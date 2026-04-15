Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

BL-negyeddöntő, visszavágó: Bayern München–Real Madrid 1–1

ÉLŐ

BL-negyeddöntő, visszavágó: Arsenal–Sporting 0–0

A ráadásban bukta el a győzelmet a Sepsi OSK

BOROS MIKLÓS
2026.04.15. 18:38
A Voluntari megállította a sepsiszentgyörgyieket (Fotó: Tókos Csaba)
Címkék
Sepsi OSK Sepsiszentgyőrgy Románia
Először kapott gólt és először vesztett pontokat a román másodosztályú labdarúgó-bajnokság ráadásában a Sepsi OSK, a feljutást jelentő második helyen álló székelyföldi csapat azonban így is öt ponttal előzi meg a hosszabbítás perceiben büntetőből egyenlítő FC Voluntarit.


A playoffban eddig hibátlan két csapat négy éve még Román Kupa-döntőt vívott egymás ellen, most pedig az élvonalba történő visszajutásért csatáztak a Sepsi Duna Aréna gyepén. A küzdelem színvonala azonban elmaradt a mérkőzést a helyszínen megtekintő 3200 néző elvárásaitól, az óvatos mezőnycsatában ugyanis egyik oldalon sem nagyon akadt igazán komoly lehetőség. A Sepsi részéről a csapatkapitány, Cosmin Matei lőtt jó helyzetből mellé, a vendégeknél az egyedül kapura törő Adam Nemec próbálkozását védte Bogdan Ungureanu. 

A végjátékban azonban felpörögtek az események, és a szentgyörgyiek egy szöglet után megszerezték a vezetést: Nicolae Paun fejelte a labdát Dimitri Oberlin elé, aki 5 méterről, félfordulatból vágta a hálóba a labdát. A győzelem és az előny 8 pontosra növelése azonban elmaradt, mert a 91. percben Batzula Hunor és Daniel Dumbravanu tizenhatoson belüli összecsapását büntetőnek ítélte a játékvezető, a csereként beállt Florian Haita pedig a bal alsó sarokba lőve kiegyenlített.

ROMÁNIA
Liga 2, felsőház, 4. forduló
Sepsi OSK–FC Voluntari 1–1 (Oberlin 79., illetve Haita 90+3. – 11-esből)
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült
Steaua–FC Bihor 3–1
Steaua: Huszti végig játszott, a 21. percben bedobásból adott gólpasszt, a 86. percben sárga lapot kapott
Az állás: 1. Corvinul 59 pont, 2. Sepsi OSK 54, 3. Voluntari 49, 4. Steaua 45, 5. Nagyvárad 42.
 

 

