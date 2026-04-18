Ligue 1: Negóék ezúttal sem tudtak nyerni, de legalább pontot szereztek idegenben

A két közvetlen rivális összecsapásán a Le Havre a 13. percben szerezte meg a vezetést, de még az első félidőben kiegyenlített az Angers. A 75. percben aztán megfogyatkozott a vendég együttes, az eredmény viszont már nem változott, maradt az 1–1-es döntetlent.

Loic Nego a kispadon kezdte az összecsapást, de 69. percben csereként pályára küldte edzője.

A Le Havre sorozatban harmadik mérkőzésén játszott 1–1-es döntetlent, és már a nyolcadik meccsén maradt nyeretlen.

A délutáni mérkőzésen a Lorient hazai pályán meglepetésre két góllal legyőzte a Marseille-t, amely így a forduló végére visszacsúszhat a tabella hatodik helyére.

FRANCIA LIGUE 1

30. FORDULÓ

Angers–Le Havre 1–1 (Peter 28., ill. Boufal 13.)

Kiállítva: Sangante (75., Le Havre)

Lorient–Marseille 2–0 (Kacerisz 28., Dieng 58.)

KÉSŐBB

21.05: Lille–Nice

Vasárnap

15.00: Monaco–Auxerre

17.15: Metz–Paris FC

17.15: Nantes–Brest

17.15: Strasbourg–Rennes

20.45: Paris SG–Lyon

Pénteken játszották

Lens–Toulouse 3–2 (Abdulhamid 61., Thomasson 67., Ganiou 90+1., ill. Cásseres 6., Koumbassa 13.)

Kiállítva: Gboho (17., Toulouse)