Nemzeti Sportrádió

A válogatottban is bizonyítana a Lommellel feljutó Vancsa Zalán

T. Z.T. Z.
2026.06.04. 10:03
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Vancsa Zalán kulcsszerepet játszott csapata feljutásában (Fotó: m4sport.hu)
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Lommel légiósok Lommel SK belga foci Vancsa Zalán
A belga Lommel 23 év után jutott ismét vissza a belga labdarúgó-élvonalba, és ebben meghatározó szerepet vállalt a klub magyar légiósa, Vancsa Zalán. A 21 éves játékossal az M4 Sport készített interjút.

Vancsa Zalán csapata osztályozón harcolta ki a feljutást, miután előbb az RFC Liege, majd a Beerschot ellen jutottak tovább kettős győzelemmel, az utolsó körben pedig a Dender ellen otthon nyertek, idegenben pedig gól nélküli döntetlent értek el. A magyar játékos az első körben duplázott, a másodikban egy gólt szerzett, a Dender elleni hazai meccsen az ő nevéhez fűződött a győztes gól a mérkőzés 96. percében. 

„Nyolc nap telt el a feljutás óta, de még mindig csodálatos érzés, többször is visszanéztem azóta a videókat. Az csak egy plusz, hogy az én gólommal jutottunk fel, de ennek a csapatnak és a városnak része lenni csodálatos érzés. Ez eddigi karrierem során a legszebb nap volt” – fogalmazott az M4 Sportnak adott interjújában Vancsa Zalán.

A magyar játékos hozzátette, sérülése után a legfontosabb pillanatokban hozta a legjobb formáját: „Amikor márciusban az U21-es válogatottban le kellett cserélni, akkor megijedtem, hogy vége az idényemnek. De tudtam még játszani, és igyekeztem a legjobb formámat nyújtani a rájátszásra, a legfontosabb meccsekre.”

„Márciusban már láttuk, ebből rájátszás lehet, és ahogy mentünk bele a meccsekbe, egyre nagyobb lett az önbizalmunk. Nem volt bennünk aggodalom azzal kapcsolatban, hogy fel tudunk jutni. Kellett a szerencse is. Az utolsó meccsen a Dender dominált, fölényben játszott első osztályú csapatként, de a két meccs alapján felvettük velük a versenyt” – összegezte csapata idényét Vancsa.

Az interjúban elmondta azt is, hogy jelen pillanatban nem gondolkozik a klubváltáson, már csak azért sem, mert bár már szerepelt a belga élvonalban, de szavai szerint a Gent játékosaként még nem tudta megmutatni a legjobb teljesítményét. Mint mondta: a mostaninál is képes jobb teljesítményre, s nem titkolt célja, hogy bekerüljön Marco Rossi válogatott keretébe.

„Ha reálisan néztem az elmúlt egy-másfél évemet, nem kerülhettem oda. De a belga egy erős bajnokság, ha ott jól szerepelsz, kaphatsz meghívót” – fogalmazott.

 

Lommel légiósok Lommel SK belga foci Vancsa Zalán
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