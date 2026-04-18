A Frankfurt sem tudta feltartóztatni a Lipcsét

A Lipcse remek formában, a legutóbbi három bajnokiját megnyerve látogatott az Eintracht Frankfurt otthonába. Ole Werner együttesében azonban ezúttal nem volt ott Willi Orbán, aki combsérülés miatt hiányzott, míg Gulácsi Péter ezúttal is a kispadon ült.

A szászországiak a 27. percben szereztek a vezetést, Yan Diomande a jobb oldalon kapott labdát, majd remek egyéni alakítással becselezte magát a tizenhatoson belülre, és be is vette Zetterer hálóját. De csak hat percig volt előnyben a Lipcse, ekkor Arnaud Kalimuendo beadását Ajub Amaimuni ugyan eltörte, de így lett jó Hugo Larssonnak, aki közelről a kapuba fejelt.

A 70. percben ismét a Lipcsénél volt az előny: Antonio Nusa balról húzott középre, 17 méterről lőtt, az addig remekül védő Zetterer kicsit mellényúlt a labdának, így az a kezéről a jobb sarokba vágódott. A 80. percben eldöntötték a meccset a vendégek, Nusa labdáját a nem sokkal korábban pályára lépett Harder Zetterer lába között gurította a hálóba.

A lipcseiek sorozatban negyedszer nyertek, míg Albert Rierával először maradt alul hazai pályán az Eintracht.

NÉMET BUNDESLIGA

30. FORDULÓ

Eintracht Frankfurt–RB Leipzig 1–3 (H. Larsson 34., ill. Y. Diomande 27., Nusa 70., Harder 80.)

Korábban:

Bayer Leverkusen–Augsburg 1–2 (Schick 12., ill. Rieder 15., 90+7. – utóbbit 11-esből)

Hoffenheim–Borussia Dortmund 2–1 (Kramaric 41., 90+8. – mindkettőt 11-esből, ill. Guirassy 87.)

Union Berlin–Wolfsburg 1–2 (Burke 86., ill. P. Wimmer 11., Pejcinovic 46.)

Werder Bremen–Hamburg 3–1 (Stage 37., 57., Puertas 90+1., ill. Glatzel 41.)

Kiállítás: Otele (79. – Hamburg)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

St. Pauli–1. FC Köln 1–1 (Mets 69., ill. Waldschmidt 86. – 11-esből)

VASÁRNAP

15.30: Freiburg–Heidenheim (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

19.30: Mönchengladbach–Mainz (Tv: Arena4)