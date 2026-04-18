Ligue 1: Negóék ezúttal sem tudtak nyerni, de legalább pontot szereztek idegenben

2026.04.18. 21:11
Loic Nego csereként kapott játéklehetőséget az Angers ellen (Fotó: Getty Images)
A francia élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Ligue 1) 30. fordulójában szombat este a Le Havre 1–1-es döntetlent játszott az Angers otthonában.

A két közvetlen rivális összecsapásán a Le Havre a 13. percben szerezte meg a vezetést, de még az első félidőben kiegyenlített az Angers. A 75. percben aztán megfogyatkozott a vendég együttes, az eredmény viszont már nem változott, maradt az 1–1-es döntetlent.

Loic Nego a kispadon kezdte az összecsapást, de 69. percben csereként pályára küldte edzője.

A Le Havre sorozatban harmadik mérkőzésén játszott 1–1-es döntetlent, és már a nyolcadik meccsén maradt nyeretlen.

A délutáni mérkőzésen a Lorient hazai pályán meglepetésre két góllal legyőzte a Marseille-t, amely így a forduló végére visszacsúszhat a tabella hatodik helyére. 

FRANCIA LIGUE 1
30. FORDULÓ
Angers–Le Havre 1–1 (Peter 28., ill. Boufal 13.)
Kiállítva: Sangante (75., Le Havre)
Lorient–Marseille 2–0 (Kacerisz 28., Dieng 58.)
KÉSŐBB
21.05: Lille–Nice
Vasárnap
15.00: Monaco–Auxerre 
17.15: Metz–Paris FC
17.15: Nantes–Brest
17.15: Strasbourg–Rennes
20.45: Paris SG–Lyon
Pénteken játszották
Lens–Toulouse 3–2 (Abdulhamid 61., Thomasson 67., Ganiou 90+1., ill. Cásseres 6., Koumbassa 13.)
Kiállítva: Gboho (17., Toulouse)

1. Paris SG27203461–23+38 63 
2. Lens29202757–29+28 62 
3. Lille29165849–34+15 53 
4. Marseille301641058–40+18 52 
5. Lyon29156843–29+14 51 
6. Rennes29148749–41+8 50 
7. Monaco291541050–43+7 49 
8. Strasbourg28127946–34+12 43 
9. Lorient301011940–44–4 41 
10. Toulouse301071341–42–1 37 
11. Brest281061237–43–6 36 
12. Paris FC298111037–45–8 35 
13. Angers30971426–40–14 34 
14. Le Havre306121225–38–13 30 
15. Nice29771534–56–22 28 
16. Auxerre29591523–37–14 24 
17. Nantes28471724–45–21 19 
18. Metz29362026–63–37 15 
AZ ÁLLÁS

 

 

