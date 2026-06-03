Farkas Erik akadémiai ösztöndíjas lett a Liverpoolnál

Az ösztöndíj, amely két évre szól, egyesíti az iskolai képzést az elitfutball szakmai követelményeivel.

Az aláíráson Dalglish egy emléksapkát is átnyújtott a fiatal labdarúgóknak. Az angol korosztályos válogatott Farkas Erik mellett Josh Abe, Zak Coxon, Joseph Dixon, Shadrach Ekiugbo, Japhecht Izekor Garan, Isiah Garin, Max Hawkins, James Hilditch, Charlie Huth, Daniel Majekodunmi és Charlie Phillips kapott ösztöndíjat.

Könnyen előfordulhat, hogy a kétéves periódus leteltével Farkas Erik profi szerződést kap a Liverpooltól, de az erről szóló tárgyalások – az Index információja szerint – még nem zárultak le.