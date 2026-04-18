Tóth Alex ismét csereként állt be, a Bournemouth idegenben nyert a Newcastle ellen
NEWCASTLE UNITED–BOURNEMOUTH
Az első félidőben nagyon jól játszott a Tóth Alex nélkül felálló Bournemouth. Az idény végén távozó Andoni Iraola cspata először a 19. percben került a hazaiak kapuja elé, akkor Marcus Tavernier lövése nem sokkal elkerülte a Newcastle kapuját. Szűk tíz perccel később Rayan próbálkozott, de ő is pontatlan volt. A 32. percben összejött a vezető gól a vendégeknek, Rayan keresztlabdájára remekül érkezett Tavernier és a kapuba pofozta a labdát az ötösön belülről.
A második félidőben az addig 2.28-as várható gólértéket (xG) termelő vendégek visszavettek és csak kétszer kísérleteztek és egyszer sem találtak kaput. A Newcastle előbb Sandro Tonali lövésével adott életjelet magáról, majd William Osula révén egyenlített a 68. percben. A videóbíró még ellenőrizte a gólt, de érvényben maradt a találat.
A kapott gól után azonban tudott ritmust váltani a Bournemouth. A 85. percben Evanilson lefejelt labdájára Adrien Truffert érkezett és másodszor is megszerezte a vezetést a vendégeknek, ez pedig győzelmet ért. Még a kilencperces hosszabbításban Bruno Guimaraes fejesét kellett hatalmas bravúrral védenie Djordje Petrovicsnak, de a Bournemouth sorozatban 12. mérkőzésén is veretlen maradt. Tóth Alex a 89. percben állt be az első gólt szerző Tavernier helyére.
LEEDS UNITED–WOLVERHAMPTON
Az utolsó szalmaszálba kapaszkodhatott volna a Wolverhampton, de a Leeds United hamar leszögezte, esélyt sem ad a vendégeknek. Dominic Calvert-Lewinnek még nem jött össze a gólszerzés a 15. percben, három percre rá James Justin volt eredményes, amikor egy kipattanó labdát a kapuba ollózott. Két percet sem kellett várni az újabb hazai gólra, ezúttal Brenden Aaronson középre tett labdáját Noah Okafor értékesítette.
A fordulást követően néhányszor a Wolves is odaért a hazai kapu elé, Ladislav Krejci egy szöglet után fejelt a kapu közepére, míg Adam Amstrong les után talált be. A több mint tízperces hosszabbításban jött a kegyelemdöfés, Calvert-Lewin értékesítette egy tizenegyest ezzel beállítva a 3–0-s végeredményt. A Leeds United győzelmével kilenc pontra került a kieső helyen álló Tottenhamtől, ellenben a Wolves öt fordulóval a vége előtt 15 pontra van a bennmaradást érő 17. helyen tanyázó West Hamtől, így már csak matematikai esélye maradt a bennmaradásra.
ANGOL PREMIER LEAGUE
33. FORDULÓ, szombati mérkőzések
Leeds United–Wolverhampton Wanderers 3–0 (Justin 18., Okafor 20., Calvert-Lewin 90+5. – 11-esből)
Newcastle United–AFC Bournemouth 1–2 (Osula 68., ill. Tavarnier 32.)
KÉSŐBB
18.30: Tottenham Hotspur–Brighton & Hove Albion (Tv: Spíler1)
21.00: Chelsea–Manchester United (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Vasárnap:
15.00: Aston Villa–Sunderland
15.00: Everton–Liverpool (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
15.00: Nottingham Forest–Burnley
17.30: Manchester City–Arsenal (Tv: Spíler1) – élőben az NSO-n!
Hétfő:
21.00: Crystal Palace–West Ham (Tv: Match4)
|AZ ÁLLÁS
M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
32
21
7
4
62–24
+38
70
|2. Manchester City
31
19
7
5
63–28
+35
64
|3. Manchester United
32
15
10
7
57–45
+12
55
|4. Aston Villa
32
16
7
9
43–38
+5
55
|5. Liverpool
32
15
7
10
52–42
+10
52
|6. Chelsea
32
13
9
10
53–41
+12
48
|7. Brentford
33
13
9
11
48–44
+4
48
|8. Bournemouth
33
11
15
7
50–50
0
48
|9. Everton
32
13
8
11
39–37
+2
47
|10. Brighton & Hove Albion
32
12
10
10
43–37
+6
46
|11. Sunderland
32
12
10
10
33–36
–3
46
|12. Fulham
33
13
6
14
43–46
–3
45
|13. Crystal Palace
31
11
9
11
35–36
–1
42
|14. Newcastle
33
12
6
15
46–49
–3
42
|15. Leeds United
33
9
12
12
42–49
–7
39
|16. Nottingham Forest
32
8
9
15
32–44
–12
33
|17. West Ham
32
8
8
16
40–57
–17
32
|18. Tottenham
32
7
9
16
40–51
–11
30
|19. Burnley
32
4
8
20
33–63
–30
20
|20. Wolverhampton
33
3
8
22
24–61
–37
17