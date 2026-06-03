Bolla Bendegúz: Elértem, hogy a Rapidnál vezérként tekintsenek rám

– Hullámvasutazás volt a Rapid idénye. Hogyan élte meg?

– Az évad elején jól ment a játék, jöttek az eredmények a bajnokságban, a kupában és a Konferencialigában, aztán nagy visszaesés következett – idézte fel a 2025–2026-os évadot lapunk érdeklődésére Bolla Bendegúz, az SK Rapid 26 éves, 36-szoros magyar válogatott szélsője, aki az interjú idején már Székesfehérváron tartózkodott, és készült a válogatott edzéseire. – A mai napig nem találok magyarázatot erre, teljes fejetlenség uralkodott a csapaton belül, emiatt a vezetőség az edzőváltás mellett döntött. Az idény végén mentettük a menthetőt az európaikupa-rájátszással, a minimális célt elértük azzal, hogy indulunk a Konferencialiga-selejtezőben a nyáron. Őszintén szólva a valódi tervünket nem valósítottuk meg, pedig még márciusban is visszakapaszkodtunk a bajnokságban, egy pontra voltunk az első helytől. Aztán megint rosszabb szériába sodródtunk, onnantól szinte biztos volt, hogy a felsőház alja lesz a végállomás.

– Tavaly még Konferencialiga-negyeddöntőt játszottak, az idén a Rapid rendkívül gyenge teljesítménnyel utolsó lett a ligaszakaszban. Hogyan következhetett ekkora fordulat?

– Nagyon rosszul néz ki a hat meccsen szerzett egy pont és az utolsó hely. Csak ismételni tudom magam, értetlenül állok az előtt a két-három hónap előtt, hiszen jól kezdtük az idényt, majd hirtelen minden összedőlt.

– Hogyan értékeli a saját teljesítményét?

– Szerintem kiegyensúlyozott volt, már elértem arra a szintre a csapaton belül, hogy mindenki az egyik vezérként tekint rám, ezért minden meccsen és edzésen ennek megfelelően próbálok teljesíteni, hozni, amit elvárnak. Ez sikerült, jól zártam az évadot, és nagyszerű, hogy az európai kupaindulás is megvan.

– A statisztikáiból kitűnik, hogy lényegesen több cselt mutatott be az előző idényhez képest, és beadásainak száma is jelentősen megnövekedett. Fejlődés vagy új edzői intelmek segítették elő ezeket a változásokat?

– Mindkettőnek köszönhető, az előző edzőnél, Peter Stögernél is kicsit feljebb játszottam a jobb oldalon, mint a megelőző évben – és szabadabban. Az új trénernél, Johannes Hoff Thorupnál pedig az egész jobb oldalt én játszom be, ezért többet vállalkozom, és még inkább vezérré váltam.

– A válogatottban továbbra is stabil a helye, mit gondol, 2026-ban melyik pozícióban számít önre Marco Rossi szövetségi kapitány?

– Az előző két felkészülési meccsből kiindulva jobbhátvédként, hosszú távon vélhetően ott számít rám a mester. Loic Nego szerepelt ott elsősorban az elmúlt években, valószínűleg vele kell megharcolnom, de Osváth Attila is stabil kerettag egy ideje. Szívesen játszottam előrébb is, a vb-selejtezőben ott is szerepet kaptam, nem áll messze tőlem a támadóbb szerepkör sem. Nyilván a helyem a formációtól és a játékosok formájától is függ.

– Július óta hétről hétre megállás nélkül játszik, jólesik még ez a két felkészülési meccs szokatlanul hosszú összetartással?

– Ráadásul a Rapidnál nem számoltunk azzal, hogy még két mérkőzéssel többet kell teljesítenünk a rájátszás miatt… Egy hetet most pihentem, a válogatottra pedig egyáltalán nem teherként gondolok, minél jobb felkészülés kell az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre. A Rapiddal megbeszéltem, hogy a két felkészülési találkozó után kapok két hét pihenőt, de nemsokára kezdődik az Osztrák Kupa és a Konferencialiga-selejtező második fordulója, tehát a felkészülésbe hamar bekapcsolódom. Azért az elmúlt években hozzászoktam ehhez a tempóhoz, nem újdonság.

– Ezek szerint Bécsben folytatja…

– A Rapid lehívta a szerződésem harmadik évét, tehát úgy készülök, hogy ott kezdem az idényt. Továbbra is az a célom, hogy az együttes egyik vezéreként futballozzak, szeretném minél jobb teljesítménnyel segíteni a csapatot a következő évadban.