszt Virgil van Dijknak. Kovács Bendegúz pedig a holland AZ Alkmaar első csapatában, az első meccsén fejjel adott gólpasszt a Sahtar elleni Konferencialiga-meccsen (2–2).
SZOBOSZLAI GÓLPASSZA AZ EVERTON ELLENI MECCS LEGVÉGÉN
KOVÁCS BENDEGÚZ FEJJEL ADOTT GÓLPASSZT
HUSZTI-GÓLPASSZ BEDOBÁSBÓL
A KÜLFÖLDI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN FUTBALLOZÓ MAGYAR LÉGIÓSOK, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT VAGY U-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE
ÁPRILIS 13., HÉTFŐ
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
AZ II–PSV II 0–2
AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a szünetben lecserélték.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Piast Gliwice–Pogon Szczecin 0–2
Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
Metaloglobus–Csíkszereda 0–1
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a szünetben állt be, Eppel Márton kezdett, ő szerezte a mérkőzés egyetlen gólját, a 73. percben lecserélték, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, a 98. percben sárga lapot kapott, Kleinheisler László kezdett, sérülés miatt a 19. percben lecserélték, Nagy Zoárd a 73. percben állt be, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, a 95. percben sárga lapot kapott, Szalay Szabolcs kispados volt, Tajti Mátyás nem került be a meccskeretbe, Végh Bence kezdett, a szünetben lecserélték.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
Brommapojkarna–AIK 2–2
AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Rizespor–Gaziantep 2–1
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.
ÁPRILIS 14., KEDD
BAJNOKOK LIGÁJA
Negyeddöntő, visszavágó
Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–2
Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést.
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Southampton–Blackburn Rovers 3–0
Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.
Portsmouth–Ipswich Town 2–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk térdsérülés miatt nem volt a keret tagja.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, elődöntő, visszavágó
Zólyombrézó–Zsolna 1–1
Zsolna: Szánthó Regő csereként lépett pályára a szünetben.
ÁPRILIS 15., SZERDA
EGYESÜLT ÁLLAMOK
US Open-kupa, 3. forduló
Richmond Kickers–Columbus Crew 0–3
Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 74. percben lecserélték.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Sepsi OSK–Voluntari 1–1
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült.
Steaua–FC Bihor 3–1
Steaua: Huszti András végig játszott, a 21. percben bedobásból adott gólpasszt, a 86. percben sárga lapot kapott.
SZLOVÁKIA
Szlovák Kupa, elődöntő, visszavágó
Kassa–Eperjes 2–1 – h. u.
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 74. percben lecserélték.
ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK
KONFERENCIALIGA
Negyeddöntő, visszavágók
AZ Alkmaar (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) 2–2
AZ: Kovács Bendegúz a 63. percben állt be, a 80. percben gólpasszt adott.
AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol) 3–1
AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, a 30. percben sárga lapot kapott.
ÁPRILIS 17., PÉNTEK
ANGLIA
Championship (II. osztály)
Blackburn Rovers–Coventry City 1–1
Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.
AUSZTRIA
Bundesliga, alsóház
Grazer AK–Ried 1–1
GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt kerettag.
BELGIUM
Challenger Pro League (II. osztály)
Kortrijk–RWDM Brüsszel 3–1
Kortrijk: Dénes Vilmos a 73. percben állt be.
Beerschot VA–Lommel SK 2–1
Lommel: Vancsa Zalán kezdett, a 68. percben lecserélték.
HOLLANDIA
Eerste Divisie (II. osztály)
Willem II–AZ II 3–0
AZ: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Legia Warszawa–Zaglebie Lubin 1–0
Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 74. percben lecserélték.
PORTUGÁLIA
Primeira Liga
Rio Ave–AFS 2–2
Rio Ave: Nikitscher Tamás a 85. percben állt be.
SZLOVÁKIA
II. Liga (másodosztály)
Aranyosmarót–Somorja 1–2
Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.
SZLOVÉNIA
2. SNL (II. osztály)
Tabor Sezana–NK Nafta 0–2
Nafta: Bakti Balázs kezdett, a 68. percben sárga lapot kapott, a 85. percben lecserélték, Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem került be a meccskeretbe, Németh Ervin kispados volt.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Fenerbahce–Rizespor 2–2
Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.
ÁPRILIS 18., SZOMBAT
ANGLIA
Premier League
Newcastle United–Bournemouth 1–2
Bournemouth: Tóth Alex a 89. percben állt be.
Championship (II. osztály)
Portsmouth–Leicester City 1–0
Portsmouth: Kosznovszky Márk térdsérülés miatt nem volt a keret tagja.
Preston North End–West Bromwich Albion 0–2
WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Toronto FC–Austin FC 3–3
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, az 52. percben ő szerezte csapata első gólját.
Colorado Rapids–Inter Miami 3–3
Miami: Pintér Dániel a 70. percben állt be cserként.
New England Revolution–Columbus Crew 2–1
Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 67. percben lecserélték.
FRANCIAORSZÁG
Ligue 1
Angers–Le Havre 1–1
Le Havre: Loic Nego a 69. percben állt be.
IZRAEL
Ligat Ha’Al, alsóház
Hapoel Beer Sheva–Hapoel Petah Tikva 3–0
Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdőként 58 percet játszott.
LENGYELORSZÁG
Ekstraklasa
Pogon Szczecin–Lech Poznan 1–2
Pogon: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt a keret tagja.
NÉMETORSZÁG
Bundesliga
Union Berlin–Wolfsburg 1–2
Union Berlin: Schäfer András a 75. percben állt be.
Wolfsburg: Dárdai Bence térdsérülés miatt nem volt a keret tagja.
Eintracht Frankfurt–RB Leipzig 1–3
Leipzig: Gulácsi Péter csereként nézte végig a találkozót, Willi Orbán sérülés miatt nem volt a keret tagja.
OLASZORSZÁG
Serie B (II. osztály)
Spezia–Südtirol 6–1
Spezia: Nagy Ádám a szünetben állt be.
ROMÁNIA
Superliga, alsóház
Csíkszereda–Unirea Slobozia 3–2
Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Tajti Mátyás és Nagy Zoárd a keretben voltak, de nem léptek pályára. Kleinheisler László nem volt a keret tagja. Hegedűs János és Pászka Lóránd kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, Végh Bence kezdőként 75 percet játszott, Szalay Szabolcs a 67. percben állt be csereként és 71. percben gólt szerzett, Eppel Márton kezdőként 83 percet játszott, ő szerezte csapata első gólját.
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Chindia Targoviste–Sepsi OSK 0–1
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt kerettag.
Alsóház
Olimpia Szatmárnémeti–Selimbar 4–0
Szatmárnémeti: Vida Krisztopher kezdett, a 71. percben lecserélték.
ASA Marosvásárhely–Gloris Bistrita 1–1
Marosvásárhely: Demeter Zsombor sérülés miatt nem volt kerettag, Major Sámuel kezdett, a 75. percben lecserélték.
SZERBIA
Szuperliga, felsőház
Crvena zvezda–Vojvodina 4–1
Vojvodina: Szűcs Kornél nem volt a keret tagja.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, felsőház
Zólyombrézó–Dunaszerdahely 1–2
Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést, a 40. percben büntetőből volt eredményes.
Zsolna–Slovan Bratislava 0–1
Zsolna: Szánthó Regő kezdőként 78 percet játszott.
Alsóház
Rózsahegy–Komárom 2–1
Komárom: Szűcs Patrik a 86. percben állt be csereként.
TÖRÖKORSZÁG
Süper Lig
Kocaelispor–Göztepe 1–1
Kocaelispor: Balogh Botond nem volt a keret tagja.
Genclerbirligi–Galatasaray 1–2
Galatasaray: Sallai Roland kezdőként 65 percet játszott.
ÁPRILIS 19., VASÁRNAP
ANGLIA
Premier League
Everton–Liverpool 1–2
Liverpool: Kerkez Milost a 86. percben cserélték be. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, a 100. percben gólpasszt adott. Pécsi Ármin a kispadon ült.
AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
Hartberg–Rapid Wien 2–2
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset, a 48. percben gólt szerzett.
Austria Wien–Red Bull Salzburg 1–3
Salzburg: Redzic Damirt nem nevezték.
CIPRUS
Cyprus League
Anorthoszisz–Omonia Aradippu 1–1
Anorthoszisz: Kiss Tamás végigjátszotta a meccset, a 30. percben sárga lapot kapott.
CSEHORSZÁG
Chance Liga
Sigma Olomouc–Slovacko 2–1
Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a meccset.
GÖRÖGORSZÁG
Szuperliga, felsőház
AEK Athén–PAOK 3–0
AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést.
HOLLANDIA
Holland Kupa, döntő
AZ Alkmaar–Nijmegen 5–1
AZ: Kovács Bendegúz a kispadon ült, nem állt be.
NÉMETORSZÁG
2. Bundesliga (II. osztály)
Eintracht Braunschweig–Hertha BSC 1–1
Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a meccset.
ROMÁNIA
Liga 2 (II. osztály), felsőház
Voluntari–Steaua 2–0
Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.
SPANYOLORSZÁG
Segunda Division (II. osztály)
FC Andorra–Valladolid 1–0
Andorra: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.
SVÉDORSZÁG
Allsvenskan
AIK Stockholm–Kalmar 1–0
AIK: Csongvai Áront a 28. percben cserélték be.
SZERBIA
Szuperliga, alsóház
Topolya–Napredak 4–1
Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a 78. percben lecserélték.
Javor–Szpartak Szabadka 1–0
Szpartak: Holender Filip a kispadon ült, nem állt be.
SZLOVÁKIA
Niké Liga, alsóház
Eperjes–Kassa 2–1
Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a meccset.