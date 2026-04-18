Csak egyszer tudott egyenlíteni a Zólyombrézó, idegenbeli győzelmével már második a DAC

SZLOVÁK NIKÉ LIGA

RÁJÁTSZÁS, 6. FORDULÓ

Podbrezova–DAC 1–2 (1–2)

Zólyombrézó, Zelpo Arena 459 néző. Vezette: Choren

Zólyombrézó: Juricka – Mielke, Rantusa, Siler – Chyla (Stefanik, 60.), Paraj, Mrvaljevic, Silagadze (Galcik, 60.) – Sanusi (Kyminets, 60.), Kovácik (Hakobyan, 73.), Palumets (Fasko, 79.). Vezetőedző: Stefan Markulik

DAC 1904: Popovics – Blazek (Kukovec, 89.), Kacsaraba, Nemanic – Kapanadze, Ouro (Gagua, 63.), Tuboly, Gruber (Diongue, 75.), Mendez – Gueye (Modesto, 86.), Sylla (Kmet, 63.). Vezetőedző: Branislav Fodrek

Gólszerző: Chyla (32.), ill. Gueye (30.), Tuboly (40. – 11-esből)

ÖSSZEFOGLALÓ

Nem jó előjelekkel utazott Zólyombrézóra a DAC: sérülés miatt otthon maradt a sárga-kékek legeredményesebb góllövője, Ammar Ramadan. Lapunk információi szerint fáradásos lábtörés gyanúja merült fel. Ezzel gyakorlatilag szétesett az ősszel rettegett támadóhármas (Redzic Damir, Viktor Djukanovics, Ammar Ramadan), amely a dunaszerdahelyiek addigi 45 bajnoki góljából 27-et szerzett. A szír játékoson kívül további öt futballista is hiányzott sérülés, illetve sárga lapos eltiltás miatt.

A múlt heti kezdőcsapathoz képest három helyen változtatott Branislav Fodrek vezetőedző, Tuboly Máté ezúttal a kezdő sípszótól pályán volt. A középpályás ötvenedszer lépett pályára a sárga-kék mezben. „Nem gondoltam volna, hogy ilyen hamar eljön ez a mérföldkő, de nagyon büszke vagyok rá – különösen arra, hogy a DAC színeiben érhetem el. Szeretném a jövőben tovább gyarapítani a mérkőzéseim számát” – mondta lapunknak a magyar U21-es válogatott csapatkapitánya.

Nem kezdett jól a DAC: sok volt a hiba, a pontatlan átadás és indítás. A 11. percben került először helyzetbe a vendégcsapat, és akár a vezetést is megszerezhette volna: Abdoulaye Gueye észrevette, hogy Matej Juricka kint áll a kapujából, de emelése nem talált kaput. A folytatásban fokozatosan átvette az irányítást a DAC, és több veszélyes helyzetet alakított ki. A 27. percben állt legközelebb a gólhoz, amikor Klemen Nemanic lövését bravúrral védte a hazaiak kapusa.

Fél óra játék után azonban már ő is tehetetlen volt: egy tetszetős Tsotne Kapanadze – Tuboly Máté – Andreas Gruber akció végén Abdoulaye Gueye közelről a hálóba talált. A vendégek azonban nem örülhettek sokáig, mert nem sokkal később a hazaiak egyenlítettek: a dunaszerdahelyiek röviden szabadítottak fel és Vincent Chyla talált a kapu bal oldalába.

A 38. percben Tuboly Máté beadása után Alioune Sylla ollózása kevéssel kerülte el a kaput. A szünet előtt azonban már ismét a vendégek örülhettek: a hazai kapus szabálytalankodott a tizenhatoson belül Abdoulaye Gueye ellen, a megítélt büntetőt pedig Tuboly Máté magabiztosan a jobb felső sarokba lőtte. A magyar középpályás góllal ünnepelte jubileumi mérkőzését.

A második félidőt is a mezőnyben aktívabb volt a Zólyombrézó, de gólt a sárga–kékek szerezhettek volna. Andreas Gruber lövését a hazai hálóőr szögletre hárította.

Az 54. percben Samsindin Ouro találata után örültek a sárga-kékek. Matej Choreň játékvezető azonban hosszas, háromperces VAR-vizsgálat után érvénytelenítette a találatot.

Az utolsó félóira elején Andreas Gruber az ötösről a rövidsarkot vette célba, de védett a hazai kapus.

A Zólyombrézó 459 néző előtt ment előre, igyekeztek beadásokkal, átlövésekkel meglepni a vendégeket, de a dunaszerdahelyi védelem jól állta a sarat és győzelmével a tabella második helyén áll négy pontra a listavezető Slovan Bratislavától.