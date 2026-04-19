NB II: kettővel vezet a KTE és a Vidi, egyenlített a Misleny – ÉLŐ eredménykövető!

Bolla Bendegúz újabb gólt szerzett– így ikszelt a Rapid

P. K.
2026.04.19. 16:53
Bolla Bendegúz a bécsi szurkolók előtt ünnepelte a gólját (Fotó: facebook.com/skrapid)
légiósok Bolla Bendegúz Rapid Wien
Az osztrák élvonal felsőházi rájátszásában a Rapid Wienben gólt szerzett a magyar válogatott Bolla Bendegúz, csapata pedig 2–2-es döntetlenre végzett a Hartberg vendégeként.

 

A legutóbbi két meccsén csak egy pontot szerző Rapid Wien kétszer is hátrányba került vasárnap a Hartberg vendégeként, majd 2–2-es döntetlenre végzett az osztrák élvonalban.

A vendégek második gólját Bolla Bendegúz szerezte egy tizenhatoson belül tovább passzolt labdából. A meccset végigjátszó Bollának a 24. bajnoki találkozóján ez volt a negyedik gólja az osztrák Bundesligában ebben az idényben, úgy, hogy az elsőt bő két hónapja, február elején lőtte. A Rapid ezzel a döntetlennel a 4. helyen áll a tabellán.

AUSZTRIA
Bundesliga, felsőház
Hartberg–Rapid Wien 2–2
Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset, a 48. percben gólt szerzett
Austria Wien–Red Bull Salzburg 1–3
Salzburg: Redzic Damirt nem nevezték
Az élcsoport állása 27 forduló után: 1. Sturm Graz 27 pont (26 m.), 2. Red Bull Salzburg 25, 3. LASK 25 (26), 4. Rapid 24

 

légiósok Bolla Bendegúz Rapid Wien
Pintér Dániel ismét csereként állt be, elszórakozta kétgólos előnyét, de mégis nyert az Inter Miami – videó

Légiósok
18 órája

Sallói Dániel ismét betalált, a Toronto hatgólos döntetlent játszott – videó

Légiósok
21 órája

Ikszelt Tóth Balázsékkal a Coventry, 25 év után visszajutott a Premier League-be

Angol labdarúgás
2026.04.17. 23:07

Videó: kiváló meglátás Kovács Bendegúztól – szép gól lett belőle

Légiósok
2026.04.17. 10:35

Videó: íme Huszti bedobása, amiből gólt szerzett a Steaua – a nagyváradiak pedig szögletből csavartak a kapuba

Légiósok
2026.04.16. 15:35

Orji Dávid Baráth Péter csapatánál folytatja

Légiósok
2026.04.15. 15:08

„Őszintének kell lenni saját magunkhoz” – így lett alapember Nikitscherből Portugáliában

Légiósok
2026.04.14. 18:23

Heti légiósprogram: városi rangadó vár a Liverpoolra

Légiósok
2026.04.13. 16:33
Ezek is érdekelhetik