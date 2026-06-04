Nemzeti Sportrádió

Marco Rossi: Az odaadást megtartottam az elmúlt nyolc év során – VIDEÓ

KAISER TAMÁSKAISER TAMÁS
2026.06.04. 16:01
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Fotó: Kovács Péter
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Magyarország Marco Rossi magyar labdarúgó-válogatott
A magyar válogatott szövetségi kapitánya közel nyolc éve, 2018. szeptember 8-án Finnország ellen debütált a csapat kispadján. Marco Rossi pénteken ismét a finnek ellen küldi pályára játékosait, melynek apropóján elmondta, tisztán emlékszik az első, 1–0-ra elveszített meccsre, de elárulta azt is, szerinte ő miben változott az eltelt nyolc év alatt.

„Kristálytisztán fel tudom idézni magát a mérkőzést, a gólt is, amit Pukki rúgott nekünk.  – idézte fel csütörtökön Telkiben Marco Rossi az első, Finnország elleni válogatott meccsét a csapat kispadján. – Ebben a nyolc évben a magyar válogatottal több mint nyolcvan mérkőzést lejátszottunk, és ezek közül valószínűleg mindegyiket fel tudnám idézni, legalábbis a kedvező pillanatait azoknak a mérkőzéseknek. Ebben a nyolc évben, elmondhatom, hogy sokat léptünk előre, voltak sikereink, olyan sikerek is, amelyeket azért nem lehetett előre írásban adni. Az egyetlen kimondott cél, amit nem értünk el, az a mostani világbajnoki kvalifikációban a pótselejtező volt. Ezért nyilvánosan is és a szövetség vezetői előtt is vállaltam a felelősséget. Úgy hiszem, más vagyok, mint aki voltam nyolc évvel ezelőtt, de van, amiben nem változtam. Az pedig az, hogy sosem ígértem nagy játékot, vagy nagy eredményeket, csak odaadást, és ezt az odaadást megtartottam az elmúlt nyolc évben.”

A MAGYAR VÁLOGATOTT KERETE
Kapusok: Pécsi Ármin (Liverpool FC – Anglia), Szappanos Péter (Puskás Akadémia FC), Tóth Balázs (Blackburn Rovers – Anglia), Yaakobishvili Áron (FC Andorra – Spanyolország)
Védők: Bolla Bendegúz (SK Rapid – Ausztria), Csinger Márk (ETO FC), Dárdai Márton (Hertha BSC – Németország), Kerkez Milos (Liverpool FC – Anglia), Markgráf Ákos (Puskás Akadémia FC), Nagy Zsolt (Puskás Akadémia FC), Willi Orbán (RB Leipzig – Németország), Osváth Attila (Ferencvárosi TC), Szűcs Kornél (FK Vojvodina – Szerbia)
Középpályások: Baráth Péter (Sigma Olomouc – Csehország), Schäfer András (Union Berlin – Németország), Callum Styles (West Bromwich Albion – Anglia), Szendrei Norbert (Zalaegerszegi TE), Szoboszlai Dominik (Liverpool FC – Anglia), Szűcs Tamás (Debreceni VSC), Tóth Alex (AFC Bournemouth – Anglia), Tóth Rajmund (ETO FC), Vitális Milán (ETO FC)
Támadók: Gruber Zsombor (Ferencvárosi TC), Kovács Bendegúz (AZ – Hollandia), Lukács Dániel (Puskás Akadémia FC), Redzic Damir (RB Salzburg – Ausztria), Sallai Roland (Galatasaray – Törökország), Varga Barnabás (AEK Athén – Görögország)

A MAGYAR VÁLOGATOTT FELKÉSZÜLÉSI PROGRAMJA
JÚNIUS 5., PÉNTEK
19.45: Magyarország–Finnország, Budapest
JÚNIUS 9., KEDD
19.00: Magyarország–Kazahsztán, Debrecen

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