Nemzeti Sportrádió

Szeptemberben lesz új elnöke a teniszszövetségnek

2026.06.04. 16:33
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Fotó: Lengyel Viktória
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tisztújítás Lázár János Magyar Teniszszövetség
Szeptember 26-án kerül sor a Magyar Teniszszövetség (MTSZ) rendkívüli, tisztújító közgyűlésére – közölte csütörtökön a szervezet.

Az Magyar Teniszszövetség csütörtökön a közösségi oldalán tudatta, hogy az elnökség kitűzte az új elnök megválasztásának az időpontját. Az előző vezető, Lázár János volt közlekedési miniszter – aki 2020 júliusa óta irányította az MTSZ-t – múlt hétfőn jelentette be, hogy lemond tisztségéről, majd a pénteki közgyűlésen elköszönt a tagságtól.

A fideszes politikus közölte, nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta a feladatot, aki a válság elhárítását követően átadja az elnöki posztot másnak. Hozzátette, a szövetség átmeneti vezetőjeként sikerült megteremtenie a feltételeit annak, hogy megtörténjen a szervezet konszolidációja, átlátható és észszerű legyen annak működése, így például szakítson a méregdrága, nemzetközi versenyekre épülő, felelőtlen gyakorlattal, ám nagyobb figyelem és több erőforrás jusson az utánpótlásra és az amatőr teniszsportra.

 

tisztújítás Lázár János Magyar Teniszszövetség
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