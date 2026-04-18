Kikapott a Dortmund, a Bayern már csak matematikailag maradhat le a bajnoki címről

Az előző héten a Leverkusen zárta le le a Dortmund négymérkőzéses győzelmi sorozatát, a Borussia szombaton annak a Hoffenheimnek az otthonában próbált javítani, amely a BL-szereplésre hajt, de a legutóbbi négy bajnokiján csak két pontot szerzett.

Az első félidőben balszerencsés körülmények között kerültek hátrányba a vendégek: Niklas Süle elcsúszott, és esés közben kézzel kapott bele egy lövésbe. A 200. Bundesliga-mérkőzésén közreműködő Daniel Siebert játékvezető videózás után megadta a büntetőt, ráadásul Sülét le is kellett cserélni. Könnyen lehet, hogy ez volt a válogatott védő utolsó dortmundi mérkőzése, hiszen nyáron távozik, csapata ugyanis már márciusban bejelentette, hogy nem hosszabbít vele.

A hajrában némileg a semmiből egyenlített a Dortmund, Serhou Guirassy 17 méteres lövése talált utat a jobb sarokba. Úgy tűnt, hogy ez a gól döntetlent és biztos BL-szereplést ér a Borussiának, ám a ráadásban Prass beadásába Julian Ryerson ütött bele, Siebert ismét videózás után ítélt büntetőt. Kramaric lába ezúttal sem remegett meg, a bal sarokba lőtt. Győzelmével a Hoffenheim tovább reménykedhet a BL-szereplésben, a Dortmund viszont még mindig nem biztosította be matematikailag a legrangosabb kupasorozatban való indulását. A Dortmund veresége azt jelenti, hogy a Bayern vasárnap bajnok lehet. Igaz, a bajoroknak egy iksz kellene a matematikai elsőséghez, ám a Dortmund gólkülönbsége jelenleg 48-cal rosszabb, mint bajor riválisáé.

Nagy várakozás övezte Marie-Louise Eta bemutatkozását, a Bundesliga történetének első női edzője az Union Berlin kispadján váltotta Steffen Baumgartot. Nos, a 34 éves szakember első meccse nem sikerült, hiszen a Wolfsburg éppen a fővárosiak ellen zárta le 12 mérkőzés óta tartó nyeretlenségi sorozatát. A 11. percben Patrick Wimmer futtából lőtt nagy gólt a jobb felső sarokba, majd a második félidőben, 29 másodperccel az újrakezdés után Dzenan Pejcinovic lövése vágódott a bal sarokba, Ollie Burke csak szépített a hajrában. Schäfer András a 75. percben lépett pályára, Dárdai Bence továbbra is sérült. A Wolfsburg ezzel a sikerrel két pontra megközelítette az osztályozós helyen álló, pénteken döntetlent játszó St. Paulit.

A Wolfsburgban egyébként a 86. percben lépett pályára Maximilian Arnold, aki 25. játékosként érte el a 400 mérkőzést a Bundesligában, a rutinos labdarúgó valamennyi élvonalbeli meccsét az alsó-szászországiaknál játszotta.

Némi lélegzethez jutott a Werder, amely Brémában győzte le az ősi rivális Hamburgot. A meccs hőse Jens Stage volt, aki előbb egy közeli fejesből, majd egy 18 méteres lövésből volt eredményes, az első találatot még gyorsan kiegyenlítette Robert Glatzel, a másodikra már nem jött válasz, sőt, a végén Puertas bebiztosította a hazai sikert. A Werder és a HSV előnye öt pont a St. Paulival szemben.

Gyors gólváltás történt Leverkusenben, Patrik Schick fejesét Fabian Rieder három perccel később egy remek lövéssel egyenlítette ki. Rieder a ráadásban egy büntetőt is értékesített, a Leverkusen így meglepetésre pont nélkül maradt.

NÉMET BUNDESLIGA

30. FORDULÓ

Bayer Leverkusen–Augsburg 1–2 (Schick 12., ill. Rieder 15., 90+7. – utóbbit 11-esből)

Hoffenheim–Borussia Dortmund 2–1 (Kramaric 41., 90+8. – mindkettőt 11-esből, ill. Guirassy 87.)

Union Berlin–Wolfsburg 1–2 (Burke 86., ill. P. Wimmer 11., Pejcinovic 46.)

Werder Bremen–Hamburg 3–1 (Stage 37., 57., Puertas 90+1., ill. Glatzel 41.)

Kiállítás: Otele (79. – Hamburg)

18.30: Eintracht Frankfurt–RB Leipzig (Tv: Match4)

PÉNTEKEN JÁTSZOTTÁK

St. Pauli–1. FC Köln 1–1 (Mets 69., ill. Waldschmidt 86. – 11-esből)

VASÁRNAP

15.30: Freiburg–Heidenheim (Tv: Arena4)

17.30: Bayern München–VfB Stuttgart (Tv: Arena4)

19.30: Mönchengladbach–Mainz (Tv: Arena4)