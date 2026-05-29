Mocsi Attila: Nehéz idényem volt, de erősebb lettem

– A közösségi oldalára azt írta, nehéz idényen van túl. Hogy értette?

– Nekem és a csapatnak is az volt, a novemberi edzőváltás után kerültem igazán rossz helyzetbe – mondta lapunknak Mocsi Attila, a Rizespor 25 esztendős, háromszoros válogatott védője.

– Három éve szerződött a török élvonalbeli klubba, de ebben az évadban fordult elő először, hogy a kispadra szorult, ráadásul sérülés is hátráltatta.

– Való igaz, nem volt könnyű… Recep Ucar vezetőedző decemberi érkezésével kikerültem a csapatból, nem kaptam meg az esélyt a bizonyításra. Végül egy sárga lapos eltiltás segített rajtam… Két hónap elteltével szerepeltem ismét bajnokin a kezdőben, s rögtön gólt szereztem a Samsunspor elleni győztes meccsen. Ezt követően benn maradtam a csapatban, és jó teljesítményt nyújtottam. Hosszú volt a kispadon töltött két hónap, de erősebben tértem vissza.

– Mentálisan ez volt pályafutása eddigi legnehezebb időszaka?

– Egyértelműen, mert új helyzetbe csöppentem, de legalább a csapattársaim végig mellettem voltak. Az elején nehezen kezeltem a szituációt, ám egy-két hét után átállítottam az agyamat, és roppant keményen dolgoztam, hogy visszakerüljek. Ez a kemény munka a bajnokság hajrájára kifizetődött.

– Az írek ellen Budapesten novemberben elveszített, kijutásról döntő vb-selejtező után sokakhoz hasonlóan ön is kapott hideget-meleget.

– Benne voltam a mindent eldöntő kapott gólban, de kiélezett szituáció alakult ki a kapunk előtt. Sokáig szomorkodtam, azonban jól kezeltem a helyzetet, tovább tudtam lépni.

– Ilhan Palut vezetőedző idején érkezett a Rizesporhoz, alapember volt nála, de az ősszel menesztette a klub. Hogyan élte meg ezt?

– Ő vitt a csapathoz, maximálisan éreztem a bizalmát, kitűnő kapcsolat alakult ki közöttünk. Bármennyire is szerettem vele együtt dolgozni, a csapatnak és neki is szüksége volt a váltásra. A játékosok kedvelték, de ő is érezte, megtört valami. Felmondott, talán kicsit elfáradt a kapcsolat. Utólag már lehet tudni, jót tett nekünk és neki is ez a lépés, mi végül a nyolcadikok lettünk, ő pedig a Fenerbahcét és a Besiktast is kiejtve kupadöntőbe vezette a Konyasport, szép eredményt elérve ezüstérmet szerzett.

– Említette, hogy nyolcadikok lettek. Érdekes, de negyvenegy pontot szerezve ez a legjobb idénye a pozíciót tekintve. Tavaly negyvenkilencet, azelőtt ötvenet gyűjtöttek, viszont csak kilencedikek lettek mindkét alkalommal.

– A nyolcadik hely reális, de a keretünk erőssége alapján előrébb is végezhettünk volna. Talán kis extrával feljebb is léphettünk volna, ám bőven voltak hullámvölgyeink az évadban.

– Most következhet a jól megérdemelt pihenés?

– Sohasem volt még ilyen hosszú nyári szünetem, hat hét múlva kezdjük a munkát. Addig is igyekszem kipihenni magamat, feltöltődni és százszázalékos erőállapotban kezdeni a felkészülést.

– A Rizespornál jelentkezik edzésre a nyáron?

– Egyelőre fogalmam sincs. Szerződésem van a klubbal, de bármi előfordulhat…