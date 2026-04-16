Nemzeti Sportrádió

Kovács Bendegúz gólpasszal debütált, az AZ döntetlennel búcsúzott a Konferencialigától

B. A. P.
2026.04.16. 20:40
Kovács Bendegúz (pirosban) gólpasszal debütált az AZ felnőttcsapatában (Fotó: Getty Images)
Címkék
Kl-negyeddöntő Konferencialiga Kovács Bendegúz AZ Alkmaar Sahtar Doneck
A Konferencialiga-negyeddöntő visszavágóján a Sahtar Doneck az AZ vendégeként elért 2–2-es döntetlennel bejutott az elődöntőbe. A hollandoknál gólpasszal debütált a csereként beálló Kovács Bendegúz.

Kovács Bendegúz harmadszor volt az AZ felnőttcsapatának keretében, a Sahtar Doneck elleni visszavágón a cserék között kapott lehetőséget. Az első félidőben az odavágón háromgólos győzelmet arató ukránok akarata érvényesült, a hazaiak mindössze három lövésig jutottak, abból egy találta el a kaput. A szünet után már labdabirtoklás terén jobban állt a holland csapat, de a Sahtar szerzett vezetést: az 58. percben Kaua Elias passzát Alisson vágta a bal alsóba.

Öt percre rá Leeroy Echteld vezetőedző kettős cserét eszközölt, beállt karrierje első felnőttmérkőzésére Kovács Bendegúz. Mint ismert, a 19 éves magyar csatár decemberben még az U19-es holland bajnokságban szerepelt, onnan a góllövőlistát vezetve léptették fel a másodosztályban szereplő AZ U21-hez (Jong AZ), most pedig nemzetközi mérkőzésen debütált a felnőttek között.

A 73. percben egy másik csereember, Isak Jensen 18 méterről értékesített egy szabadrúgást jobbal a jobb kapufa segítségével. Hét perc elteltével már a vezetést is átvette az AZ, egy jobb oldali beívelést Kovács Bendegúz fejjel lekészített, Matej Sin pedig 11 méterről lőtt kapással ballal a jobb kapufa mellé. Nem sokáig örülhettek a hollandok, a csereként beálló Lucas Ferreira szerzett labdát a saját térfelének közepén, harminc métert vezette a labdát, majd kiugratta Luca Meirellest, a szintén csereként beálló brazil a kapus lábai között egyenlített. A Sahtar Doneck 5–2-es összesítéssel jutott tovább az elődöntőbe.

KONFERENCIALIGA
NEGYEDDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
AZ (holland)–Sahtar Doneck (ukrán) 2–2 (Jensen 73., Sin 80., ill. Alisson 58., Luca Meirelles 83.)
Továbbjutott a Sahtar Doneck, 5–2-es összesítéssel
KÉSŐBB
21.00: Fiorentina (olasz)–Crystal Palace (angol)
Az első mérkőzésen: 0–3
21.00: AEK Athén (görög)–Rayo Vallecano (spanyol)
Az első mérkőzésen: 0–3
21.00: Strasbourg (francia)–Mainz (német) (Tv: Sport1)
Az első mérkőzésen: 0–2

 

Ezek is érdekelhetik