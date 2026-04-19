Varga Barnabásék 3–0-ra megnyerték a rangadót – nagy lépést tettek a bajnoki cím felé

Több mint ötezer szurkoló látogatott ki az AEK Athén szombati edzésére, hogy jelezze, az együttes mögött áll a PAOK elleni vasárnapi rangadó előtt. A bajnoki cím legfőbb várományosának számító fővárosaik a 2022–2023-as idény óta várnak arra, hogy ismét övék legyen az arany, amire minden esélyük megvan, hiszen a fordulót megelőzően öt pontot vertek a második helyezett szalonikiekre. Aligha meglepő tehát, hogy telt ház, azaz mintegy harmincezer néző előtt rendezték meg a két csapat összecsapását, amelyen feszült hangulat uralkodott: az alkalomhoz illően gondosan felszerelt rohamrendőrök sorakoztak a lelátó előtt, hogy biztosítsák a mérkőzést. A Spanyolországból szerződtetett Jesús Gil Manzano játékvezető már a negyedik percben a zsebébe nyúlt, sárga lappal próbálta „megfogni” a keménynek ígérkező meccset.

Az AEK játékán mit sem érződött, hogy a csapatkapitány Petrosz Mantalosz sérülés miatt nem lehetett ott a pályán, amint az sem tűnt fel, hogy az első számú gólfelelős Luka Jovicsot a cserék közé nevezte Marko Nikolics vezetőedző. A korábban Székesfehérváron dolgozó szerb tréner szokásához híven a kezdő tizenegybe jelölte Varga Barnabást, aki elemében volt. A 19. percben saját testi épségét sem féltve becsúszva próbálta kapuba kotorni a labdát, ám Antonisz Cifcisz nagyot védett, majd ugyanebben a percben tizenegyest reklamált, amiért hátulról felöklelték, ám a játékvezető nem látta szabálytalannak Dejan Lovren megmozdulását.

Az óriási fölényben futballozó hazaiak a 36. percben megszerezték a vezetést, és ehhez volt némi köze Varga Barnabásnak is, mert az őt őrző Tomasz Kedziora fejelt öngólt Roberto Pereyra bal oldali beadása után. Egészen a második félidőig kellett várni arra, hogy a PAOK játékosai „három egyeneset rúgjanak a labdába”, a vendégek rövid időre átvették az irányítást, a 63. percben azonban Varga remek passza után Zini óriási lehetőséget hagyott ki.

A 73. percben a cserként beálló Aboubakary Koita megduplázta az athéniak előnyét (2–0), pazar alakítás után hozta magát lövőhelyzetbe, és a léc alá bombázott – megjegyzendő, hogy az akció Varga Barnabás kitűnő passzával indult, kiválóan indította a bal szélen felfutó Joao Máriót –, majd a 80. percben Orbelín Pineda villanásával eldőlt a mérkőzés. 3–0

Az AEK négy fordulóval a bajnoki rájátszás vége előtt aratott győzelmével hatalmas lépést tett a bajnoki cím felé vezető úton, és ehhez a találkozót végig a pályán töltő Varga jó teljesítményére is szükség volt: a csatár a rá jellemző módon 16-ból kilenc fejpárbajt megnyert, a földön egy sikeres párharcot vívott meg, egy szabadrúgást kiharcolt, passzainak 77 százaléka volt pontos, játékából csak a gól hiányzott.

GÖRÖGORSZÁG

Szuperliga, felsőház

AEK Athén–PAOK 3–0

AEK: Varga Barnabás végigjátszotta a mérkőzést

Az élcsoport állása: 1. AEK 66 pont (28 meccs), 2. PAOK 58 (28), 3. Olympiakosz 58 (27)

TOVÁBBI MAGYAR LÉGIÓSOK VASÁRNAPI SZEREPLÉSE

ANGLIA

Premier League

Everton–Liverpool 1–2

Liverpool: Kerkez Milost a 86. percben cserélték be. Szoboszlai Dominik végigjátszotta a meccset, a 100. percben gólpasszt adott. Pécsi Ármin a kispadon ült

AUSZTRIA

Bundesliga, felsőház

Hartberg–Rapid Wien 2–2

Rapid: Bolla Bendegúz végigjátszotta a meccset, a 48. percben gólt szerzett

Austria Wien–Red Bull Salzburg 1–3

Salzburg: Redzic Damirt nem nevezték

CIPRUS

Cyprus League

Anorthoszisz–Omonia Aradippu 1–1

Anorthoszisz: Kiss Tamás végigjátszotta a meccset, a 30. percben sárga lapot kapott

CSEHORSZÁG

Chance Liga

Sigma Olomouc–Slovacko 2–1

Sigma: Baráth Péter végigjátszotta a meccset

HOLLANDIA

Holland Kupa, döntő

18.00: AZ Alkmaar–Nijmegen

AZ: Kovács Bendegúz

NÉMETORSZÁG

2. Bundesliga (II. osztály)

Eintracht Braunschweig–Hertha BSC 1–1

Hertha: Dárdai Márton végigjátszotta a meccset

ROMÁNIA

Liga 2 (II. osztály), felsőház

Voluntari–Steaua 2–0

Steaua: Huszti András végigjátszotta a mérkőzést

SPANYOLORSZÁG

Segunda Division (II. osztály)

FC Andorra–Valladolid 1–0

Andorra: Yaakobishvili Áron a kispadon ült

SVÉDORSZÁG

Allsvenskan

AIK Stockholm–Kalmar 1–0

AIK: Csongvai Áront a 28. percben cserélték be

SZERBIA

Szuperliga, alsóház

Topolya–Napredak 4–1

Topolya: Mezei Szabolcs kezdett, a 78. percben lecserélték

Javor–Szpartak Szabadka 1–0

Szpartak: Holender Filip a kispadon ült, nem állt be.

SZLOVÁKIA

Niké Liga, alsóház

18.00: Eperjes–Kassa

Kassa: Kovács Mátyás