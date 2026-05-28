Szoboszlai Dominikot a teljesítménye és a munkamorálja is csapattársai fölé emelte – vélemények

– Milyen képet mutatott a Liverpool az idényben?

Paul Gorst: A csapat legjobb esetben is átlagos idényt futott, rosszabb esetben kifejezetten gyengét, olyat, ami már Arne Slot jövőjét is kérdésessé teszi. A 2025-ös bajnoki cím után ez messze elmaradt az elvárttól. A Liverpool túl sok kései gólt kapott, sokszor erőnlétileg sem nézett ki jól, nem tudta kezelni a megingásokat, a játéka pedig – függetlenül attól, kik voltak bevethetők – jó néhányszor nézhetetlen volt. Sok csapat ellen veszített pontokat, és ha nincs az augusztusi–szeptemberi ötös győzelmi sorozat, belegondolni is rossz, hol végzett volna a tabellán.

David O’Connell: A Liverpool csalódást keltő idényt zárt, pedig a szurkolók izgalommal várták a nyári erősítéseket követően. Sajnos befolyásolhatatlan tényezők is kihatottak a csapat teljesítményére, de amíg Diogo Jota halála valódi indok lehet, a sérülésekre hivatkozni nem elegáns, mert minden klubban előfordulnak.

Bocsák Bence: A Liverpool borzalmas idényen van túl. A nagy igazolások és a hatalmas várakozás után a Premier League történetének egyik leggyengébb címvédőjévé vált. A klub szerencséje, hogy hatvan ponttal is sikerült megcsíp­nie a Bajnokok Ligája-indulást, mert a legtöbb idényben ez a teljesítmény legfeljebb a hetedik–kilencedik hely környékére lett volna elegendő.

– Hogyan értékeli a magyar játékosok teljesítményét?

P. G.: Szoboszlai Dominik volt a Liverpool legjobbja, még ha ez nem is hangzik túl nagy dicséretnek olyan idényt követően, amelyben jó néhányan messze a tudásuk alatt játszottak. Sokan azt hitték, Florian Wirtz érkezése veszélyezteti a helyét, de a magyar válogatott csapatkapitánya a kevesek közé tartozott, akik stabil teljesítményt nyújtottak. Kerkez Milos lassan vette fel a ritmust, de az idény előrehaladtával egyre jobb lett, mégis érezhető, hogy a látottnál bőven több van benne. Nem azt a játékost láttuk, aki Bournemouthban felszántotta a pálya bal oldalát.

D. O.: Szoboszlai Dominik az év játékosa a Liverpoolnál. Nemcsak a teljesítménye, hanem a megalkuvást nem ismerő munkamorálja emelte mindenki más fölé, a csapat tragédiája, hogy a társai túlságosan is elmaradtak tőle. Kerkez Milos sokat fejlődött, ám még nem érte el azokat a magasságokat, amelyeket Andrew Robertson a legjobb időszakaiban. Márpedig a skót játékos távozásával ezt a szintet kell elérnie – a támadó- és a védekezőjátékban egyaránt, és talán meglepő, amit mondok, de inkább az előbbiben kell még javulnia.

B. B.: A magyarok kiválóan teljesítettek. Szoboszlai Dominik messze a Liverpool legjobb játékosa volt az egész évadban, és egyre inkább vezérré nőtte ki magát. Hugo Ekitiké mellett Kerkez Milos bizonyult a klub legjobb nyári igazolásának – megmutatta, méltó utódja lehet Andy Robertsonnak a bal oldali védő pozíciójában.

– Mit vár a következő idénytől?

P. G.: Éppen csak véget ért az idény, és szinte lehetetlen megmondani, mire számíthatunk jövőre, de az biztos, hogy a Liverpoolra nagy munka vár az edzőpályán és az átigazolási piacon is. Sokat segíthet Arne Slotnak, ha felépülnek a sérültek, de ki kell találnia, hogyan hozza ki a maximumot az olyan játékosokból, mint Florian Wirtz vagy Alexander Isak. A bajnoki cím után az ötödik hely óriási visszaesés, és nagyon nehéz jóslatokba bocsátkozni a következő idényre.

D. O.: A tavalyinál is mozgalmasabb nyárra számítok, mert a biztos távozók mellett több játékosnak tovább kellene lépnie, miközben a keret velük együtt is hézagosnak mutatkozott. Sok múlik azon, miképp alakul az edző jövője, a legnagyobb hiba az lenne, ha a vezetőség sokáig halogatná az Arne Slottal kapcsolatos döntést, mert alig két hónap áll rendelkezésre rendbe tenni egy teljesen szétesett csapatot.

B. B.: Nagyon nehéz megmondani, mi várható a következő idényben. Ha Arne Slot marad a helyén, nem számítok nagy változásra. Óriási lesz rajta a nyomás, és a szurkolókat szinte lehetetlen lesz újra maga mellé állítania. Mindeközben a Liverpoolnak hatékony átigazolási időszakra lenne szüksége, csakhogy most a tavalyinál gyengébb pozícióból lép ki a piacra, és nem vagyok biztos benne, hogy meg is szerzi a leginkább megfelelő játékosokat.