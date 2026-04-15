A Kassa bejutott a Szlovák Kupa döntőjébe

DUDUCZ TIBOR
2026.04.15. 21:38
Döntős a Kassa (Fotó: FC Kassa)
Az FC Kassa a 2–2-es első találkozó után hazai pályán hosszabbítást követően 2–1-re legyőzte az Eperjest, így a többségi magyar tulajdonú klub bejutott a Szlovák Kupa (Slovnaft Cup) döntőjébe.

A kiegyenlített kezdés után a vezetést a vendégek szerezték meg. Egy beadás után Gabriel Barbosa térddel juttatta a labdát a hálóba. Fél óra játék után óriási helyzetet hagyott ki a brazil játékos, és a másik oldalon egyenlített a Kassa: Landing Sagna fejbe rúgta Sebastian Kósát, és a megítélt büntetőt Roman Cerepkai kis szerencsével kihasználta.

A szünet után fölényben játszott a hazai csapat, de csak az utolsó tíz percben került helyzetbe. A gólhoz közelebb álltak a vendégek, de Sagna és Jurij Medvedev kihagyták a helyzeteiket.

A hosszabbításban a mindent eldöntő gólt az egykori DAC-játékos, Milan Dimun szerezte, aki a 98. percben a tizenhatosról ballal remekül kilőtte a jobb sarkot.

A kassaiak a 9652 néző fantasztikus buzdításának is köszönhetően megőrizték egygólos előnyüket, és bejutottak a Szlovák Kupa döntőjébe.

„Ez fantasztikus siker. Tízezer néző jött ki a stadionba, nem akartunk nekik csalódást okozni. Nekik is köszönhetjük, hogy sikerült bejutnunk a döntőbe” – mondta Peter Cernák, az FC Kassa vezetőedzője.

A Kassa a fináléban a keddi elődöntő győztese, a zsolnai Zilina (amelyben Szánthó Regő is játszik) ellen lép pályára, a találkozóra május 1-jén kerül sor.

SZLOVÁK KUPA
ELŐDÖNTŐ, VISSZAVÁGÓ
Kassa–Eperjes 2–1 – hosszabbítás után
Kassa: Kovács Mátyás kezdett, a 74. percben lecserélték.

 

