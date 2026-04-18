Nemzeti Sportrádió

ÉLŐ

NB I: MTK–Kisvárda 1–0

Tóth Alex ismét csereként állt be, a Bournemouth idegenben nyert a Newcastle ellen

B. A. P.B. A. P.
2026.04.18. 18:02
null
Tovább folytatódik a Bournemouth jó sorozata (Fotó: Getty Images)
Címkék
Bournemouth Tóth Alex Newcastle United Leeds United Premier League Wolverhampton angol bajnokság
Az angol élvonalbeli labdarúgó-bajnokság (Premier League) 33. fordulójában Tóth Alex cserként lépett pályára a Bournemouthban, amely 2–1-re nyert a Newcastle United vendégeként, míg a Leeds United 3–0-ra verte a Wolverhamptont.

NEWCASTLE UNITED–BOURNEMOUTH

Az első félidőben nagyon jól játszott a Tóth Alex nélkül felálló Bournemouth. Az idény végén távozó Andoni Iraola cspata először a 19. percben került a hazaiak kapuja elé, akkor Marcus Tavernier lövése nem sokkal elkerülte a Newcastle kapuját. Szűk tíz perccel később Rayan próbálkozott, de ő is pontatlan volt. A 32. percben összejött a vezető gól a vendégeknek, Rayan keresztlabdájára remekül érkezett Tavernier és a kapuba pofozta a labdát az ötösön belülről. 

A második félidőben az addig 2.28-as várható gólértéket (xG) termelő vendégek visszavettek és csak kétszer kísérleteztek és egyszer sem találtak kaput. A Newcastle előbb Sandro Tonali lövésével adott életjelet magáról, majd William Osula révén egyenlített a 68. percben. A videóbíró még ellenőrizte a gólt, de érvényben maradt a találat.

A kapott gól után azonban tudott ritmust váltani a Bournemouth. A 85. percben Evanilson lefejelt labdájára Adrien Truffert érkezett és másodszor is megszerezte a vezetést a vendégeknek, ez pedig győzelmet ért. Még a kilencperces hosszabbításban Bruno Guimaraes fejesét kellett hatalmas bravúrral védenie Djordje Petrovicsnak, de a Bournemouth sorozatban 12. mérkőzésén is veretlen maradt. Tóth Alex a 89. percben állt be az első gólt szerző Tavernier helyére.

LEEDS UNITED–WOLVERHAMPTON

Az utolsó szalmaszálba kapaszkodhatott volna a Wolverhampton, de a Leeds United hamar leszögezte, esélyt sem ad a vendégeknek. Dominic Calvert-Lewinnek még nem jött össze a gólszerzés a 15. percben, három percre rá James Justin volt eredményes, amikor egy kipattanó labdát a kapuba ollózott. Két percet sem kellett várni az újabb hazai gólra, ezúttal Brenden Aaronson középre tett labdáját Noah Okafor értékesítette.

A fordulást követően néhányszor a Wolves is odaért a hazai kapu elé, Ladislav Krejci egy szöglet után fejelt a kapu közepére, míg Adam Amstrong les után talált be. A több mint tízperces hosszabbításban jött a kegyelemdöfés, Calvert-Lewin értékesítette egy tizenegyest ezzel beállítva a 3–0-s végeredményt. A Leeds United győzelmével kilenc pontra került a kieső helyen álló Tottenhamtől, ellenben a Wolves öt fordulóval a vége előtt 15 pontra van a bennmaradást érő 17. helyen tanyázó West Hamtől, így már csak matematikai esélye maradt a bennmaradásra.

ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Leeds United–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Justin 18., Okafor 20., Calvert-Lewin 90+5. – 11-esből)
Newcastle United–AFC Bournemouth 1–2 (Osula 68., ill. Tavarnier 32.)

Brentford–Fulham 0–0

KÉSŐBB
18.30: Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap:
15.00: Aston Villa–Sunderland
15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Nottingham Forest–Burnley
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfő:
21.00: Crystal Palace–West Ham (Tv: Match4)

AZ ÁLLÁS

M

Gy

D

V

L–K

Gk 

1. Arsenal

32

21

7

4

62–24

+38 

70 

2. Manchester City

31

19

7

5

63–28

+35 

64 

3. Manchester United

32

15

10

7

57–45

+12 

55 

4. Aston Villa

32

16

7

9

43–38

+5 

55 

5. Liverpool

32

15

7

10

52–42

+10 

52 

6. Chelsea

32

13

9

10

53–41

+12 

48 

7. Brentford

33

13

9

11

48–44

+4 

48 

8. Bournemouth

33

11

15

7

50–50

48 

9. Everton

32

13

8

11

39–37

+2 

47 

10. Brighton & Hove Albion

32

12

10

10

43–37

+6 

46 

11. Sunderland

32

12

10

10

33–36

–3 

46 

12. Fulham

33

13

6

14

43–46

–3 

45 

13. Crystal Palace

31

11

9

11

35–36

–1 

42 

14. Newcastle

33

12

6

15

46–49

–3 

42 

15. Leeds United

33

9

12

12

42–49

–7 

39 

16. Nottingham Forest

32

8

9

15

32–44

–12 

33 

17. West Ham

32

8

8

16

40–57

–17 

32 

18. Tottenham

32

7

9

16

40–51

–11 

30 

19. Burnley

32

4

8

20

33–63

–30 

20 

20. Wolverhampton

33

3

8

22

24–61

–37 

17 

 

Bournemouth Tóth Alex Newcastle United Leeds United Premier League Wolverhampton angol bajnokság
Legfrissebb hírek

