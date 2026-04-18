Liga 2: Targovistén nyert a Sepsi OSK

Volt miért törlesztenie a Sepsinek szombati ellenfelével szemben, hiszen az augusztusban 1–1-re végződött alapszakasz-mérkőzést egy szabálytalannak vélt csere utáni óvással nyert meg a zöldasztalnál 3–0-ra a Chindia. A hazaiak azonban a rájátszás első négy fordulójában képtelenek voltak pontot szerezni, és rossz sorozatuk most is folytatódott, bár a mezőnyben felvették a versenyt a szentgyörgyiekkel. A helyzetek kidolgozásában viszont jobb volt a Sepsi, igaz, a győztes gól egy pontrúgásból jött össze: Fabio Vianna legurított szabadrúgása után Denis Harut 19 méterről, kissé balról lőtt a sorfal mellett a rövid alsó sarokba.

Sikerével a Sepsi két pontra megközelítette az éllovas Corvinult, de a vajdahunyadi csapat csak vasárnap lép pályára Nagyváradon.

Liga 2, felsőház, 5. forduló:

Chindia Targoviste–Sepsi OSK 0–1 (Harut 57.)

Sepsi OSK: Sigér Dávid sérült

Az állás: 1. Corvinul 59, 2. Sepsi OSK 57, 3. Voluntari 49.

Alsóház, A-csoport:

ASA Marosvásárhely–Gloria Bistrita 1–1

Marosvásárhely: Major Sámuel kezdett, a 75. percben cserélték le, Demeter Zsombor sérülés miatt nem volt a keret tagja

B-csoport:

Olimpia Szatmárnémeti–CSC Selimbar 4–0

Szatmárnémeti: Vida Krisztofer kezdőként 71 percet játszott