Nemzeti Sportrádió

„Utcahosszal mindenki előtt” – így látták Szoboszlai idényét a drukkerek

V. H. L.V. H. L.
2026.06.04. 15:43
Fotó: (Getty Images)
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az idény legjobbjai Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League
Szoboszlai Dominik lett az év játékosa a Liverpool internetes szavazásán – határozatukat Facebook-hozzászólásokban is megerősítették világ különböző pontjairól posztoló szurkolók, akik nem győzték dicsérni a magyar válogatott csapatkapitányának 2025–26-os produkcióját.

Amint arról hírt adtunk, Szoboszlai Dominikot választották az idény legjobb játékosának a Liverpool FC szurkolói. A drukkerek nemcsak a szavazáson adtak hangot a magyar válogatott csapatkapitányával kapcsolatos pozitív véleményüknek, a klub Facebook-oldalán is dicsérték a 25 éves középpályás teljesítményét.

„A kiábrándító idény egyetlen pozitívuma” – jegyezte meg egy Svédországban élő fanatikus. 
„City-drukkerként az kell mondanom, kiemelkedett a Liverpoolból. Utcahosszal volt mindenki előtt” – dicsérte Szoboszlait egy manchesteri szurkoló. 
„Akkor most adjunk neki egy új szerződést és egy karszalagot” – adott hangot kívánságának egy újabb Pool-szimpatizáns. 
„Ki, ha nem ő?” – hangzott a kérdés Etiópiából. 
„Nem szurkolok a Poolnak, de le a kalappal, a fickó előtt, úgy vitte a hátán a csapatot, mintha az élete függött volna tőle” – idézet az egykori liverpooli ikon, Bruce Grobbelaar hazájából, Zimbabwéból. „Az elmúlt szezonban néha úgy, tűnt, ő harcol a világ ellen. Teljesen megérdemelte” – jegyezte meg Szoboszlai egyik angol rajongója. 
„Ez a pali megmentette párszor Slot állását” –áradozott egy fiatalember Malawiból. 
„Kiemelkedő idény, biztos, hogy ő lesz a következő csapatkapitány” – jósolta egy warringtoni szurkoló. 
„Gratulálok, Dominik! Még sok ilyen szezont kívánok neked! Ha még legalább három-négy játékos hasonlóan teljesít, akkor megnyertétek volna a PL-t” – írta egy honfitársunk.

Légiósok
5 órája

A Liverpool-szurkolók Szoboszlait választották az idény legjobbjának

A magyar labdarúgó a szavazatok több mint kétharmadát gyűjtötte be.
   
A PL VÉGEREDMÉNYEM

Gy

D

V

L–K

Gk

P

  1. Arsenal38

26

7

5

71–27

+44

85

  2. Manchester City38

23

9

6

77–35

+42

78

  3. Manchester United38

20

11

7

69–50

+19

71

  4. Aston Villa38

19

8

11

56–49

+7

65

  5. Liverpool381791263–53+1060
  6. Bournemouth381318758–54+457
  7. Sunderland3814121242–48–654
  8. Brighton & Hove Albion3814111352–46+653
  9. Brentford3814111355–52+353
10. Chelsea3814101458–52+652
11. Fulham381571647–51–452
12. Newcastle381471753–55–249
13. Everton3813101547–50–349
14. Leeds United3811141349–56–747
15. Crystal Palace3811121541–51–1045
16. Nottingham Forest3811111648–51–344
17. Tottenham3810111748–57–941
18. West Ham381091946–65–1939
19. Burnley384102438–75–3722
20. Wolverhampton383112427–68–4120
Az Arsenal, a Man. City, a Man. United, az Aston Villa és a Liverpool a BL-főtáblán szerepel majd, a Bournemouth és a Sunderland az Európa-liga alapszakaszában indulhat, míg a Brighton a Konferencialiga selejtezőjében lesz érdekelt. Kiesett a West Ham, a Burnley és a Wolverhampton.

 

az idény legjobbjai Szoboszlai Dominik Liverpool FC Premier League
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