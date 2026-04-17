Nemzeti Sportrádió

Ikszelt Tóth Balázsékkal a Coventry, 25 év után visszajutott a Premier League-be

VARGA BALÁZS
2026.04.17. 23:07
Már biztos feljutó a Coventry City (Fotó: Getty Images)
Az angol másodosztályú labdarúgó-bajnokság (Championship) 43. fordulójában a Tóth Balázst is foglalkoztató Blackburn hazai pályán 1–1-et játszott a Coventryvel. A vendégek számára biztossá vált, hogy feljutnak a Premier League-be.

A Frank Lampard által irányított Coventrynek egy pontra volt szüksége a feljutás bebiztosításához. Az éllovas azonban az 54. percben hátrányba került Morisita Rjoja közeli gólja után, fél óra múlva viszont egyenlített, Bobby Thomas fejjel vette be Tóth Balázs kapuját.

Blackburn Rovers v Coventry City, Sky Bet Championship, Football, Ewood Park, Blackburn, UK - 17 Apr 2026
Kiegyenlített a Coventry City (Fotó: Imago Images)

A Coventry City 25 év után szerepel majd újra a Premier League-ben (1967 és 2001 között végig az élvonal tagja volt), a köztes időszakban egy idényt töltött a negyedosztályban is, hetet pedig a harmadik vonalban. Az elmúlt években kétszer már elcsípte a Championshipben az osztályozós helyek egyikét (egyaránt ötödik volt), ám három éve és tavaly sem tudta kiharcolni a feljutást – idén azonban már igen.

ANGOL CHAMPIONSHIP
43. FORDULÓ
Blackburn Rovers–Coventry City 1–1 (Morisita 54., ill. B. Thomas 84.)
Blackburn: Tóth Balázs végigvédte a mérkőzést.

Az állás: 1. Coventry 86 pont (43 mérkőzés), 2. Ipswich 75 (41), 3. Millwall 73 (42.), ...19. Blackburn 49 (44)

 

