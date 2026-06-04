„Utcahosszal mindenki előtt” – így látták Szoboszlai idényét a drukkerek

Amint arról hírt adtunk, Szoboszlai Dominikot választották az idény legjobb játékosának a Liverpool FC szurkolói. A drukkerek nemcsak a szavazáson adtak hangot a magyar válogatott csapatkapitányával kapcsolatos pozitív véleményüknek, a klub Facebook-oldalán is dicsérték a 25 éves középpályás teljesítményét.

„A kiábrándító idény egyetlen pozitívuma” – jegyezte meg egy Svédországban élő fanatikus.

„City-drukkerként az kell mondanom, kiemelkedett a Liverpoolból. Utcahosszal volt mindenki előtt” – dicsérte Szoboszlait egy manchesteri szurkoló.

„Akkor most adjunk neki egy új szerződést és egy karszalagot” – adott hangot kívánságának egy újabb Pool-szimpatizáns.

„Ki, ha nem ő?” – hangzott a kérdés Etiópiából.

„Nem szurkolok a Poolnak, de le a kalappal, a fickó előtt, úgy vitte a hátán a csapatot, mintha az élete függött volna tőle” – idézet az egykori liverpooli ikon, Bruce Grobbelaar hazájából, Zimbabwéból. „Az elmúlt szezonban néha úgy, tűnt, ő harcol a világ ellen. Teljesen megérdemelte” – jegyezte meg Szoboszlai egyik angol rajongója.

„Ez a pali megmentette párszor Slot állását” –áradozott egy fiatalember Malawiból.

„Kiemelkedő idény, biztos, hogy ő lesz a következő csapatkapitány” – jósolta egy warringtoni szurkoló.

„Gratulálok, Dominik! Még sok ilyen szezont kívánok neked! Ha még legalább három-négy játékos hasonlóan teljesít, akkor megnyertétek volna a PL-t” – írta egy honfitársunk.