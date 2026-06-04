Bogdán Ádám a DVSC új edzőjéről: Az akadémia működését is rendszerben szemléli

A Loki sportigazgatója elmondta, Gert Remmel ajánlás útján került a klub vezérkarának látókörékbe: a Red Bull futballszakmai részlegének egyik korábbi munkatársa javasolta, hogy vegyék fel vele a kapcsolatot.

„Már az első beszélgetés során meg- győző volt a fellépése, a szakmai tudása, az intellektusa és a szerénysége. Megtisztelő volt látnunk, milyen vonzó a debreceni kispad, számos ígéretes szakember érdeklődött a poszt iránt. Legalább hat edzővel beszélgettünk, de Gert esetében éreztem azt, hogy a munkamorálja, a személyisége, az utánpótláshoz való viszonya, a nyitott gondolkodása, az adatok futballnyelvre történő lefordításának képessége és az intenzív játékfelfogása benne találkozik a mi elképzeléseinkkel, ezért esett rá a választásunk. Tisztában vagyunk vele, hogy korábban még nem dolgozott vezetőedzőként, ugyanakkor Sergio Navarro is az utánpótlásból érkezett, és eredményesen tevékenykedett Debrecenben. Azok a szakemberek, akiknek kikértem a véleményét, egytől egyig megerősítették, hogy Gert tudja kezelni a rá váró kihívást. Ötvenéves korára rengeteg szakmai tapasztalatot szerzett különböző futballkultúrákban, legutóbb a Motor Lublin tíztagú szakmai stábjának operatív vezetőjeként dolgozott. Első körben az a legfontosabb feladat, hogy az új edzők beilleszkedjenek, összecsiszolódjanak a meglévő magyar stábtagokkal, és elkezdődjön a munka – a cél, hogy a csapat megfelelő állapotban vágjon neki a Konferencialiga-selejtezőnek. Ezzel párhuzamosan gőzerővel dolgozunk a keret megerősítésén, hiszen szeretnénk stabil résztvevői lenni a nemzetközi kupasorozatoknak.”