Szalai Attila: Szeretnék hosszú távú szerződést kötni egy csapattal

Jót tett a lelkének. Szalai Attila három év után ismét olyan idényt zárt, amelyben folyamatosan játszott, stabil szerepet kapott és újra fontos futballistának érezhette magát. A 28 éves, 53-szoros válogatott belső védő az évad első felét a török élvonalbeli Kasimpasánál, a másodikat pedig a lengyel első osztályban szereplő Pogon Szczecinnél töltötte kölcsönben. Klubszínekben 29 mérkőzésen lépett pályára, teljesítményével kiérdemelte Marco Rossi szövetségi kapitány bizalmát, az ősszel mind a hat világbajnoki selejtezőt végigjátszotta. Bár a jövője továbbra is kérdéses, az elmúlt hónapok után ismét optimistán tekint előre.

„Rég volt már ilyen – mondta Szalai Attila, amikor szóba került, hogy ismét teljes idényt tudott végigjátszani. – Harmincöt mérkőzésen futballoztam az évadban, meg kell hagyni, jó érzés újra visszatérni a normális kerékvágásba a klubfutballban.”

Az elmúlt évei nem alakultak egyszerűen. Miután 2023-ban a Hoffenheimhez szerződött, kölcsönből kölcsönbe került (szerepelt a Freiburgban és a Standard Liege-ben is), de Lengyelországban ismét megtalálta önmagát. Nem is tagadja, mennyire sokat jelentett neki a szczecini időszak.

„Beváltotta a reményeimet, örülök, hogy sokat játszhattam. A lengyel bajnokság erős, az UEFA-rangsorban előkelő helyen áll, a Pogon pedig rendkívül szervezett klub. Kiváló körülmények között, fantasztikus szurkolók előtt futballozhattam, boldog vagyok, hogy sikerült letennem a névjegyemet. Sok szeretetet és tiszteletet kaptam, ami az elmúlt években hiányzott a pályafutásomból. Ezért is bízom benne, hogy a nyáron sikerül végre hosszú távú szerződést kötnöm valamelyik csapattal, és lezárni ezt az időszakot, amelyet a folyamatos kölcsönadás jellemzett.”

A helyzete azonban továbbra sem egyszerű: szerződése 2027 nyaráig köti az Európa-liga-szereplést kivívó Hoffenheimhez, de kevés az esély rá, hogy számoljanak vele a Bundesliga-klubnál.

„A futballban sohasem lehet tudni, mit hoz a holnap. Elkezdődtek az egyeztetések, kíváncsian várom, hogyan alakul a sorsom. Bízom benne, hogy megtalál az optimális lehetőség. Nyilván szeretnék a lehető legmagasabb szinten futballozni, de fontos az is, hogy jól érezzem magam. Hogy tényleg engem akarjanak, számítsanak rám, fontos szerepet szánjanak nekem. Emellett nyilván a projekt, a jövőkép és persze az anyagi szempontok is lényegesek. Összetett ez a döntés. A célom az, hogy továbbra is külföldön futballozzak, de minden ajánlatot nagy tisztelettel meghallgatok.”

Thomas Thomasberg, a Pogon dán vezetőedzője Szalai Attila kapcsán idényzáró sajtótájékoztatóján elmondta, jó játékosnak tartja, mindeddig nem dőlt el a jövője, meglátják, lesz-e lehetőségük megtartani. Megkérdeztük, elképzelhető-e olyan forgatókönyv, amely szerint marad az Ekstraklasában kilencedik helyen záró csapatnál.

„Nem zárok ki semmit, de nem csak az én kezemben van a döntés. Jó érzés, hogy szeretnének megtartani, én is el tudom képzelni, hogy ott folytassam. Mindössze két meccset hagytam ki sérülés miatt a tavasszal. A bajnokság nagyon kiegyensúlyozott – volt olyan forduló, hogy öt-hat csapat állt ugyanannyi ponttal, a kieső és az európai helyek között minimális különbségek voltak – és erős, sok direkt játékkal és átmenettel. Persze akadtak nehézségek is, az utazások például nagyon kemények: sokszor előfordult, hogy a meccsünk után tíz-tizenkét órát buszoztunk éjszaka. Ezzel együtt kerek volt az évad, és Szczecint is megszerettem, nyugodt, élhető város.”

Természetesen a válogatott szintén szóba került, hiszen a nemzeti csapat mindig is rengeteget jelentett Szalainak. Marco Rossi szövetségi kapitány márciusban tartalékként hívta meg, ám sérülés miatt nem játszhatott, míg a Finnország, illetve Kazahsztán elleni júniusi tesztmeccsen nem számol vele a szakmai stáb.

„A mester személyesen elmondta, mit szeretne látni tőlem, mire figyeljek oda. Igyekszem ezeket megfogadni, mert továbbra is célom, hogy a válogatottban játsszak. Bízom benne, hogy a jövőben ismét ott lehetek a keretben, szeretném kiérdemelni a meghívót az őszi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.”