Diszkriminációra panaszkodnak a kongóiak a vb előtt

Patrick Muyaya kongói kommunikációs miniszter egy, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által szervezett online sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy komoly nehézségeket tapasztalnak a spanyol hatóságokkal folytatott egyeztetések során.

„Azt mondják, hogy válogatottunk nem játszhatja le a második felkészülési mérkőzését az ebola miatt. Pedig játékosaink nem Kinshasában és nem is a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartózkodnak, hanem már körülbelül három hete Belgiumban készülnek a világbajnokságra. Ez a döntés akár diszkriminációnak is minősülhet” – jelentette ki a miniszter.

Hozzátette, hogy a kongóiak jelentős erőfeszítéseket tettek az egészségügyi előírások betartása érdekében, ezért igazságtalannak tartják a találkozó körüli bizonytalanságot.