Kézilabda: tíz magyar góllal nyert a Metz

Szabó Edina vezetőedző együttese, a Saint-Amand HB továbbra is harcban áll a francia bajnokság bronzérmének megszerzéséért, ugyanis 30–19-re nyert a sereghajtó Le Havre AC otthonában. Ezzel egyben eldőlt, hogy fennállása során először kiléphet a nemzetközi kupaporondra.

Ogonovszky Eszter egyszer volt eredményes a címvédő Super Amara Bera Berában, amely házigazdaként meglepetésre 23–19-re kikapott a Rocasa Gran Canariától a spanyol női bajnokság döntőjének első meccsén.

Debre Viktor vezetőedző csapata, a – szlovák-cseh közös bajnokságban, a MOL Extraligában aranyérmes – Dunaszerdahely hazai pályán 38–30-ra nyert a bajnok MSK Iuventa Michalovce ellen a szlovák élvonal rájátszásának utolsó fordulójában, így a második helyen zárt. Farkas Júlia és Bánfai Kíra öt-öt, Mistina Kitty, Élő Beatrix és Pénzes Mónika egy-egy góllal járult hozzá a sikerhez.

Bognár Alex két góllal segítette 42–38-as győzelemhez az RK Celje PL csapatát a címvédő RD LL Grosist Slovan otthonában a szlovén férfiliga döntőjének első meccsén.

Hanusz Egon két találata ellenére a Cesson-Rennes otthon 37–31-re kikapott a Sélestattól a francia férfiligában.