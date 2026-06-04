Marc Márquez: Akkor lennék dobogós a Balaton Parkban, ha a többiek valamit rosszul csinálnának

A 33 éves spanyol kiválóság erről a Balatonfőkajáron rendezett csütörtöki sajtótájékoztatón beszélt, hozzátéve, hogy bár jerezi bukását és sérülését követően az elmúlt hétvégén Mugellóban visszatért a mezőnybe, még sokat kell dolgoznia korábbi formája visszanyeréséért.

„Felejtsük el a dobogót. Az első és legfontosabb most az, hogy a fizikai szintemet visszanyerjem, azután magabiztosabbá válok majd a motoron is. Néhány hétre még biztosan szükségem van, abban reménykedem, hogy a Balaton Park és Brno közötti időszakban jobban fogom érezni magam” – nyilatkozta Márquez. A MotoGP kategória hétszeres vb-győztese elárulta: elsősorban mentális szempontból közelítette meg jól a mugellói hétvégét, s most ugyanerre készül, amint fogalmazott, „vívom a saját harcomat”.

„A többiek most magasabb szintet képviselnek és egyszerűen gyorsabbak, mint én” – tette még hozzá.

Márquez beszélt öccséről, Álexről is, aki Barcelonában szenvedett súlyos sérüléseket egy hatalmas bukásban. Amint a vb-címvédő beszámolt róla, testvére számára a felépülés első két hete még nehéz volt, most viszont már jobban érzi magát, s úgy kell visszatartaniuk attól, hogy túlságosan megerőltesse magát.

„Kiváló szakemberek veszik körül és természetesen nagyon várja már, hogy visszatérhessen, ugyanakkor az orvosok által kijelölt határokon belül kell maradnia” – jelentette ki.

A Mugellóban győztes és az összetettben is élen álló olasz Marco Bezzecchi azt mondta, legalább tíz alkalommal visszanézte már a múlt vasárnapi futamot.

„Egyrészt át akartam venni, hogy mit csináltam jól és mit rosszul, illetve őszintén szólva nem sok részletre emlékeztem a versenyből, mert közben az adrenalin dolgozott bennem. Sokat dolgoztunk, hogy jó eredményt érjünk el Olaszországban, szerencsére minden össze is jött azon a hétvégén” – mondta az Aprilia versenyzője.

Bezzecchi a Balaton Parkkal kapcsolatban úgy fogalmazott, teljesen más karakterisztikájú pálya, mint Mugello, szűk és gyakoriak a kigyorsítások, valamint a kemény féktávok, de tavaly élvezte az itteni futamokat.

„Igazából ilyenkor egy kicsit hozzá kell illesztenünk a stílusunkat a pályához, másképpen kell megközelítenünk a kanyarokat például. De összességében ez egy gyönyörű pálya és nagyon élvezetes rajta motorozni, tavaly voltak jó csatáim Marc-kal és Pedro Acostával is” – nyilatkozta.

A szintén Apriliával versenyző Ogura Aj arról beszélt, hogy egy éve „sokat kínlódott” a balatonfőkajári pályán, amely – mint mondta – számára meglehetősen „bonyolult”.

„A pénteki szabadedzések nagyon lényegesek lesznek, a hétvége további része szempontjából az lesz a legfontosabb, hogy hogyan kezdünk” – jelentette ki.

A gyári Apriliával versenyző riválisairól beszélve Ogura úgy vélekedett, hogy jelenleg mind Bezzecchi, mind pedig Jorge Martín sokkal gyorsabb, mint ő, ezért sokat kell még dolgoznia azért, hogy a közelükbe érjen.

A Magyar Nagydíj hétvégéjén hazai versenyzőnek is lesz lehetőség szurkolni, mégpedig az egyik betétfutamon, a 16 éves Lukács Tamás ugyanis szabadkártyával rajthoz áll a Moto4 Northern Cup viadalán.

A hétvége pénteken a szabadedzésekkel kezdődik, majd szombaton a Moto3, a Moto2 és a MotoGP mezőnyének is megrendezik az időmérő edzéseket. Délután a MotoGP sprintfutamára kerül sor, vasárnap pedig 11 órakor a Moto3, 12.15-kor a Moto2, 14 órakor pedig a MotoGP Magyar Nagydíja rajtol a Balaton Parkban.