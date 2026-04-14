Az Anfieldben egészen más arcát mutatta a Liverpool, de a visszavágót is megnyerte a PSG két góllal

BAJNOKOK LIGÁJA

NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ

Liverpool FC (angol)–Paris Saint-Germain (francia) 0–2 (0–0)

Liverpool, Anfield, 59 623 néző. Vezette: Maurizio Mariani (olasz)

Liverpool: Mamardasvili – J. Frimpong (J. Gomez, a szünetben; Ngumoha, 67.), I. Konaté, Van Dijk, Kerkez – Gravenberch, Szoboszlai – A. Mac Allister, Wirtz – Ekitiké (Szalah, 31.), Isak (Gakpo, a szünetben). Menedzser: Arne Slot

PSG: Szafonov – Hakimi, Marquinhos, Pacho, Nuno Mendes (L. Hernandez, 38.) – Zaire-Emery (Lucas Beraldo, 81.), Vitinha, Joao Neves – Doué (Barcola, 52.), O. Dembélé, Kvarachelia. Vezetőedző: Luis Enrique

Gólszerző: O. Dembélé (72., 90+1.)

Továbbjutott: a PSG, kettős győzelemmel, 4–0-s összesítéssel

Párizs megér egy misét, még Liverpoolban is, a PSG szurkolói legalábbis úgy érezték, hogy hirdetniük kell az igét, mármint a sajátjukat, ha már eljöttek ennyire messzire, ekkora létszámban. A Mersey-parti város az egész BL-idényben nem látott ilyen mértékű rendőri biztosítást, mint ami a franciák érkezését kísérte, jóllehet, valamiért mégis menetrend szerinti vonatjáratokkal, magyarán, a hazafelé igyekvő liverpooli lakosokkal összezárva juttatták el az ultrákat – legalábbis egy részüket – az Anfield közelébe.

Ennél is meglepőbb, hogy a vonatokon akadtak olyan helyi utasok, akiket váratlanul ért a helyzet. Volt, akinek el kellett mondani, hogy a Paris Saint-Germain érkezett Liverpoolba BL-meccsre, és az első összecsapást megnyerte kettő nullra, sőt, a hír hallatára, no meg azért, mert a túlterhelt szerelvény csak vánszorgott, egy fiatal hölgy hazatelefonált, hogy késik, mert „valamilyen francia csapat” van a városban…

Arne Slot, a hazaiak menedzsere persze pontosan tisztában volt ennek a „valamilyen” gárdának az erejével, és igyekezett minél ütőképesebb összeállításban pályára küldeni a Liverpoolt. Úgy vélte a legjobbnak, ha nemcsak egyes játékosokat cserél le az előző meccsekhez képest, de a taktikát is megújítja, így az angolok 4–2–2–2-es formációban kezdtek. Kerkez Milos visszakerült a bal oldali védő posztjára, Szoboszlai Dominik pedig a középpályán, Florian Wirtz mögött kapott helyet. A legnagyobb csavart az jelentette, hogy a legutóbbi, Fulham elleni bajnoki két gólszerzője, Rio Ngumoha és Mohamed Szalah is a kispadon kezdett, a csatársorban viszont Hugo Ekitiké a decemberi lábtörése óta először a kezdőbe nevezett Alexander Isakkal tandemben rohamozhatott.

Összevetésképp: a PSG ugyanazzal a tizeneggyel kezdett, mint Párizsban – jóllehet, az már az első percektől érezhető volt, hogy ha szükséges, Ekitiké visszaléphet a középpálya jobb szélére, és a Liverpool máris a sokkal jobban ismert 4–2–3–1-re áll át. Csakhogy a francia támadó nem egészen fél órát tudott a pályán tölteni, mert megsérült – az első hírek szerint az Achilles-ina szakadt el –, a helyére Szalah állt be. A sokkból a Liverpool majdnem egy góllal tudott kijönni, de a meccs első valamirevaló helyzeténél előbb Matvej Szafonov védte Kerkez közeli lövését, majd Marquinhos mentett a gólvonal közelében Virgil van Dijk ismétlésekor.

Kerkez Milos fogta a fejét, nem tudott betalálni (Fotó: Getty Images)

A második félidőre az időnként elveszettnek tűnő Jeremie Frimpongot levette Arne Slot, és Alexander Isak sem tért vissza, a svédet váltó Cody Gakpo pedig egyből veszélyes lövéssel mutatkozott be, amelyet Szafonov szögletre tolt ki. Nem sokkal később Kerkez került helyzetbe a hosszú oldalon, és bár Szalah passza után ellőtte a labdát a bal kapufa mellett, már érezni lehetett, hogy a Liverpool minden erejét mozgósítja. A félidő derekán a játékvezető előbb befújt egy tizenegyest Alexis Mac Allister buktatásáért, majd némi VAR-ozás után visszavonta az ítéletet, aztán egy újabb sérülés borzolta a liverpooli kedélyeket: a csereként beálló Gomez húzódott meg, és jöhetett a fiatal Rio Ngumoha, Szoboszlai Dominik pedig visszahúzódott jobbhátvédnek.

A legrosszabb azonban még hátravolt liverpooli részről: Ousmane Dembélé ugyanis a semmiből vezetést szerzett a PSG-nek, majd még egyszer betalált, eldöntve a továbbjutást olyan helyzetben, amikor már nagyon érett a hazai gól. A címvédőre a Bayern München vagy a Real Madrid vár az elődöntőben. 0–2