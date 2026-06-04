Serena Williams 25 évvel fiatalabb játékos oldalán tér vissza

A 44 esztendős amerikai legenda kedden jelentette be, hogy újra ütőt ragad és női párosban ismét rajthoz áll. Csütörtökön az is biztossá vált, hogy a jövő heti, londoni viadalon a 19 éves, a világranglistán kilencedik kanadai Mboko lesz a partnere.

„A királynő visszatért” – írta közösségi oldalán a tinédzser egy, Williamsszel közös fotójához. Mboko azt is közölte, megtiszteltetés számára, hogy egy ilyen legendával játszhat együtt.

Az egyéniben 23-szoros Grand Slam-győztes Williams 2022-ben vonult vissza.