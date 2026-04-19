Szoboszlai a 100. PL-meccsén a 100. percben adott gólpasszt, a Liverpool megnyerte a városi derbit

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ

Everton–Liverpool FC 1–2 (0–1)

Liverpool, Hill Dickinson Stadion, 52 585 néző. Vezette: Kavanagh

Everton: Pickford – O'Brien, Tarkowski, Branthwaite (M. Keane, 87.), Mikolenko – I. Gueye, Garner – McNeil (George, 80.), Dewsbury-Hall, I. Ndiaye – Beto (T. Barry, 73.). Menedzser: David Moyes

Liverpool: Mamardasvili (Woodman, 58.) – C. Jones, Van Dijk, I. Konaté, Robertson (Kerkez, 86.) – Szoboszlai, Gravenberch – Szalah, Wirtz (A. Mac Allister, 84.), Gakpo (J. Frimpong, 84.) – Isak (Ngumoha, 72.). Menedzser: Arne Slot

Gólszerző: Beto (54.), ill. Szalah (29.), Van Dijk (90+10.)

Így örült Kerkez Milos (jobbra) a csapattársaival a győzelemnek (Fotó: Getty Images)

Tökéletes rávilágít Anglia legpatinásabb derbijének lényegére, hogy Liverpool annak ellenére is óriási hőfokon izzott már vasárnap reggel, hogy a város mindkét csapata igen távol áll a bajnoki címért folyó versenyfutásban a valódi élmezőnytől. Ez persze a címvédő Pool számára kellemetlenebb, az Everton ugyanis önmagához mérten kifejezetten jó idényt fut, és arra készül, hogy 2019 után ismét a legjobb tíz között végezzen.

A derbi azonban más, független formától és a tabellán elfoglalt helyezésektől! A rangadó ugyan csak kora délután kezdődött, de igazából már szombaton feltűntek a városban az egyik és másik csapat mezét viselő szurkolók – jóval nagyobb számban, mint más meccseket megelőző napokon –, vasárnap reggeltől pedig szinte többen voltak azok, akik valamilyen módon kifejezték az elkötelezettségüket. A találkozónak helyt adó Hill Dickinson Stadion környéke a szokásosnál jóval korábban megtelt, elsősorban kék-fehér szurkolókkal, ami már csak azért sem meglepő, mert az Everton most először fogadta a tavaly nyáron átadott ultramodern létesítményében az örök riválist.

Szoboszlai Dominik (balra) gólpassza ünnepelte a 100. Premier League-mérkőzését (Fotó: Getty Images)

Magyar szempontból ráadásul több fontos dolog is történt a Liverpoolnál, kezdve azzal, hogy Pécsi Ármint az őszi Aston Villa elleni mérkőzés után másodszor jelölte a felnőttcsapat keretébe egy bajnokin Arne Slot menedzser. Kerkez Milost viszont kihagyta a kezdőcsapatból, elsősorban azért, mert a bal oldali védő négyszer kezdett a Liverpool legutóbbi öt mérkőzésén, így a korábban kifejezetten jó formát mutató Andrew Robertson kezdett a poszton. A 100. Premier League-mérkőzésére készülő Szoboszlai Dominik viszont nem maradhatott ki a kezdőből, és ezúttal Ryan Gravenberch párjaként szűrőként játszott. A PSG elleni BL-negyeddöntőn Achilles-ín-szakadást szenvedő Hugo Ekitiké helyett Alexander Isak volt a csatár, míg az előző bajnokin, a Fulham ellen kiválóan játszó és gólt is szerző Rio Ngumoha visszaült a kispadra.

Mohamed Szalah gólt szerzett az utolsó Mersey-parti derbijén (Fotó: Getty Images)

Az Everton sokkal agilisabban kezdett, bő negyedóra alatt Beto kétszer is megszerezhette volna a vezetést, de előbb a közeli fejesét védte Georgi Mamardasvili, majd gyakorlatilag eltörte a labdát, amikor egyedül vezethette kapura. A félidő derekán Iliman Ndiaye már be is talált a Liverpool kapujába, ám némi VAR-ozást követően les miatt a játékvezető érvénytelenítette a gólt, de még fájdalmasabb volt a hazaiak számára, hogy alig két perccel később a Cody Gakpo labdájával kilépő Mohamed Szalah megszerezte a vezetést a „vörösöknek”. A váratlan gól megfogta az Evertont, de a Liverpool sem pörgette fel nagyon a tempót, így előnnyel mehetett a szünetre.

A 100. percben érkezett a győztes gól, Virgil van Dijk (középen, pirosban) fejjel volt eredményes (Fotó: Getty Images)

Csakhogy az előny hamar elpárolgott a fordulás után, amikor Kiernan Dewsbury-Hall centerezésénél a Robersont megelőző Beto közelről a kapuba talált – a Liverpool ráadásul elvesztette a gól előtt szerencsétlenül ütköző Mamardasvilit, akit Frederick Woodman váltott a kapuban. Később Betót szintén le kellett cserélni, miután összefejelt Ibrahima Konatéval, míg a hajrában, amelyre Kerkez Milos is beszállt, Jarrad Branthwaite-et kellett levinni hordágyon – nem csoda, hogy 11 perc lett a ráadás, a slusszpoén pedig ennek is a legvégén érkezett, amikor Szoboszlai szögletéből Virgil van Dijk a vendéglátó kapujába fejelt, megnyerve a Liverpoolnak az első derbit az új Everton-stadionban. 1–2