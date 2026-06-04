Nemzeti Sportrádió

Diszkriminációra panaszkodnak a kongóiak a vb előtt

R. D. P.R. D. P.
2026.06.04. 17:03
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A kongói válogatott szerdán már pályára lépett (Fotó: Getty Images)
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foci vb 2026 Kongói DK felkészülés diszkrimináció ebola
A Kongói Demokratikus Köztársaság kormánya szerint akár diszkriminatív döntésnek is tekinthető, hogy a spanyolországi La Línea de la Concepción önkormányzata nem engedélyezte a június 9-re tervezett, Chile elleni felkészülési labdarúgó-mérkőzés megrendezését az ország keleti részén kitört ebolajárvány miatt – számolt be róla a Marca.

Patrick Muyaya kongói kommunikációs miniszter egy, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által szervezett online sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy komoly nehézségeket tapasztalnak a spanyol hatóságokkal folytatott egyeztetések során.

„Azt mondják, hogy válogatottunk nem játszhatja le a második felkészülési mérkőzését az ebola miatt. Pedig játékosaink nem Kinshasában és nem is a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartózkodnak, hanem már körülbelül három hete Belgiumban készülnek a világbajnokságra. Ez a döntés akár diszkriminációnak is minősülhet”jelentette ki a miniszter.

Hozzátette, hogy a kongóiak jelentős erőfeszítéseket tettek az egészségügyi előírások betartása érdekében, ezért igazságtalannak tartják a találkozó körüli bizonytalanságot.

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A Kongói Labdarúgó-szövetség kedden közölte, hogy továbbra is tárgyalásokat folytat az illetékes hatóságokkal annak érdekében, hogy a mérkőzést mégis megrendezhessék. A szövetség hangsúlyozta, hogy minden szükséges egészségügyi, sport- és jogi követelménynek megfelelnek.

A chilei válogatott szintén a találkozó megtartása mellett foglalt állást. A dél-amerikai csapat azt javasolta, hogy a mérkőzést zárt kapuk mögött, nézők nélkül rendezzék meg, kiemelve, hogy a kongói játékosok már átestek a szükséges egészségügyi vizsgálatokon.

A Kongói DK válogatottja 52 év után tér vissza a világbajnokságra. A tornán Portugáliával, Kolumbiával és Üzbegisztánnal szerepel azonos csoportban.

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