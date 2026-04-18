Ligue 1: Negóék ezúttal sem tudtak nyerni, de legalább pontot szereztek idegenben
A két közvetlen rivális összecsapásán a Le Havre a 13. percben szerezte meg a vezetést, de még az első félidőben kiegyenlített az Angers. A 75. percben aztán megfogyatkozott a vendég együttes, az eredmény viszont már nem változott, maradt az 1–1-es döntetlent.
Loic Nego a kispadon kezdte az összecsapást, de 69. percben csereként pályára küldte edzője.
A Le Havre sorozatban harmadik mérkőzésén játszott 1–1-es döntetlent, és már a nyolcadik meccsén maradt nyeretlen.
A délutáni mérkőzésen a Lorient hazai pályán meglepetésre két góllal legyőzte a Marseille-t, amely így a forduló végére visszacsúszhat a tabella hatodik helyére.
FRANCIA LIGUE 1
30. FORDULÓ
Angers–Le Havre 1–1 (Peter 28., ill. Boufal 13.)
Kiállítva: Sangante (75., Le Havre)
Lorient–Marseille 2–0 (Kacerisz 28., Dieng 58.)
KÉSŐBB
21.05: Lille–Nice
Vasárnap
15.00: Monaco–Auxerre
17.15: Metz–Paris FC
17.15: Nantes–Brest
17.15: Strasbourg–Rennes
20.45: Paris SG–Lyon
Pénteken játszották
Lens–Toulouse 3–2 (Abdulhamid 61., Thomasson 67., Ganiou 90+1., ill. Cásseres 6., Koumbassa 13.)
Kiállítva: Gboho (17., Toulouse)
|1. Paris SG
|27
|20
|3
|4
|61–23
|+38
|63
|2. Lens
|29
|20
|2
|7
|57–29
|+28
|62
|3. Lille
|29
|16
|5
|8
|49–34
|+15
|53
|4. Marseille
|30
|16
|4
|10
|58–40
|+18
|52
|5. Lyon
|29
|15
|6
|8
|43–29
|+14
|51
|6. Rennes
|29
|14
|8
|7
|49–41
|+8
|50
|7. Monaco
|29
|15
|4
|10
|50–43
|+7
|49
|8. Strasbourg
|28
|12
|7
|9
|46–34
|+12
|43
|9. Lorient
|30
|10
|11
|9
|40–44
|–4
|41
|10. Toulouse
|30
|10
|7
|13
|41–42
|–1
|37
|11. Brest
|28
|10
|6
|12
|37–43
|–6
|36
|12. Paris FC
|29
|8
|11
|10
|37–45
|–8
|35
|13. Angers
|30
|9
|7
|14
|26–40
|–14
|34
|14. Le Havre
|30
|6
|12
|12
|25–38
|–13
|30
|15. Nice
|29
|7
|7
|15
|34–56
|–22
|28
|16. Auxerre
|29
|5
|9
|15
|23–37
|–14
|24
|17. Nantes
|28
|4
|7
|17
|24–45
|–21
|19
|18. Metz
|29
|3
|6
|20
|26–63
|–37
|15