A Liverpool-szurkolók Szoboszlait választották az idény legjobbjának

Szoboszlai Dominik lett a legjobb a Liverpoolnál a szurkolók szavazatai szerint.

A klub hivatalos honlapjának híre szerint a magyar középpályás a szavazatok több, mint kétharmadát begyűjtötte, és először kapta meg ezt az elismerést.

Szoboszlai a Liverpool 57 meccséből 53 alkalommal a pályán volt, mindannyiszor kezdőként lépett pályára. Minden sorozatot számítva 13 gólt szerzett, emellett 12 találatot előkészített. Az idény során ötször lett a hónap játékosa, és nyolc meccs után is a legjobbnak választották.

„Kiváló volt, akármilyen poszton játszott”, „Mindig az élre állt, amikor szükségünk volt rá, fontos gólokat szerzett”, „Állandóság, vezetői erények, szabadrúgások”, „Minden meccsen, minden percben a legjobbját adta Szobó. Sosem állt le. Ez az igazi Liverpool-szellem. Köszönjük, Szobó, hogy mindent beleadtál”, „Szabadrúgáskirály. Kell ennél több?” – olvashatóak a szurkolói vélemények a Liverpool honlapján.