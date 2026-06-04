Nemzeti Sportrádió

„Komoly problémák jelentkeztek a 169 milliós támogatás körül” – éles állítások a DKKA múltjáról

R. P.R. P.
2026.06.04. 17:52
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Fotó: Facebook/Dunaújvárosi Kohász Kézilabda Akadémia
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DKKA Mázló Imre női kézilabda NB I
A dunaújvárosi női kézilabdacsapat, a DKKA NB I-ből való kiesése körül nemcsak sporteredmények, hanem komoly háttérkérdések is napirendre kerültek. Mázló Imre, a jelenlegi vezetés egyik meghatározó szereplője arról is beszélt a Nemzeti Sportrádió interjújában, hogy a korábbi időszakhoz köthető, 169 millió forintos támogatás felhasználását és útját illetően szerinte súlyos problémák kerültek felszínre.

 

A téma körül az elhangzottak alapján több, egymásnak ellentmondó értelmezés is létezik, és a pontos pénzügyi-szervezeti háttér ma is viták tárgyát képezi a klub korábbi és jelenlegi szereplői között.

A megszólalók különböző oldalról értékelték a DKKA elmúlt éveit: míg a korábbi vezetőség a megváltozott gazdasági környezetet és a működés fenntarthatóságának nehézségeit hangsúlyozta, addig a jelenlegi irányítás több ponton kritikusan beszélt a korábbi döntések hatásairól és azok következményeiről.

A dunaújvárosi női kézilabda nemcsak egy sportszakmai visszaesés története, hanem összetett ügy is, amelyben gazdasági, szervezeti és vezetési kérdések is egymásra rétegződtek.

A kérdés továbbra is érvényes: hogyan lehet egy patinás klubot újra stabil alapokra helyezni, és visszavezetni az élvonalba?

 

DKKA Mázló Imre női kézilabda NB I
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