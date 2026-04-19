Szoboszlai a 100. PL-meccsén a 100. percben adott gólpasszt, a Liverpool megnyerte a városi derbit

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ
Everton–Liverpool FC 1–2 (0–1)
Liverpool, Hill Dickinson Stadion, 52 585 néző. Vezette: Kavanagh
Everton: Pickford – O'Brien, Tarkowski, Branthwaite (M. Keane, 87.), Mikolenko – I. Gueye, Garner – McNeil (George, 80.), Dewsbury-Hall, I. Ndiaye – Beto (T. Barry, 73.). Menedzser: David Moyes
Liverpool: Mamardasvili (Woodman, 58.) – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté, Robertson (Kerkez, 86.) – Szoboszlai, Gravenberch – Szalah, Wirtz (A. Mac Allister, 84.), Gakpo (J. Frimpong, 84.) – Isak (Ngumoha, 72.). Menedzser: Arne Slot
Gólszerző: Beto (54.), ill. Szalah (29.), Van Dijk (90+10.)
Tökéletes rávilágít Anglia legpatinásabb derbijének lényegére, hogy Liverpool annak ellenére is óriási hőfokon izzott már vasárnap reggel, hogy a város mindkét csapata igen távol áll a bajnoki címért folyó versenyfutásban a valódi élmezőnytől. Ez persze a címvédő Pool számára kellemetlenebb, az Everton ugyanis önmagához mérten kifejezetten jó idényt fut, és arra készül, hogy 2019 után ismét a legjobb tíz között végezzen.
A derbi azonban más, független formától és a tabellán elfoglalt helyezésektől! A rangadó ugyan csak kora délután kezdődött, de igazából már szombaton feltűntek a városban az egyik és másik csapat mezét viselő szurkolók – jóval nagyobb számban, mint más meccseket megelőző napokon –, vasárnap reggeltől pedig szinte többen voltak azok, akik valamilyen módon kifejezték az elkötelezettségüket. A találkozónak helyt adó Hill Dickinson Stadion környéke a szokásosnál jóval korábban megtelt, elsősorban kék-fehér szurkolókkal, ami már csak azért sem meglepő, mert az Everton most először fogadta a tavaly nyáron átadott ultramodern létesítményében az örök riválist.
Magyar szempontból ráadásul több fontos dolog is történt a Liverpoolnál, kezdve azzal, hogy Pécsi Ármint az őszi Aston Villa elleni mérkőzés után másodszor jelölte a felnőttcsapat keretébe egy bajnokin Arne Slot menedzser. Kerkez Milost viszont kihagyta a kezdőcsapatból, elsősorban azért, mert a bal oldali védő négyszer kezdett a Liverpool legutóbbi öt mérkőzésén, így a korábban kifejezetten jó formát mutató Andrew Robertson kezdett a poszton. A 100. Premier League-mérkőzésére készülő Szoboszlai Dominik viszont nem maradhatott ki a kezdőből, és ezúttal Ryan Gravenberch párjaként szűrőként játszott. A PSG elleni BL-negyeddöntőn Achilles-ín-szakadást szenvedő Hugo Ekitiké helyett Alexander Isak volt a csatár, míg az előző bajnokin, a Fulham ellen kiválóan játszó és gólt is szerző Rio Ngumoha visszaült a kispadra.
Az Everton sokkal agilisabban kezdett, bő negyedóra alatt Beto kétszer is megszerezhette volna a vezetést, de előbb a közeli fejesét védte Georgi Mamardasvili, majd gyakorlatilag eltörte a labdát, amikor egyedül vezethette kapura. A félidő derekán Iliman Ndiaye már be is talált a Liverpool kapujába, ám némi VAR-ozást követően les miatt a játékvezető érvénytelenítette a gólt, de még fájdalmasabb volt a hazaiak számára, hogy alig két perccel később a Cody Gakpo labdájával kilépő Mohamed Szalah megszerezte a vezetést a „vörösöknek”. A váratlan gól megfogta az Evertont, de a Liverpool sem pörgette fel nagyon a tempót, így előnnyel mehetett a szünetre.
Csakhogy az előny hamar elpárolgott a fordulás után, amikor Kiernan Dewsbury-Hall centerezésénél a Robersont megelőző Beto közelről a kapuba talált – a Liverpool ráadásul elvesztette a gól előtt szerencsétlenül ütköző Mamardasvilit, akit Frederick Woodman váltott a kapuban. Később Betót szintén le kellett cserélni, miután összefejelt Ibrahima Konatéval, míg a hajrában, amelyre Kerkez Milos is beszállt, Jarrad Branthwaite-et kellett levinni hordágyon – nem csoda, hogy 11 perc lett a ráadás, a slusszpoén pedig ennek is a legvégén érkezett, amikor Szoboszlai szögletéből Virgil van Dijk a vendéglátó kapujába fejelt, megnyerve a Liverpoolnak az első derbit az új Everton-stadionban. 1–2
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
32
21
7
4
62–24
+38
70
|2. Manchester City
31
19
7
5
63–28
+35
64
|3. Manchester United
33
16
10
7
58–45
+13
58
|4. Aston Villa
33
17
7
9
47–41
+6
58
|5. Liverpool
33
16
7
10
54–43
+11
55
|6. Chelsea
33
13
9
11
53–42
+11
48
|7. Brentford
33
13
9
11
48–44
+4
48
|8. Bournemouth
33
11
15
7
50–50
0
48
|9. Brighton & Hove Albion
33
12
11
10
45–39
+6
47
|10. Everton
33
13
8
12
40–39
+1
47
|11. Sunderland
33
12
10
11
36–40
–4
46
|12. Fulham
33
13
6
14
43–46
–3
45
|13. Crystal Palace
31
11
9
11
35–36
–1
42
|14. Newcastle
33
12
6
15
46–49
–3
42
|15. Leeds United
33
9
12
12
42–49
–7
39
|16. Nottingham Forest
33
9
9
15
36–45
–9
36
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
33
7
10
16
42–53
–11
31
|19. Burnley
33
4
8
21
34–67
–33
20
|20. Wolverhampton
33
3
8
22
24–61
–37
17