Bolla Bendegúz újabb gólt szerzett– így ikszelt a Rapid

A legutóbbi két meccsén csak egy pontot szerző Rapid Wien kétszer is hátrányba került vasárnap a Hartberg vendégeként, majd 2–2-es döntetlenre végzett az osztrák élvonalban.

A vendégek második gólját Bolla Bendegúz szerezte egy tizenhatoson belül tovább passzolt labdából. A meccset végigjátszó Bollának a 24. bajnoki találkozóján ez volt a negyedik gólja az osztrák Bundesligában ebben az idényben, úgy, hogy az elsőt bő két hónapja, február elején lőtte. A Rapid ezzel a döntetlennel a 4. helyen áll a tabellán.

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Hartberg–Rapid Wien 2–2

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset, a 48. percben gólt szerzett

Austria Wien–Red Bull Salzburg 1–3

Salzburg: Redzic Damirt nem nevezték

Az élcsoport állása 27 forduló után: 1. Sturm Graz 27 pont (26 m.), 2. Red Bull Salzburg 25, 3. LASK 25 (26), 4. Rapid 24