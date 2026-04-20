Légióskörkép: magyar gólok és gólpasszok öt országból – Eppelnek megvan a 20. találata

A múlt héten folytatta a gólgyártást a román élvonalban a Csíkszereda nyolcszoros magyar válogatott csatára, Eppel Márton, aki múlt hétfőn a Metaloglobus ellen győztes gólt szerzett tizenegyesből, majd hétvégén az Unirea Slobozia ellen 3–2-re megnyert meccsen is betalált, ráadásul azon a mérkőzésen Szalay Szabolcs is gólt szerzett, aki negyedszer volt eredményes ebben az idényben. Eppel pedig már a bajnokságban 11 gólnál tart (negyedik helyen áll a Superliga góllövőlistáján), kilencet pedig a Román Kupában ért el, így összesen húsznál jár ebben az idényben.

EPPEL BÜNTETŐJE A METALOBLOBUS ELLEN

EPPEL GÓLJA 1:34-NÉL, SZALAYÉ 10:21-NÉL A CSÍKSZEREDA–UNIREA SLOBOZIA MECCSEN

A tebegentúli profi ligában, az MLS-ben Sallói Dániel egy felpattanó labdából, közelről volt eredményes a Torontóban, csapata 3–3-as döntetlenre végzett, ez vol a támadó harmadik találata ebben az idényben.

SALLÓI DÁNIEL GÓLJA AZ AUSTIN ELLEN

Asistencia de José Cifuentes para Dániel Sallói en el gol del empate de @TorontoFC frente a Austin. 🇪🇨 pic.twitter.com/vtRuITlsw5 — MLS Español (@MLSes) April 18, 2026

Vasárnap az osztrák élvonalban Bolla Bendegúz lőtt gólt a Hartberg ellen 2–2-re végző Rapid Wienben. A válogatott szélső az idénybeli 23. bajnoki meccsén a negyedik találatát jegyezt: egy legurított labdából lőtt 16 méterről, ami egy védőn irányt változtatva jutott a kapuba.

BOLLA BENDEGÚZ MEGPATTANÓ LÖVÉSE ÉS GÓLJA

A gólok mellett említést érdemelnek a gólpasszok is. A román másodosztályú Steauában az első gólpaszát jegyző Huszti András egy nagy bedobással juttata el a labdát a gólszerző társ fejére, Szoboszlai Dominik pedig a Liverpoolban a 100. Premier League-meccsén szögletből adott gólpasszt Virgil van Dijknak. Kovács Bendegúz pedig a holland AZ Alkmaar első csapatában, az első meccsén fejjel adott gólpasszt a Sahtar elleni Konferencialiga-meccsen (2–2).

SZOBOSZLAI GÓLPASSZA AZ EVERTON ELLENI MECCS LEGVÉGÉN

KOVÁCS BENDEGÚZ FEJJEL ADOTT GÓLPASSZT

HUSZTI-GÓLPASSZ BEDOBÁSBÓL

A KÜLFÖLDI ÉLVONALBAN VAGY MÁSODOSZTÁLYBAN FUTBALLOZÓ MAGYAR LÉGIÓSOK, ILL. MAGYAR VÁLOGATOTT VAGY U-VÁLOGATOTT JÁTÉKOSOK MÚLT HETI SZEREPLÉSE

ÁPRILIS 13., HÉTFŐ

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

AZ II–PSV II 0–2

AZ: Kovács Bendegúz kezdett, a szünetben lecserélték.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Piast Gliwice–Pogon Szczecin 0–2

Pogon: Molnár Rajmund sérült, Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést.

ROMÁNIA

Superliga, alsóház

Metaloglobus–Csíkszereda 0–1

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs a szünetben állt be, Eppel Márton kezdett, ő szerezte a mérkőzés egyetlen gólját, a 73. percben lecserélték, Hegedűs János végigjátszotta a mérkőzést, a 98. percben sárga lapot kapott, Kleinheisler László kezdett, sérülés miatt a 19. percben lecserélték, Nagy Zoárd a 73. percben állt be, Pászka Lóránd végigjátszotta a mérkőzést, a 95. percben sárga lapot kapott, Szalay Szabolcs kispados volt, Tajti Mátyás nem került be a meccskeretbe, Végh Bence kezdett, a szünetben lecserélték.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

Brommapojkarna–AIK 2–2

AIK: Csongvai Áron végigjátszotta a mérkőzést.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Rizespor–Gaziantep 2–1

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

ÁPRILIS 14., KEDD

BAJNOKOK LIGÁJA

Negyeddöntő, visszavágó

Liverpool (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–2

Liverpool: Kerkez Milos és Szoboszlai Dominik is végigjátszotta a mérkőzést.

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Southampton–Blackburn Rovers 3–0

Blackburn: Tóth Balázs végigjátszotta a mérkőzést.

Portsmouth–Ipswich Town 2–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk térdsérülés miatt nem volt a keret tagja.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, elődöntő, visszavágó

Zólyombrézó–Zsolna 1–1

Zsolna: Szánthó Regő csereként lépett pályára a szünetben.

ÁPRILIS 15., SZERDA

EGYESÜLT ÁLLAMOK

US Open-kupa, 3. forduló

Richmond Kickers–Columbus Crew 0–3

Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 74. percben lecserélték.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Sepsi OSK–Voluntari 1–1

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült.

Steaua–FC Bihor 3–1

Steaua: Huszti András végig játszott, a 21. percben bedobásból adott gólpasszt, a 86. percben sárga lapot kapott.

SZLOVÁKIA

Szlovák Kupa, elődöntő, visszavágó

Kassa–Eperjes 2–1 – h. u.

Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 74. percben lecserélték.

ÁPRILIS 16., CSÜTÖRTÖK

KONFERENCIALIGA

Negyeddöntő, visszavágók

AZ Alkmaar (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) 2–2

AZ: Kovács Bendegúz a 63. percben állt be, a 80. percben gólpasszt adott.

AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol) 3–1

AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést, a 30. percben sárga lapot kapott.

ÁPRILIS 17., PÉNTEK

ANGLIA

Championship (II. osztály)

Blackburn Rovers–Coventry City 1–1

Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.

AUSZTRIA

Bundesliga, alsóház

Grazer AK–Ried 1–1

GAK: Jánó Zétény sérülés miatt nem volt kerettag.

BELGIUM

Challenger Pro League (II. osztály)

Kortrijk–RWDM Brüsszel 3–1

Kortrijk: Dénes Vilmos a 73. percben állt be.

Beerschot VA–Lommel SK 2–1

Lommel: Vancsa Zalán kezdett, a 68. percben lecserélték.

HOLLANDIA

Eerste Divisie (II. osztály)

Willem II–AZ II 3–0

AZ: Kovács Bendegúz nem volt a keretben.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Legia Warszawa–Zaglebie Lubin 1–0

Zaglebie Lubin: Szabó Levente kezdett, a 74. percben lecserélték.

PORTUGÁLIA

Primeira Liga

Rio Ave–AFS 2–2

Rio Ave: Nikitscher Tamás a 85. percben állt be.

SZLOVÁKIA

II. Liga (másodosztály)

Aranyosmarót–Somorja 1–2

Somorja: Csorba Noel végigjátszotta a mérkőzést.

SZLOVÉNIA

2. SNL (II. osztály)

Tabor Sezana–NK Nafta 0–2

Nafta: Bakti Balázs kezdett, a 68. percben sárga lapot kapott, a 85. percben lecserélték, Dragóner Áron végigjátszotta a mérkőzést, Keresztes Noel nem került be a meccskeretbe, Németh Ervin kispados volt.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Fenerbahce–Rizespor 2–2

Rizespor: Mocsi Attila végigjátszotta a mérkőzést.

ÁPRILIS 18., SZOMBAT

ANGLIA

Premier League

Newcastle United–Bournemouth 1–2

Bournemouth: Tóth Alex a 89. percben állt be.

Championship (II. osztály)

Portsmouth–Leicester City 1–0

Portsmouth: Kosznovszky Márk térdsérülés miatt nem volt a keret tagja.

Preston North End–West Bromwich Albion 0–2

WBA: Callum Styles végigjátszotta a mérkőzést.

EGYESÜLT ÁLLAMOK

MLS, alapszakasz

Toronto FC–Austin FC 3–3

Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, az 52. percben ő szerezte csapata első gólját.

Colorado Rapids–Inter Miami 3–3

Miami: Pintér Dániel a 70. percben állt be cserként.

New England Revolution–Columbus Crew 2–1

Columbus: Gazdag Dániel kezdett, a 67. percben lecserélték.

FRANCIAORSZÁG

Ligue 1

Angers–Le Havre 1–1

Le Havre: Loic Nego a 69. percben állt be.

IZRAEL

Ligat Ha’Al, alsóház

Hapoel Beer Sheva–Hapoel Petah Tikva 3–0

Hapoel Petah Tikva: Koszta Márk kezdőként 58 percet játszott.

LENGYELORSZÁG

Ekstraklasa

Pogon Szczecin–Lech Poznan 1–2

Pogon: Szalai Attila végigjátszotta a mérkőzést, Molnár Rajmund sérülés miatt nem volt a keret tagja.

NÉMETORSZÁG

Bundesliga

Union Berlin–Wolfsburg 1–2

Union Berlin: Schäfer András a 75. percben állt be.

Wolfsburg: Dárdai Bence térdsérülés miatt nem volt a keret tagja.

Eintracht Frankfurt–RB Leipzig 1–3

Leipzig: Gulácsi Péter csereként nézte végig a találkozót, Willi Orbán sérülés miatt nem volt a keret tagja.

OLASZORSZÁG

Serie B (II. osztály)

Spezia–Südtirol 6–1

Spezia: Nagy Ádám a szünetben állt be.

ROMÁNIA

Superliga, alsóház

Csíkszereda–Unirea Slobozia 3–2

Csíkszereda: Dusinszki Szabolcs, Tajti Mátyás és Nagy Zoárd a keretben voltak, de nem léptek pályára. Kleinheisler László nem volt a keret tagja. Hegedűs János és Pászka Lóránd kezdőként végigjátszotta a mérkőzést, Végh Bence kezdőként 75 percet játszott, Szalay Szabolcs a 67. percben állt be csereként és 71. percben gólt szerzett, Eppel Márton kezdőként 83 percet játszott, ő szerezte csapata első gólját.

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Chindia Targoviste–Sepsi OSK 0–1

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérülés miatt nem volt kerettag.

Alsóház

Olimpia Szatmárnémeti–Selimbar 4–0

Szatmárnémeti: Vida Krisztopher kezdett, a 71. percben lecserélték.

ASA Marosvásárhely–Gloris Bistrita 1–1

Marosvásárhely: Demeter Zsombor sérülés miatt nem volt kerettag, Major Sámuel kezdett, a 75. percben lecserélték.

SZERBIA

Szuperliga, felsőház

Crvena zvezda–Vojvodina 4–1

Vojvodina: Szűcs Kornél nem volt a keret tagja.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, felsőház

Zólyombrézó–Dunaszerdahely 1–2

Dunaszerdahely: Tuboly Máté végigjátszotta a mérkőzést, a 40. percben büntetőből volt eredményes.

Zsolna–Slovan Bratislava 0–1

Zsolna: Szánthó Regő kezdőként 78 percet játszott.

Alsóház

Rózsahegy–Komárom 2–1

Komárom: Szűcs Patrik a 86. percben állt be csereként.

TÖRÖKORSZÁG

Süper Lig

Kocaelispor–Göztepe 1–1

Kocaelispor: Balogh Botond nem volt a keret tagja.

Genclerbirligi–Galatasaray 1–2

Galatasaray: Sallai Roland kezdőként 65 percet játszott.

ÁPRILIS 19., VASÁRNAP

ANGLIA

Premier League

Everton–Liverpool 1–2

Liverpool: Kerkez Milost a 86. percben cserélték be. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, a 100. percben gólpasszt adott. Pécsi Ármin a kispadon ült.

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Hartberg–Rapid Wien 2–2

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset, a 48. percben gólt szerzett.

Austria Wien–Red Bull Salzburg 1–3

Salzburg: Redzic Damirt nem nevezték.

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Omonia Aradippu 1–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás végigjátszotta a meccset, a 30. percben sárga lapot kapott.

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sigma Olomouc–Slovacko 2–1

Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a meccset.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga, felsőház

AEK Athén–PAOK 3–0

AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést.

HOLLANDIA

Holland Kupa, döntő

AZ Alkmaar–Nijmegen 5–1

AZ: Kovács Bendegúz a kispadon ült, nem állt be.

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Eintracht Braunschweig–Hertha BSC 1–1

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a meccset.

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Voluntari–Steaua 2–0

Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést.

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

FC Andorra–Valladolid 1–0

Andorra: Yaakobishvili Áron a kispadon ült.

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK Stockholm–Kalmar 1–0

AIK: Csongvai Áront a 28. percben cserélték be.

SZERBIA

Szuperliga, alsóház

Topolya–Napredak 4–1

Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a 78. percben lecserélték.

Javor–Szpartak Szabadka 1–0

Szpartak: Holender Filip a kispadon ült, nem állt be.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, alsóház

Eperjes–Kassa 2–1

Kassa: Kovács Mátyás végigjátszotta a meccset.