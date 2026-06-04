„Utcahosszal mindenki előtt” – így látták Szoboszlai idényét a drukkerek
Amint arról hírt adtunk, Szoboszlai Dominikot választották az idény legjobb játékosának a Liverpool FC szurkolói. A drukkerek nemcsak a szavazáson adtak hangot a magyar válogatott csapatkapitányával kapcsolatos pozitív véleményüknek, a klub Facebook-oldalán is dicsérték a 25 éves középpályás teljesítményét.
„A kiábrándító idény egyetlen pozitívuma” – jegyezte meg egy Svédországban élő fanatikus.
„City-drukkerként az kell mondanom, kiemelkedett a Liverpoolból. Utcahosszal volt mindenki előtt” – dicsérte Szoboszlait egy manchesteri szurkoló.
„Akkor most adjunk neki egy új szerződést és egy karszalagot” – adott hangot kívánságának egy újabb Pool-szimpatizáns.
„Ki, ha nem ő?” – hangzott a kérdés Etiópiából.
„Nem szurkolok a Poolnak, de le a kalappal, a fickó előtt, úgy vitte a hátán a csapatot, mintha az élete függött volna tőle” – idézet az egykori liverpooli ikon, Bruce Grobbelaar hazájából, Zimbabwéból. „Az elmúlt szezonban néha úgy, tűnt, ő harcol a világ ellen. Teljesen megérdemelte” – jegyezte meg Szoboszlai egyik angol rajongója.
„Ez a pali megmentette párszor Slot állását” –áradozott egy fiatalember Malawiból.
„Kiemelkedő idény, biztos, hogy ő lesz a következő csapatkapitány” – jósolta egy warringtoni szurkoló.
„Gratulálok, Dominik! Még sok ilyen szezont kívánok neked! Ha még legalább három-négy játékos hasonlóan teljesít, akkor megnyertétek volna a PL-t” – írta egy honfitársunk.
|A PL VÉGEREDMÉNYE
|M
Gy
D
V
L–K
Gk
P
|1. Arsenal
|38
26
7
5
71–27
+44
85
|2. Manchester City
|38
23
9
6
77–35
+42
78
|3. Manchester United
|38
20
11
7
69–50
+19
71
|4. Aston Villa
|38
19
8
11
56–49
+7
65
|5. Liverpool
|38
|17
|9
|12
|63–53
|+10
|60
|6. Bournemouth
|38
|13
|18
|7
|58–54
|+4
|57
|7. Sunderland
|38
|14
|12
|12
|42–48
|–6
|54
|8. Brighton & Hove Albion
|38
|14
|11
|13
|52–46
|+6
|53
|9. Brentford
|38
|14
|11
|13
|55–52
|+3
|53
|10. Chelsea
|38
|14
|10
|14
|58–52
|+6
|52
|11. Fulham
|38
|15
|7
|16
|47–51
|–4
|52
|12. Newcastle
|38
|14
|7
|17
|53–55
|–2
|49
|13. Everton
|38
|13
|10
|15
|47–50
|–3
|49
|14. Leeds United
|38
|11
|14
|13
|49–56
|–7
|47
|15. Crystal Palace
|38
|11
|12
|15
|41–51
|–10
|45
|16. Nottingham Forest
|38
|11
|11
|16
|48–51
|–3
|44
|17. Tottenham
|38
|10
|11
|17
|48–57
|–9
|41
|18. West Ham
|38
|10
|9
|19
|46–65
|–19
|39
|19. Burnley
|38
|4
|10
|24
|38–75
|–37
|22
|20. Wolverhampton
|38
|3
|11
|24
|27–68
|–41
|20
|Az Arsenal, a Man. City, a Man. United, az Aston Villa és a Liverpool a BL-főtáblán szerepel majd, a Bournemouth és a Sunderland az Európa-liga alapszakaszában indulhat, míg a Brighton a Konferencialiga selejtezőjében lesz érdekelt. Kiesett a West Ham, a Burnley és a Wolverhampton.