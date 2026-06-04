Serena Williams 25 évvel fiatalabb játékos oldalán tér vissza

Serena Williams a korábbi sajtóhíreknek megfelelően a nála 25 évvel fiatalabb Victoria Mboko oldalán tér vissza a jövő heti, londoni tenisztornán.
A 44 esztendős amerikai legenda kedden jelentette be, hogy újra ütőt ragad és női párosban ismét rajthoz áll. Csütörtökön az is biztossá vált, hogy a jövő heti, londoni viadalon a 19 éves, a világranglistán kilencedik kanadai Mboko lesz a partnere.
„A királynő visszatért” – írta közösségi oldalán a tinédzser egy, Williamsszel közös fotójához. Mboko azt is közölte, megtiszteltetés számára, hogy egy ilyen legendával játszhat együtt.
Az egyéniben 23-szoros Grand Slam-győztes Williams 2022-ben vonult vissza.
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