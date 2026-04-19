Pintér Dániel ismét csereként állt be, elszórakozta kétgólos előnyét, de mégis nyert az Inter Miami – videó
Az MLS alapszakaszának első fordulóján kikapott az Inter Miami, azóta viszont sorozatban hat meccsen maradt veretlen, igaz ebből csak hármat nyert meg. Minden sorozatot figyelembe vége a legutóbbi hat tétmérkőzéséből mindössze hármat nyertek meg Lionel Messiék.
A Colorado Rapids stadionjába 75 824 néző látogatott ki, ami minden idők második legnagyobb nézettsége az MLS-ben. Az Inter Miami remek első félidőt zárt, előbb Lionel Messi büntetőjével szerzett vezetést, majd a félidő végén egy szép jobboldali akció végén German Berterame duplázta meg a vendégek előnyét.
A második félidőben aztán négy perc alatt egyenlít a Colorado: előbb egy kontra végén Rafael Navarro lő a 14 méterről a bal alsóba, aztán Darren Yapi lőtt a rövid alsóba. A 70. percben beállt Pintér Dániel is, de a győztes gól Messi nevéhez fűződik. Az argentin két védő között lőtt ballal a jobb felső sarokba.
A hajrában még Yannick Brightot kiállította a játékvezető, de az Inter Miami tíz emberrel is megőrizte előnyét és győzelmével feljött a második helyre keleten. Pintér Dánielnek ez volt sorozatban az ötödik bajnokija, amin szerepet kapott.
EGYESÜLT ÁLLAMOK
MLS, alapszakasz
Toronto FC–Austin FC 3–3 (Sallói 52., Layrea 68., Franklin 88., ill. Bell 29., Facundo Torres 78., C. Ramírez 82.)
Toronto: Sallói Dániel végigjátszotta a mérkőzést, az 52. percben ő szerezte csapata első gólját.
Colorado Rapids–Inter Miami 2–3 (Rafael Navarro 58., Yapi 62., ill. Messi 18., 79. – az elsőt 11-esből, Berterame 45+5.)
Miami: Pintér Dániel a 70. percben állt be csereként.
Vasárnap, 1.30: New England Revolution–Columbus Crew
Columbus: Gazdag Dániel