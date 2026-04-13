Nemzeti Sportrádió

Eppel döntött, megint legyőzte a Metaloglobust a Csíkszereda

2026.04.13. 16:40
A korábbi NB I-es gólkirály, Eppel Márton gólja három pontot ért (Fotó: FK Csíkszereda, archív)
Metaloglobus Bucuresti FK Csíkszereda román Superliga
A sereghajtó Metaloglobus otthonában szerzett fontos három pontot az FK Csíkszereda a román élvonal alsóházi rájátszásában, a tizenegyedik helyre lépve ezzel előre a táblázaton.

ROMÁN SUPERLIGA
ALSÓHÁZI RÁJÁTSZÁS, 4. FORDULÓ
Metaloglobus Bucuresti–FK Csíkszereda 0–1 (0–1)
Clinceni, Clinceni Arena, 176 néző. Vezette: Ovidiu Robu
Metaloglobus: Gavrilas – Tirlea, Camara, Cestor, Sava (Neacsu, a szünetben) – Bruno Carvalho, Sabater (Abbey, 77.) – Lis (Irimia, 66.), Purece, Zakir (E. Fernandes, 78.) – Huiban (Visic, 66.). Vezetőedző: Florin Bratu
Csíkszereda: Pap – Pászka, Hegedűs, Palmes, Trif – Veres, Végh (Dusinszki, a szünetben) – Anderson Ceará (Loeper, 81.), Kleinheisler (Gustavo Cabral, 19.), Bota (Bödő, 73.) – Eppel (Nagy Z., 73.). Vezetőedző: Ilyés Róbert
Gólszerző: Eppel (28. – 11-esből)

A Bukarest melletti Clinceni-ban rendezett találkozón jó iramban kezdtek a csapatok, de a védelmek az első 20 percben egyetlen lövést sem engedtek a támadóknak – ennek az időszaknak Kleinheisler László sérülése volt az egyetlen fontos eseménye, akit már a 19. percben le kellett cserélnie Ilyés Róbert szeredai vezetőedzőnek. Az FK pontrúgásai hozták meg az első helyzeteket, Eppel Márton szöglet utáni fejesét védte George Gavrilas kapus, Anderson Ceará szabadrúgása pedig elment a bal sarok mellett. A 26. percben viszont Mike Cestor csak lebirkózni tudta az ötösön elé kerülő Eppelt, a büntetőből pedig sértett gurította a bal alsó sarokba a labdát.


A hátrányba került Metaloglobus pedig hiába vette át a kezdeményezést, játékosai csak blokkolt átlövésekig jutottak. A szünet utáni percekben is Anderson és Eppel veszélyeztetett, de az utolsó félórában szinte már csak kapuja elő húzódva védekezett az FK. Pap Eduardnak ugyan csak egyetlen lövést kellett védenie, de a számtalan hazai beadás közül kettőt elvétett a csíki kapus, akin az egyaránt mellé fejelő Damiá Sabater és Moses Abbey kegyelmezett meg. A csíkiak csak az utolsó pillanatokban tévedtek át újra a Metaloglobus kapuja elé, de a csereként beállt Bödő Efraim lövése fölé szállt. A három pont azonban meglett, így a székelyföldi csapat nemcsak visszaelőzte múlt heti legyőzőjét, a Petrolult, hanem még a Farul elé is került a táblázaton – igaz, az osztályozős helyektől így is csak egy pont választja el az FK-t. 

 

