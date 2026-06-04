„Komoly problémák jelentkeztek a 169 milliós támogatás körül” – éles állítások a DKKA múltjáról
A téma körül az elhangzottak alapján több, egymásnak ellentmondó értelmezés is létezik, és a pontos pénzügyi-szervezeti háttér ma is viták tárgyát képezi a klub korábbi és jelenlegi szereplői között.
A megszólalók különböző oldalról értékelték a DKKA elmúlt éveit: míg a korábbi vezetőség a megváltozott gazdasági környezetet és a működés fenntarthatóságának nehézségeit hangsúlyozta, addig a jelenlegi irányítás több ponton kritikusan beszélt a korábbi döntések hatásairól és azok következményeiről.
A dunaújvárosi női kézilabda nemcsak egy sportszakmai visszaesés története, hanem összetett ügy is, amelyben gazdasági, szervezeti és vezetési kérdések is egymásra rétegződtek.
A kérdés továbbra is érvényes: hogyan lehet egy patinás klubot újra stabil alapokra helyezni, és visszavezetni az élvonalba?