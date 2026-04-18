Tóth Alex ismét csereként állt be, a Bournemouth idegenben nyert a Newcastle ellen

NEWCASTLE UNITED–BOURNEMOUTH

Az első félidőben nagyon jól játszott a Tóth Alex nélkül felálló Bournemouth. Az idény végén távozó Andoni Iraola cspata először a 19. percben került a hazaiak kapuja elé, akkor Marcus Tavernier lövése nem sokkal elkerülte a Newcastle kapuját. Szűk tíz perccel később Rayan próbálkozott, de ő is pontatlan volt. A 32. percben összejött a vezető gól a vendégeknek, Rayan keresztlabdájára remekül érkezett Tavernier és a kapuba pofozta a labdát az ötösön belülről.

A második félidőben az addig 2.28-as várható gólértéket (xG) termelő vendégek visszavettek és csak kétszer kísérleteztek és egyszer sem találtak kaput. A Newcastle előbb Sandro Tonali lövésével adott életjelet magáról, majd William Osula révén egyenlített a 68. percben. A videóbíró még ellenőrizte a gólt, de érvényben maradt a találat.

A kapott gól után azonban tudott ritmust váltani a Bournemouth. A 85. percben Evanilson lefejelt labdájára Adrien Truffert érkezett és másodszor is megszerezte a vezetést a vendégeknek, ez pedig győzelmet ért. Még a kilencperces hosszabbításban Bruno Guimaraes fejesét kellett hatalmas bravúrral védenie Djordje Petrovicsnak, de a Bournemouth sorozatban 12. mérkőzésén is veretlen maradt. Tóth Alex a 89. percben állt be az első gólt szerző Tavernier helyére.

LEEDS UNITED–WOLVERHAMPTON

Az utolsó szalmaszálba kapaszkodhatott volna a Wolverhampton, de a Leeds United hamar leszögezte, esélyt sem ad a vendégeknek. Dominic Calvert-Lewinnek még nem jött össze a gólszerzés a 15. percben, három percre rá James Justin volt eredményes, amikor egy kipattanó labdát a kapuba ollózott. Két percet sem kellett várni az újabb hazai gólra, ezúttal Brenden Aaronson középre tett labdáját Noah Okafor értékesítette.

A fordulást követően néhányszor a Wolves is odaért a hazai kapu elé, Ladislav Krejci egy szöglet után fejelt a kapu közepére, míg Adam Amstrong les után talált be. A több mint tízperces hosszabbításban jött a kegyelemdöfés, Calvert-Lewin értékesítette egy tizenegyest ezzel beállítva a 3–0-s végeredményt. A Leeds United győzelmével kilenc pontra került a kieső helyen álló Tottenhamtől, ellenben a Wolves öt fordulóval a vége előtt 15 pontra van a bennmaradást érő 17. helyen tanyázó West Hamtől, így már csak matematikai esélye maradt a bennmaradásra.

ANGOL PREMIER LEAGUE

33. FORDULÓ, szombati mérkőzések

Leeds United–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Justin 18., Okafor 20., Calvert-Lewin 90+5. – 11-esből)

Newcastle United–AFC Bournemouth 1–2 (Osula 68., ill. Tavarnier 32.)

Brentford–Fulham 0–0

KÉSŐBB

18.30: Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)

21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Vasárnap:

15.00: Aston Villa–Sunderland

15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

15.00: Nottingham Forest–Burnley

17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!

Hétfő:

21.00: Crystal Palace–West Ham (Tv: Match4)