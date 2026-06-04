Nemzeti Sportrádió

A Liverpool-szurkolók Szoboszlait választották az idény legjobbjának

P. GY. B. P. GY. B.
2026.06.04. 12:12
Szoboszlai Dominik (Fotó: Getty Images)
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légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik
Szoboszlai Dominik lett a Liverpool labdarúgócsapatának legjobbja a szurkolók szavazatai alapján.
Angol labdarúgás
2026.05.31. 15:12

Szoboszlai Dominik a szurkolóknál is bekerült a PL-idény álomcsapatába

A magyar válogatott csapatkapitányát egyetlen liverpooliként szavazták be az álomtizenegybe.

Szoboszlai Dominik lett a legjobb a Liverpoolnál a szurkolók szavazatai szerint.

A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több, mint kétharmadát begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést.

Szoboszlai a Liverpool 57 meccséből 53 alkalommal a pályán volt, mindannyiszor kezdőként lépett pályára. Minden sorozatot számítva 13 gólt szerzett, emellett 12 találatot előkészített. Az idény során ötször lett a hónap játékosa, és nyolc meccs után is a legjobbnak választották.

„Kiváló volt, akármilyen poszton játszott”, „Mindig az élre állt, amikor szükségünk volt rá, fontos gólokat szerzett”, „Állandóság, vezetői erények, szabadrúgások”, „Minden meccsen, minden percben a legjobbját adta Szobó. Sosem állt le. Ez az igazi Liverpool-szellem. Köszönjük, Szobó, hogy mindent beleadtál”, „Szabadrúgáskirály. Kell ennél több?” – olvashatóak a szurkolói vélemények a Liverpool honlapján.

 

légiósok Liverpool Szoboszlai Dominik
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