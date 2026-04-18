Liga 2: Targovistén nyert a Sepsi OSK
Volt miért törlesztenie a Sepsinek szombati ellenfelével szemben, hiszen az augusztusban 1–1-re végződött alapszakasz-mérkőzést egy szabálytalannak vélt csere utáni óvással nyert meg a zöldasztalnál 3–0-ra a Chindia. A hazaiak azonban a rájátszás első négy fordulójában képtelenek voltak pontot szerezni, és rossz sorozatuk most is folytatódott, bár a mezőnyben felvették a versenyt a szentgyörgyiekkel. A helyzetek kidolgozásában viszont jobb volt a Sepsi, igaz, a győztes gól egy pontrúgásból jött össze: Fabio Vianna legurított szabadrúgása után Denis Harut 19 méterről, kissé balról lőtt a sorfal mellett a rövid alsó sarokba.
Sikerével a Sepsi két pontra megközelítette az éllovas Corvinult, de a vajdahunyadi csapat csak vasárnap lép pályára Nagyváradon.
Liga 2, felsőház, 5. forduló:
Chindia Targoviste–Sepsi OSK 0–1 (Harut 57.)
Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült
Az állás: 1. Corvinul 59, 2. Sepsi OSK 57, 3. Voluntari 49.
Alsóház, A-csoport:
ASA Marosvásárhely–Gloria Bistrita 1–1
Marosvásárhely: Major Sámuel kezdett, a 75. percben cserélték le, Demeter Zsombor sérülés miatt nem volt a keret tagja
B-csoport:
Olimpia Szatmárnémeti–CSC Selimbar 4–0
Szatmárnémeti: Vida Krisztofer kezdőként 71 percet játszott