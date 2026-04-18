Kikapott a Dortmund, a Bayern már csak matematikailag maradhat le a bajnoki címről

PATAKI GYULA
2026.04.18. 17:43
Kramaric két büntetőt is értékesített a Dortmund ellen (Fotó: Getty Images)
A Hoffenheim Andrej Kramaric két tizenegyesével győzte le a Dortmundot a német labdarúgó-bajnokság (Bundesliga) 30. fordulójában, így tovább reménykedhet a Bajnokok Ligája-szereplésben. Marie-Louise Eta vereséggel kezdett a férfibajnokságban.

Az előző héten a Leverkusen zárta le le a Dortmund négymérkőzéses győzelmi sorozatát, a Borussia szombaton annak a Hoffenheimnek az otthonában próbált javítani, amely a BL-szereplésre hajt, de a legutóbbi négy bajnokiján csak két pontot szerzett.

Az első félidőben balszerencsés körülmények között kerültek hátrányba a vendégek: Niklas Süle elcsúszott, és esés közben kézzel kapott bele egy lövésbe. A 200. Bundesliga-mérkőzésén közreműködő Daniel Siebert játékvezető videózás után megadta a büntetőt, ráadásul Sülét le is kellett cserélni. Könnyen lehet, hogy ez volt a válogatott védő utolsó dortmundi mérkőzése, hiszen nyáron távozik, csapata ugyanis már márciusban bejelentette, hogy nem hosszabbít vele.

A hajrában némileg a semmiből egyenlített a Dortmund, Serhou Guirassy 17 méteres lövése talált utat a jobb sarokba. Úgy tűnt, hogy ez a gól döntetlent és biztos BL-szereplést ér a Borussiának, ám a ráadásban Prass beadásába Julian Ryerson ütött bele, Siebert ismét videózás után ítélt büntetőt. Kramaric lába ezúttal sem remegett meg, a bal sarokba lőtt. Győzelmével a Hoffenheim tovább reménykedhet a BL-szereplésben, a Dortmund viszont még mindig nem biztosította be matematikailag a legrangosabb kupasorozatban való indulását. A Dortmund veresége azt jelenti, hogy a Bayern vasárnap bajnok lehet. Igaz, a bajoroknak egy iksz kellene a matematikai elsőséghez, ám a Dortmund gólkülönbsége jelenleg 48-cal rosszabb, mint bajor riválisáé.

Nagy várakozás övezte Marie-Louise Eta bemutatkozását, a Bundesliga történetének első női edzője az Union Berlin kispadján váltotta Steffen Baumgartot. Nos, a 34 éves szakember első meccse nem sikerült, hiszen a Wolfsburg éppen a fővárosiak ellen zárta le 12 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát. A 11. percben Patrick Wimmer futtából lőtt nagy gólt a jobb felső sarokba, majd a második félidőben, 29 másodperccel az újrakezdés után Dzenan Pejcinovic lövése vágódott a bal sarokba, Ollie Burke csak szépített a hajrában. Schäfer András a 75. percben lépett pályára, Dárdai Bence továbbra is sérült. A Wolfsburg ezzel a sikerrel két pontra megközelítette az osztályozós helyen álló, pénteken döntetlent játszó St. Paulit. 

A Wolfsburgban egyébként a 86. percben lépett pályára Maximilian Arnold, aki 25. játékosként érte el a 400 mérkőzést a Bundesligában, a rutinos labdarúgó valamennyi élvonalbeli meccsét az alsó-szászországiaknál játszotta.

Némi lélegzethez jutott a Werder, amely Brémában győzte le az ősi rivális Hamburgot. A meccs hőse Jens Stage volt, aki előbb egy közeli fejesből, majd egy 18 méteres lövésből volt eredményes, az első találatot még gyorsan kiegyenlítette Robert Glatzel, a másodikra már nem jött válasz, sőt, a végén Puertas bebiztosította a hazai sikert. A Werder és a HSV előnye öt pont a St. Paulival szemben.

Gyors gólváltás történt Leverkusenben, Patrik Schick fejesét Fabian Rieder három perccel később egy remek lövéssel egyenlítette ki. Rieder a ráadásban egy büntetőt is értékesített, a Leverkusen így meglepetésre pont nélkül maradt.

NÉMET BUNDESLIGA
30. FORDULÓ
Bayer Leverkusen–Augsburg 1–2 (Schick 12., ill. Rieder 15., 90+7. – utóbbit 11-esből)
Hoffenheim–Borussia Dortmund 2–1 (Kramaric 41., 90+8. – mindkettőt 11-esből, ill. Guirassy 87.)
Union Berlin–Wolfsburg 1–2 (Burke 86., ill. P. Wimmer 11., Pejcinovic 46.)
Werder Bremen–Hamburg 3–1 (Stage 37., 57., Puertas 90+1., ill. Glatzel 41.)
Kiállítás: Otele (79. – Hamburg)
18.30: Eintracht Frankfurt–RB Leipzig (Tv: Match4)
PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK
St. Pauli–1. FC Köln 1–1 (Mets 69., ill. Waldschmidt 86. – 11-esből)
VASÁRNAP
15.30: Freiburg–Heidenheim (Tv: Arena4)
17.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)
19.30: Mönchengladbach–Mainz (Tv: Arena4)

A BAJNOKSÁG ÁLLÁSAMGyDVL–KGk 
1. Bayern München292441105–27+78 76 
2. Borussia Dortmund30197461–31+30 64 
3. Stuttgart29175760–38+22 56 
4. RB Leipzig29175756–36+20 56 
5. Hoffenheim30166859–44+15 54 
6. Bayer Leverkusen30157860–41+19 52 
7. Eintracht Frankfurt29119954–5442 
8. Freiburg291171142–47–5 40 
9. Augsburg301061438–54–16 36 
10. Mainz29891235–44–9 33 
11. Union Berlin30881434–52–18 32 
12. 1. FC Köln307101344–51–7 31 
13. Hamburg307101333–48–15 31 
14. Werder Bremen30871535–53–18 31 
15. Mönchengladbach29791335–49–14 30 
16. St. Pauli30681626–51–25 26 
17. Wolfsburg30661841–66–25 24 
18. Heidenheim29471832–64–32 19 

 

Legfrissebb hírek

Kicsúszott a St. Pauli kezéből a győzelem

Német labdarúgás
19 órája

Schäferék új edzője a nők futballban betöltött szerepéről: „jó lenne, ha ez a téma, ez a kérdés egyáltalán nem is létezne már”

Német labdarúgás
Tegnap, 12:43

Bundesliga: nagyobb lett a bajnoknak járó tál

Német labdarúgás
2026.04.15. 13:22

Eta, az úttörő – Moncz Attila publicisztikája

Német labdarúgás
2026.04.14. 23:58

Fontos pontokat szerzett a Köln, a HSV kiütésével dobogós helyen a Stuttgart

Német labdarúgás
2026.04.12. 19:35

Edzőt váltott az Union Berlin, Marie-Louise Eta ismét történelmet írt

Német labdarúgás
2026.04.12. 07:54

Gálázva döntött Bundesliga-gólrekordot a Bayern, és már a következő fordulóban bajnok lehet

Német labdarúgás
2026.04.11. 20:32

Rangadót nyert Dortmundban a Leverkusen; kiharcolta a győzelmet az RB Leipzig

Német labdarúgás
2026.04.11. 17:48
Ezek is érdekelhetik