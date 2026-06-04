Bogdán Ádám a DVSC új edzőjéről: Az akadémia működését is rendszerben szemléli
„Sergio Navarróval sok tekintetben hasonlóan gondolkodtunk, ugyanakkor az általa kívánatosnak tartott tulajdonosi befektetés mértéke jelentősen meghaladta azt, amit mi biztosítani tudtunk, ezért úgy döntöttünk, új vezetőedzőt keresünk – mondta a Nemzeti Sportnak Bogdán Ádám, a DVSC sportigazgatója. – A kiválasztás során azt a játékosfejlesztési szemléletet, intelligenciát, rendszerszintű gondolkodást és a fiatalokra építő elképzelést kerestük, amely Sergio munkáját is jellemezte. Emellett fontos elvárás volt, hogy az új vezetőedző az utánpótlás fejlesztésében is aktív szerepet vállaljon, és az akadémia működését is rendszerben szemlélje. A tulajdonosi kör részéről az is megfogalmazódott, hogy a konkrétumokon alapuló gondolkodás az átigazolásokban is jelenjen meg, ezért olyan szakembert kerestünk, aki nemcsak elfogadja, hanem hisz is ebben a megközelítésben. A nemzetközi futball magas intenzitású játékot követel meg, az NB I e tekintetben lemaradásban van. Ugyanakkor a bajnokság dobogóján végző csapatok közös jellemzője, hogy a magyar átlagnál nagyobb iramot diktálnak. Az angol labdarúgásból érkező tulajdonosi körrel az az elvárásunk, hogy ezen a téren felzárkózzunk – meggyőződésünk, hogy ez nemcsak eredményesebbé, hanem élvezhetőbbé is teszi a játékunkat, ami a nézőszám növekedéséhez is hozzájárulhat.”
A Loki sportigazgatója elmondta, Gert Remmel ajánlás útján került a klub vezérkarának látókörékbe: a Red Bull futballszakmai részlegének egyik korábbi munkatársa javasolta, hogy vegyék fel vele a kapcsolatot.
„Már az első beszélgetés során meg- győző volt a fellépése, a szakmai tudása, az intellektusa és a szerénysége. Megtisztelő volt látnunk, milyen vonzó a debreceni kispad, számos ígéretes szakember érdeklődött a poszt iránt. Legalább hat edzővel beszélgettünk, de Gert esetében éreztem azt, hogy a munkamorálja, a személyisége, az utánpótláshoz való viszonya, a nyitott gondolkodása, az adatok futballnyelvre történő lefordításának képessége és az intenzív játékfelfogása benne találkozik a mi elképzeléseinkkel, ezért esett rá a választásunk. Tisztában vagyunk vele, hogy korábban még nem dolgozott vezetőedzőként, ugyanakkor Sergio Navarro is az utánpótlásból érkezett, és eredményesen tevékenykedett Debrecenben. Azok a szakemberek, akiknek kikértem a véleményét, egytől egyig megerősítették, hogy Gert tudja kezelni a rá váró kihívást. Ötvenéves korára rengeteg szakmai tapasztalatot szerzett különböző futballkultúrákban, legutóbb a Motor Lublin tíztagú szakmai stábjának operatív vezetőjeként dolgozott. Első körben az a legfontosabb feladat, hogy az új edzők beilleszkedjenek, összecsiszolódjanak a meglévő magyar stábtagokkal, és elkezdődjön a munka – a cél, hogy a csapat megfelelő állapotban vágjon neki a Konferencialiga-selejtezőnek. Ezzel párhuzamosan gőzerővel dolgozunk a keret megerősítésén, hiszen szeretnénk stabil résztvevői lenni a nemzetközi kupasorozatoknak.”