Szeptemberben lesz új elnöke a teniszszövetségnek

Az Magyar Teniszszövetség csütörtökön a közösségi oldalán tudatta, hogy az elnökség kitűzte az új elnök megválasztásának az időpontját. Az előző vezető, Lázár János volt közlekedési miniszter – aki 2020 júliusa óta irányította az MTSZ-t – múlt hétfőn jelentette be, hogy lemond tisztségéről, majd a pénteki közgyűlésen elköszönt a tagságtól.

A fideszes politikus közölte, nem sportvezetőként, hanem válságkezelőként vállalta a feladatot, aki a válság elhárítását követően átadja az elnöki posztot másnak. Hozzátette, a szövetség átmeneti vezetőjeként sikerült megteremtenie a feltételeit annak, hogy megtörténjen a szervezet konszolidációja, átlátható és észszerű legyen annak működése, így például szakítson a méregdrága, nemzetközi versenyekre épülő, felelőtlen gyakorlattal, ám nagyobb figyelem és több erőforrás jusson az utánpótlásra és az amatőr teniszsportra.