Pintér Dániel ismét csereként állt be, elszórakozta kétgólos előnyét, de mégis nyert az Inter Miami – videó

Az MLS alapszakaszának első fordulóján kikapott az Inter Miami, azóta viszont sorozatban hat meccsen maradt veretlen, igaz ebből csak hármat nyert meg. Minden sorozatot figyelembe vége a legutóbbi hat tétmérkőzéséből mindössze hármat nyertek meg Lionel Messiék.

A Colorado Rapids stadionjába 75 824 néző látogatott ki, ami minden idők második legnagyobb nézettsége az MLS-ben. Az Inter Miami remek első félidőt zárt, előbb Lionel Messi büntetőjével szerzett vezetést, majd a félidő végén egy szép jobboldali akció végén German Berterame duplázta meg a vendégek előnyét.

A második félidőben aztán négy perc alatt egyenlít a Colorado: előbb egy kontra végén Rafael Navarro lő a 14 méterről a bal alsóba, aztán Darren Yapi lőtt a rövid alsóba. A 70. percben beállt Pintér Dániel is, de a győztes gól Messi nevéhez fűződik. Az argentin két védő között lőtt ballal a jobb felső sarokba.

A hajrában még Yannick Brightot kiállította a játékvezető, de az Inter Miami tíz emberrel is megőrizte előnyét és győzelmével feljött a második helyre keleten. Pintér Dánielnek ez volt sorozatban az ötödik bajnokija, amin szerepet kapott.