Szalah De Bruyne, Mbappé Haaland ellen – 12 vb-meccs, amelyet nem érdemes kihagyni

A-CSOPORT

MEXIKÓ–DÉL-AFRIKA

1. forduló, június 11., csütörtök, 21.00

Mexikóváros, Azték Stadion

2010 után ezúttal is Mexikó és Dél-Afrika játssza a világbajnokság nyitómeccsét, csak ezúttal nem utóbbi a torna házigazdája, hanem az előbbi. 16 éve 1–1-es döntetlent játszottak a csapatok, később az amerikai csapat csoportmásodikként továbbment. Mexikó sorozatban hét tornán is a nyolcaddöntőig jutott, majd Katarban már a csoportkör jelentette a végállomást. A továbbjutás tehát a minimum elvárás Mexikóban, de egy jó rajttal akár megtörhetnék az 1986 óta tartó átkot is. Ráadásul a nyitómeccs mindig különleges, mert megadja a torna alaphangját.

Dél-Afrika 2010 után ismét nyitómeccset játszik Mexikóval (Fotó: Getty Images)

B-CSOPORT

SVÁJC–KANADA

3. forduló, június 24., szerda, 21.00

Vancouver, BC Place

A másik társházigazdának, Kanadának is elvárás a továbbjutás a csoportkörből, míg a csoport legnagyobb esélyese Svájc, amely a legutóbbi öt tornán négyszer is nyolcaddöntőig jutott. Most mindkét válogatott szeretne szintet lépni, és ebben fontos mérföldkő lehet az egymás elleni mérkőzésük, amely minden bizonnyal a csoportelsőségről dönt. A nagyobb nevek Kanadában játszanak, de a rutin a komplettebb, több elit szinthez tartozó játékossal rendelkező Svájc mellett szól.

C-CSOPORT

BRAZÍLIA–MAROKKÓ

1. forduló, június 14., vasárnap, 0.00

New York, New York/New Jersey Stadion

Katarban csodát tett Marokkó, és történelme során először bejutott a négy közé, ellenben Brazília a 2002-es végső győzelem óta csak egyszer ment az elődöntőig, ami a rekordgyőztes szintjén komoly gödörnek számít. Ha valaki, akkor a válogatott élére kinevezett Carlo Ancelotti képes lehet újraszervezni a selecaót és elbírni az egókkal. Jó erőfelmérő lehet az első fordulós Marokkó elleni összecsapás, amely a csoportelsőségről is dönthet. Ráadásul a csoportkör egyik legizgalmasabb párbaja lehet a Vinícius Júnior és Asraf Hakimi közti csörte. A vb-k történelme során még egyszer sem jutott el egy afrikai válogatott kétszer egymás után a legjobb nyolcig, Marokkónak viszont jó esélye van elsőként megtörni ezt a rossz sorozatot.

D-CSOPORT

EGYESÜLT ÁLLAMOK–TÖRÖKORSZÁG

3. forduló, június 26., péntek, 4.00

Los Angeles, Los Angeles Stadion

Két eltérő stílusú, az elitbe igyekvő válogatott találkozik jó eséllyel a csoportelsőségért. A Mauricio Pochettino vezette társházigazda amerikai csapat fáradhatatlan, gyors, fegyelmezetten támad le, és jól kontrázik. Viszont az MLS-hez hasonlóan a válogatott védekezése sem túl acélos. Az amerikai álom a negyeddöntő, ami eddig csak kétszer jött össze, de a hazai pálya előnye segíthet elérni a célokat. Öt kihagyott torna után tért vissza a világbajnokságra Törökország, amely a 2002-es bronzérmet nyert csapat óta nem látott potenciállal rendelkezik. Arda Güler még csak 21 éves, de máris vezére a Vincenzo Montella vezette együttesnek. Tehát két csapat a világelit alatt, amelyben elöl ott van a hatalmas támadópotenciál, hátul pedig a hibák. Los Angelesben általában napos idő jellemző, de ebből ezen a meccsen akár nagyobb gólzáporra is számítani lehet.

E-CSOPORT

ECUADOR–NÉMETORSZÁG

3. forduló, június 25., csütörtök 22.00

New York, New York/New Jersey Stadion

A világbajnokságon 2002-ben debütált Ecuadornak csak egyszer sikerült továbblépnie a csoportkörből, viszont a dél-amerikai selejtezősorozatot hárompontos levonással is könnyedén abszolválta és a címvédő Argentína mögött a második helyről jutott ki, ami mindenképp figyelemre méltó. Ecuador a kevés válogatott egyike, ahol inkább hátul vannak a nagyobb nevek. A Pervis Estupinán, Piero Hincapié duó fémjelezte védelem komoly erőpróbát kap Németország személyében. A 2014-es győztes a legutóbbi két alkalommal a csoportkörből sem lépett tovább. Julian Nagelsmann csapata hemzseg a tehetséges játékosoktól, kérdés, ez mire lesz elég a közel két éve veretlen Ecuador ellen.

Alexander Isak és Virgil van Dijk a világbajnokságon egymás ellen lépnek pályára (Fotó: Getty Images)

F-CSOPORT

HOLLANDIA–SVÉDORSZÁG

2. forduló, június 20., szombat, 19.00

Houston, Houston Stadion

A 2010-es ezüstérem és a 2014-es bronzérem után sokan azt várták, hogy a következő években Hollandia megteszi a hiányzó lépést a csúcs felé, ehelyett 2018-ban ki sem jutott a tornára, míg Katarban a legjobb nyolc jelentette a végállomást. Ellenben a Graham Potter vezette svéd válogatott korábban ritkán látható magas potenciállal rendelkezik. A PL-ből érkező edző az angol bajnokság elitcsapataiban játszó játékosokból álló támadósorral dolgozhat: Anthony Elanga (Newcastle United), Viktor Gyökeres (Arsenal) és Alexander Isak (Liverpool). A svéd támadósor és a holland védelem csatája emiatt különösen izgalmas lesz, hiszen a narancsmezeseknél a hét behívott védőből hatot ad PL, köztük Virgil van Dijket (Liverpool), Nathan Akét (Manchester City), Micky van de Vent (Tottenham) és Jurrien Timbert (Arsenal).

G-CSOPORT

BELGIUM–EGYIPTOM

1. forduló, június 15., hétfő, 21.00

Seattle, Seattle Stadion

Szintén két PL-legenda köré húzható fel a G-csoport rangadója, amelyen a Mohamed Szalah fémjelezte Egyiptom néz szembe a Kevin De Bruynét a soraiban tudó Belgiummal. Az európai csapat legjobb generációja a csúcsán is csak egy harmadik hellyel vigasztalódhatott, szépen lassan érkeznek az új korosztály képviselői, de még vannak hírmondók a korábbi évtizedből. Egyiptom csak egyszer, 1934-ben játszott az egyenes kiesés szakaszban, ez a minimum elvárás, és Szalah mellett Omar Marmus lehet ennek a sikernek a záloga, a csoportgyőzelemért viszont aligha lehetnek harcban. A belgáknál a kulcsjátékosok nagy része Olaszországban játszik (De Bruyne, Charles De Ketelaere, Romelu Lukaku, Alexis Saelemaekers), míg a stabilitást a kapuban mindig megbízhatóan teljesítő Thibaut Courtois adja meg. A belga kapus ellen tízszer játszott eddig Szalah, mérlege három győzelem, két döntetlen és öt vereség, ezeken három gólt szerzett.

Federico Valverde több barcelonai riválissal is szembenéz a világbajnokságon (Fotó: Getty Images)

H-CSOPORT

URUGAY–SPANYOLORSZÁG

3. forduló, június 27., szombat, 2.00

Guadalajara, Guadalajara Stadion

A Barcelonánál és Spanyolországnál úgy tűnik, beköszöntött az újabb aranygeneráció, a katalánok nyolc játékost adnak Luis de la Fuente keretébe. A spanyolok a várakozások szerint az első két körben gólfesztivált rendeznek (Zöld-foki-szigetek, Szaúd-Arábia), aztán jöhet az Uruguay elleni megmérettetés. Nehéz kiszámítani, mi várható a dél-amerikai válogatottól, a negyedik helytől a csoportkörös búcsúig minden volt az elmúlt négy tornán. Marcelo Bielsa elsősorban Federico Valverdére építhet, aki ismét szembenéz Pedrivel és a fél Barcelonával, de ezúttal van egy beépített embere Ronald Araújo személyében.

I-CSOPORT

NORVÉGIA–FRANCIAORSZÁG

3. forduló, június 26., péntek, 21.00

Boston, Boston Stadion

A 2010-es évek Cristiano Ronaldo és Lionel Messi összehasonlításáról szóltak. Miután mindkét sztár elhagyta Európát, sokan úgy gondolták, hogy Erling Haaland és Kylian Mbappé versenye tölti be ezt a szerepet. A francia a Real Madridhoz szerződött, és ugyan a norvég nem ment a Barcelonához, de a Manchester Cityvel így is minden évben találkoznak a Bajnokok Ligájában, most pedig a világbajnokságon is. A legutóbbi két tornán egyaránt döntőig jutó franciák keretében ezúttal sincs gyenge pont, még a kimaradókból is egy éremre esélyes csapatot lehetne összerakni. Norvégiát sem kell félteni, Haaland mellett egyebek mellett Martin Ödegaard, Alexander Sörloth szerepel a támadósorban, míg a széleken Antonio Nusa és Oscar Bobb rohamoznak. Jól mutatja a norvég csapat erejét, hogy 2024 óta tétmeccseket számítva tízmeccses veretlenségi sorozattal érkezik a vb-re, amelyre az olaszokat megelőzve jutott ki.

Erling Haaland és Kylian Mbappé a Bajnokok Ligája után a vb-n is megmérkőznek (Fotó: Getty Images)

J-CSOPORT

ARGENTÍNA–AUSZTRIA

2. forduló, június 22, hétfő, 19.00

Dallas, Dallas Stadion

1998 óta először jutott ki Ausztria a világbajnokságra, ahol egy csoportba került a címvédő Argentínával. A német Ralf Rangick vezette osztrák keretben 16 játékos érkezik a német Bundesligából, a továbbjutás alapkövetelmény, de egy jobb kiemeléssel nagyobbat is álmodhatnak. Ehhez jól jöhet egy pontszerzés Argentína ellen, ami nem is tűnik elképzelhetetlennek, Lionel Messiék a legutóbbi két világbajnokságon lejátszott hat csoportmeccsük felét nyerték meg. Mivel a hétszeres aranylabdás közelít a negyvenhez, így előfordulhat, hogy a címvédő ezúttal sem a csoportkörre helyezi a legnagyobb hangsúlyt, bár egy olyan válogatottban, amelyben hat Atlético Madrid-játékos szerepel, nehéz elképzelni a lazsálást.

K-CSOPORT

KOLUMBIA–PORTUGÁLIA

3. forduló, június 28., vasárnap, 1.30

Miami, Miami Stadion

Lionel Messi mellett a hatodik világbajnokságára készül Cristiano Ronaldo is, aki az utolsó lehetőségbe kapaszkodik, hogy megszerezze a hőn áhított hiányzó vb-trófeát a gyűjteményéből. A 41 éves sztárt a Bruno Fernandes, Vitinha, Bernardo Silva hármas támogatja, de így sem lehetne azt mondani, hogy orrnehéz lenne Roberto Martínez csapata, hisz a Manchester City (Rúben Dias, Matheus Nunes), a Manchester United (Diogo Dalot), a PSG (Nuno Mendes) és a Barcelona (Joao Cancelo) is ad játékost a védelembe. A másik oldalon a sötét lóként emlegetett Kolumbia van, akiknél Luis Díaz és Luis Suárez is karrierje legjobb idényén van túl. A csoportkör utolsó előtti idősávjában lejátszott meccs az előzetes várakozások szerint az első helyről dönt majd, a vesztes a következő körben az angol, horvát kettős közül kaphat ellenfelet.

L-CSOPORT

ANGLIA–HORVÁTORSZÁG

1. forduló, június 17., szerda, 22.00

Dallas, Dallas Stadion

Hasonló a helyzet az L-csoportban is, a kvartett első helyezettje a csoportharmadik ellen folytatja, a második viszont rögtön a 16 közé jutásért kemény csatára számíthat. Az angolok egy német edzővel próbálják 60 év után ismét elhódítani a világbajnoki trófeát. Thomas Tuchel nem mindig a legnagyobb neveket hívta be, hanem egy ütőképes, komplett keretet válogatott össze, amely bárki ellen felveheti a versenyt. Az első körben rögtön jön a horvátok elleni erőpróba, akik a 2018-as elődöntőben megverték a szigetországiakat. Luka Modric madridi utódja, Jude Bellingham ellen játszik, míg az Arsenallal bajnoki címet nyerő Bukayo Saka a Manchester Cityben játszó Josko Gvardiollal nézhet farkasszemet.