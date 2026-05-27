Nemzeti Sportrádió

Kézilabda: tíz magyar góllal nyert a Metz

2026.05.27. 23:05
null
Albek Anna öt gólig jutott (Fotó: Metz Handball)
Címkék
kézilabda légiósok Albek Anna
Albek Anna és Vámos Petra öt-öt góllal járult hozzá a Metz HB 32–31-es győzelméhez a Plan-de-Cuques otthonában a francia női kézilabda-bajnokság szerdai játéknapján. A liga honlapja szerint a jobbátlövő hét, az irányító hat kísérletből szerezte az öt találatát. A Metz jövő szombaton a román CSM Bucuresti-tel játszik a Bajnokok Ligája budapesti elődöntőjében.

Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB továbbra is harcban áll a francia bajnokság bronzérmének megszerzéséért, ugyanis 30–19-re nyert a sereghajtó Le Havre AC otthonában. Ezzel egyben eldőlt, hogy fennállása során először kiléphet a nemzetközi kupaporondra.

Ogonovszky Eszter egyszer volt eredményes a címvédő Super Amara Bera Berában, amely házigazdaként meglepetésre 23–19-re kikapott a Rocasa Gran Canariától a spanyol női bajnokság döntőjének első meccsén.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a – szlovák-cseh közös bajnokságban, a MOL Extraligában aranyérmes – Dunaszerdahely hazai pályán 38–30-ra nyert a bajnok MSK Iuventa Michalovce ellen a szlovák élvonal rájátszásának utolsó fordulójában, így a második helyen zárt. Farkas Júlia és Bánfai Kíra öt-öt, Mistina Kitty, Élő Beatrix és Pénzes Mónika egy-egy góllal járult hozzá a sikerhez.

Bognár Alex két góllal segítette 42–38-as győzelemhez az RK Celje PL csapatát a címvédő RD LL Grosist Slovan otthonában a szlovén férfiliga döntőjének első meccsén.

Hanusz Egon két találata ellenére a Cesson-Rennes otthon 37–31-re kikapott a Sélestattól a francia férfiligában.

 

kézilabda légiósok Albek Anna
Legfrissebb hírek

Heti légióskörkép: Baráth gólpassza mellett szürreális gólt szerzett

Légiósok
2026.05.25. 10:28

Európai kézilabdaligák: Albek és Vámos csapata nyerte a Francia Kupát

Kézilabda
2026.05.24. 21:54

Szalah gólpasszal zárta le liverpooli pályafutását, a „vörösök” döntetlennel harcolták ki a BL-indulás jogát

Angol labdarúgás
2026.05.24. 19:02

Keresztes Krisztián tovább élné az álmait Skóciában

Légiósok
2026.05.24. 10:53

„Meglátjuk, lesz-e lehetőségünk megtartani”– Szalai Attila jövőjéről beszélt edzője

Légiósok
2026.05.24. 09:37

Európai kézilabdaligák: Ogonovszky Eszter csapata döntős a spanyol élvonalban

Kézilabda
2026.05.24. 00:17

Szoboszlai Dominik: Most az egyéni elismerések jöttek, de az összeset elcseréltem volna egy kupára

Angol labdarúgás
2026.05.22. 21:44

Férfi kézi: hat játékosától elköszönt a Győr

Kézilabda
2026.05.22. 15:03
Ezek is érdekelhetik