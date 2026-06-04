Szabó István: Dolgozik bennem a bizonyítási vágy a Csíkszeredánál

Újra munkát vállalt Szabó István: a rutinos, 59 esztendős szakember szerdán írta alá szerződését a második román élvonalbeli idényére készülő FK Csíkszeredához. A klubtól három év után távozott a kispadról Ilyés Róbert, s a vezérkar döntése értelmében a korábbi kecskeméti sikeredző ül le a helyére – emlékezhetünk, 2022-ben feljutott a KTE-vel az NB I-be, majd első élvonalbeli idényében ezüstérmet szerzett. Legutóbb a Nyíregyháza Spartacusnál dolgozott: 2025 áprilisában írt alá, s bravúrral benn tartotta a csapatot az NB I-ben, viszont a gyengébb őszi szereplés miatt október végén búcsút intett a Szparinak.

„Megtisztelő, hogy a csíkszeredai vezetőség rám gondolt, s engem nevezett ki vezetőedzőnek – mondta lapunknak az FK-val egy plusz egy évre szóló megállapodást kötő Szabó István. – Testközelből tapasztalom, hogy a klub felívelő, fejlődő pályára lépett, s szeretnék abban kulcsszerepet játszani, hogy ez így is maradjon. A játékoskeretben több tehetség szerepel, köztük három U17-es román válogatott is, s akad U19-es és U21-es román válogatott is, ennek pedig örülök, hiszen mindig is közel állt hozzám a fiatal futballisták beépítése, fejlesztése. Több rutinos magyar játékossal is együtt dolgozhatok, hiszen jó eséllyel marad például Eppel Márton, Hegedűs János, Pászka Lóránd, Szalay Szabolcs és Tajti Mátyás is. Eppel Marcival már dolgoztunk korábban együtt, Pakson másodedző voltam akkor, míg nemrégiben éppen Nyíregyházán harcoltunk ugyanazért a célért. Csodás idényt tudhat maga mögött, hiszen harminckilenc tétmeccsen huszonegy gólig jutott. Van még benne potenciál, biztos vagyok benne, hogy hasznunkra lesz. Nyolcszoros válogatott, rutinos, magyar bajnok a Honvéddal és gólkirály, példakép lehet a fiatalok számára.”

Szabó István elmondta, állandó segítője, a székelyudvarhelyi születésű Kerekes Barna követi Csíkszeredába.

„Örülök, hogy velem tart, s annak is, hogy újra munkába állhatok. Nagyon hiányzott már, hogy újra napról napra azt csinálhassam, amihez értek és amit szeretek. Amikor tavaly októberben eljöttem Nyíregyházáról, nem sokkal később már sejteni lehetett, idővel majd Csíkszeredában folytatom, de akkor erről még nem lehetett beszélni. Volt időm és lehetőségem arra, hogy a csapat összes meccsét megnézzem, tájékozódjak, megismerjem a mezőny többi szereplőjét. Konkrét célt még nem fogalmaztunk meg, először látnunk kell, milyen keret alakul ki – azt persze el lehet mondani, hogy az elsődleges feladat a biztos bennmaradás kiharcolása. Tudjuk, újoncként a csapatokat mindig viszi a hév és a lendület, így könnyebb a vonal felett végezni, a második év azonban nehezebb, hiszen az ellenfelek már kiismerték a gárdát. Óvatos duhaj vagyok, de egyben bizakodó is. A felkészülés június 15-én kezdődik, de a futballisták már kaptak futóprogramot, így nem a nulláról kell kezdenünk. A bajnokság július 18-án rajtol, s bizony számomra is kihívást és tanulási folyamatot jelent, hogy csak a ligában harminckilenc találkozó vár ránk, míg a kupában csoportmeccseket rendeznek, vagyis negyvennél is több tétmérkőzésünk lesz. Fontos az edzések felépítése, a periodizáció, de ebben jártasak vagyunk.”

Szabó István hozzátette, hogy bár a felesége vele tart, a kecskeméti otthonuktól, valamint Németországban és Budapesten élő fiaitól még messzebb került.

„Minden Kecskeméthez köt, a gyerekek, unokák pedig még távolabb kerültek tőlünk, nagy áldozatot hoztam a csíkszeredai ajánlat elfogadásával, de nagyon várom már a munkát, dolgozik bennem a bizonyítási vágy. Bence fiam, aki a Vasasban futballozik, tudom, szorít nekem, s az is tuti, hogy a három fiúgyermekem izgatottabb, mint én…”