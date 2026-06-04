Diszkriminációra panaszkodnak a kongóiak a vb előtt
Patrick Muyaya kongói kommunikációs miniszter egy, az Egészségügyi Világszervezet (WHO) által szervezett online sajtótájékoztatón úgy fogalmazott, hogy komoly nehézségeket tapasztalnak a spanyol hatóságokkal folytatott egyeztetések során.
„Azt mondják, hogy válogatottunk nem játszhatja le a második felkészülési mérkőzését az ebola miatt. Pedig játékosaink nem Kinshasában és nem is a Kongói Demokratikus Köztársaságban tartózkodnak, hanem már körülbelül három hete Belgiumban készülnek a világbajnokságra. Ez a döntés akár diszkriminációnak is minősülhet” – jelentette ki a miniszter.
Hozzátette, hogy a kongóiak jelentős erőfeszítéseket tettek az egészségügyi előírások betartása érdekében, ezért igazságtalannak tartják a találkozó körüli bizonytalanságot.
A Kongói Labdarúgó-szövetség kedden közölte, hogy továbbra is tárgyalásokat folytat az illetékes hatóságokkal annak érdekében, hogy a mérkőzést mégis megrendezhessék. A szövetség hangsúlyozta, hogy minden szükséges egészségügyi, sport- és jogi követelménynek megfelelnek.
A chilei válogatott szintén a találkozó megtartása mellett foglalt állást. A dél-amerikai csapat azt javasolta, hogy a mérkőzést zárt kapuk mögött, nézők nélkül rendezzék meg, kiemelve, hogy a kongói játékosok már átestek a szükséges egészségügyi vizsgálatokon.
A Kongói DK válogatottja 52 év után tér vissza a világbajnokságra. A tornán Portugáliával, Kolumbiával és Üzbegisztánnal szerepel azonos csoportban.