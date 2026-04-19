Nemzeti Sportrádió

Pintér Dániel ismét csereként állt be, elszórakozta kétgólos előnyét, de mégis nyert az Inter Miami – videó

B. A. P.B. A. P.
2026.04.19. 00:57
Pintér Dániel ismét beállt, Lionel Messi pedig ismét varázsolt (Fotó: Getty Images)
Címkék
Az MLS-ben szereplő Inter Miami 3–2-re nyert a Colorado Rapids vendégeként. A hazaiaknál Pintér Dániel a 70. percben állt be csereként.

Az MLS alapszakaszának első fordulóján kikapott az Inter Miami, azóta viszont sorozatban hat meccsen maradt veretlen, igaz ebből csak hármat nyert meg. Minden sorozatot figyelembe vége a legutóbbi hat tétmérkőzéséből mindössze hármat nyertek meg Lionel Messiék. 

A Colorado Rapids stadionjába 75 824 néző látogatott ki, ami minden idők második legnagyobb nézettsége az MLS-ben. Az Inter Miami remek első félidőt zárt, előbb Lionel Messi büntetőjével szerzett vezetést, majd a félidő végén egy szép jobboldali akció végén German Berterame duplázta meg a vendégek előnyét.

A második félidőben aztán négy perc alatt egyenlít a Colorado: előbb egy kontra végén Rafael Navarro lő a 14 méterről a bal alsóba, aztán Darren Yapi lőtt a rövid alsóba. A 70. percben beállt Pintér Dániel is, de a győztes gól Messi nevéhez fűződik. Az argentin két védő között lőtt ballal a jobb felső sarokba.

A hajrában még Yannick Brightot kiállította a játékvezető, de az Inter Miami tíz emberrel is megőrizte előnyét és győzelmével feljött a második helyre keleten. Pintér Dánielnek ez volt sorozatban az ötödik bajnokija, amin szerepet kapott.

Légiósok
5 órája

Több mint 75 ezer néző előtt játszott Pintér Dániel és az Inter Miami (Fotó: Getty Images)

EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Toronto FC–Austin FC 3–3 (Sallói 52., Layrea 68., Franklin 88., ill. Bell 29., Facundo Torres  78., C. Ramírez 82.)
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, az 52. percben ő szerezte csapata első gólját.
Colorado Rapids–Inter Miami 2–3 (Rafael Navarro 58., Yapi 62., ill. Messi 18., 79. – az elsőt 11-esből, Berterame 45+5.)
Miami: Pintér Dániel a 70. percben állt be csereként.
Vasárnap, 1.30: New England Revolution–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel

Legfrissebb hírek

Légiósok
5 órája

Angol labdarúgás
2026.04.17. 23:07

Légiósok
2026.04.17. 10:35

Spanyol labdarúgás
2026.04.16. 18:22

Légiósok
2026.04.16. 15:35

Légiósok
2026.04.15. 15:08

Minden más foci
2026.04.15. 07:55

Légiósok
2026.04.14. 18:23
Ezek is érdekelhetik